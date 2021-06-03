Россия нацелена стать лидером в атомной энергетике, заявил Новак
15:14 03.06.2021 (обновлено: 15:22 03.06.2021)
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Россия нацелена стать мировым лидером в атомной энергетике на основе использования энергоблоков малой мощности - до 100 МВт, сказал вице-премьер РФ Александр Новак на ПМЭФ, выступая на сессии "Будущее энергетики. Энергопереход", организованной при участии ассоциации "Глобальная энергия".
"Новое направление в атомной энергетике, которым Россия сейчас будет заниматься, это тоже такое стратегическое направление, - развитие малой атомной генерации. А сегодня мы ставим цель перед собой стать мировыми лидерами по производству атомной энергии малыми блоками, от 5 до 100 МВт", - сказал вице-премьер.
Новак добавил, что Россия на данный момент - лидер в развитии крупной генерации, при производстве атомной энергии крупными энергоблоками, по 1000-1200 МВт.
Будущее за атомной энергетикой, также считает вице-премьер. По его словам, выработка электроэнергии АЭС по своему "углеродному следу" самая низкая - 6 граммов на 1 Квт/ч в эквиваленте СО2.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.