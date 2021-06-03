В Новосибирске мальчик упал в канализационный колодец
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
НОВОСИБИРСК, 3 июн – РИА Новости. Ребёнок во время прогулки с мамой в Новосибирске упал в канализационный колодец, на люке которого не было одного крепления, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщает в четверг СУСК по региону.
"Вечером 2 июня 2021 года в Ленинском районе Новосибирска на проспекте Карла Маркса ребенок в возрасте одного года девяти месяцев во время прогулки с мамой наступил на крышку канализационного колодца и упал вниз. Ребенка достали очевидцы. После извлечения мальчика из колодца он был вместе с мамой доставлен в больницу. Установлено, что на люке колодца отсутствовало одно из фиксирующих креплений", - говорится в сообщении.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Для установления тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, будет назначена судебно-медицинская экспертиза.
"В ходе проведения первоначальных следственных действий установлены ответственные лица, не обеспечившие надлежащую эксплуатацию и обслуживание данного канализационного колодца", - сказали в СУСК.
Свою проверку организовала и прокуратура Ленинского района Новосибирска. Прокуроры предварительно установили, что канализационный колодец, в который упал ребенок, расположен на территории Новосибирского государственного технического университета.
"Находясь на газоне, несовершеннолетний наступил на металлическую крышку люка, которая из-за отсутствия находящегося в исправном состоянии крепления перевернулась, и ребенок упал в колодец. Несовершеннолетний доставлен в учреждение здравоохранения, где ему поставлен предварительный диагноз "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга (под вопросом)", проводится обследование", - сообщает прокуратура Новосибирской области, которая намерена оценить работу должностных лиц НГТУ по обеспечению безопасности на территории вуза.