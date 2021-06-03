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В Новосибирске мальчик упал в канализационный колодец
В Новосибирске мальчик упал в канализационный колодец - РИА Новости, 03.06.2021
В Новосибирске мальчик упал в канализационный колодец
Ребёнок во время прогулки с мамой в Новосибирске упал в канализационный колодец, на люке которого не было одного крепления, возбуждено уголовное дело о... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T10:37
2021-06-03T10:37
россия
новосибирский государственный технический университет
новосибирск
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 3 июн – РИА Новости. Ребёнок во время прогулки с мамой в Новосибирске упал в канализационный колодец, на люке которого не было одного крепления, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщает в четверг СУСК по региону."Вечером 2 июня 2021 года в Ленинском районе Новосибирска на проспекте Карла Маркса ребенок в возрасте одного года девяти месяцев во время прогулки с мамой наступил на крышку канализационного колодца и упал вниз. Ребенка достали очевидцы. После извлечения мальчика из колодца он был вместе с мамой доставлен в больницу. Установлено, что на люке колодца отсутствовало одно из фиксирующих креплений", - говорится в сообщении.По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Для установления тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, будет назначена судебно-медицинская экспертиза."В ходе проведения первоначальных следственных действий установлены ответственные лица, не обеспечившие надлежащую эксплуатацию и обслуживание данного канализационного колодца", - сказали в СУСК.Свою проверку организовала и прокуратура Ленинского района Новосибирска. Прокуроры предварительно установили, что канализационный колодец, в который упал ребенок, расположен на территории Новосибирского государственного технического университета."Находясь на газоне, несовершеннолетний наступил на металлическую крышку люка, которая из-за отсутствия находящегося в исправном состоянии крепления перевернулась, и ребенок упал в колодец. Несовершеннолетний доставлен в учреждение здравоохранения, где ему поставлен предварительный диагноз "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга (под вопросом)", проводится обследование", - сообщает прокуратура Новосибирской области, которая намерена оценить работу должностных лиц НГТУ по обеспечению безопасности на территории вуза.
https://ria.ru/20210601/batut-1735044985.html
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россия, новосибирский государственный технический университет, новосибирск, новосибирская область, происшествия

В Новосибирске мальчик упал в канализационный колодец

10:37 03.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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НОВОСИБИРСК, 3 июн – РИА Новости. Ребёнок во время прогулки с мамой в Новосибирске упал в канализационный колодец, на люке которого не было одного крепления, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщает в четверг СУСК по региону.
"Вечером 2 июня 2021 года в Ленинском районе Новосибирска на проспекте Карла Маркса ребенок в возрасте одного года девяти месяцев во время прогулки с мамой наступил на крышку канализационного колодца и упал вниз. Ребенка достали очевидцы. После извлечения мальчика из колодца он был вместе с мамой доставлен в больницу. Установлено, что на люке колодца отсутствовало одно из фиксирующих креплений", - говорится в сообщении.
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По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Для установления тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, будет назначена судебно-медицинская экспертиза.
"В ходе проведения первоначальных следственных действий установлены ответственные лица, не обеспечившие надлежащую эксплуатацию и обслуживание данного канализационного колодца", - сказали в СУСК.
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Свою проверку организовала и прокуратура Ленинского района Новосибирска. Прокуроры предварительно установили, что канализационный колодец, в который упал ребенок, расположен на территории Новосибирского государственного технического университета.
"Находясь на газоне, несовершеннолетний наступил на металлическую крышку люка, которая из-за отсутствия находящегося в исправном состоянии крепления перевернулась, и ребенок упал в колодец. Несовершеннолетний доставлен в учреждение здравоохранения, где ему поставлен предварительный диагноз "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга (под вопросом)", проводится обследование", - сообщает прокуратура Новосибирской области, которая намерена оценить работу должностных лиц НГТУ по обеспечению безопасности на территории вуза.
 
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