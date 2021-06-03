https://ria.ru/20210603/novak-1735448304.html

Россия нацелена стать лидером в атомной энергетике, заявил Новак

Россия нацелена стать лидером в атомной энергетике, заявил Новак - РИА Новости, 03.06.2021

Россия нацелена стать лидером в атомной энергетике, заявил Новак

Россия нацелена стать мировым лидером в атомной энергетике на основе использования энергоблоков малой мощности - до 100 МВт, сказал вице-премьер РФ Александр... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T15:14

2021-06-03T15:14

2021-06-03T15:22

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

александр новак

атомная энергетика

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735401806_0:85:3490:2048_1920x0_80_0_0_1b835ff035278b75e5b17619928d2486.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Россия нацелена стать мировым лидером в атомной энергетике на основе использования энергоблоков малой мощности - до 100 МВт, сказал вице-премьер РФ Александр Новак на ПМЭФ, выступая на сессии "Будущее энергетики. Энергопереход", организованной при участии ассоциации "Глобальная энергия".Новак добавил, что Россия на данный момент - лидер в развитии крупной генерации, при производстве атомной энергии крупными энергоблоками, по 1000-1200 МВт.Будущее за атомной энергетикой, также считает вице-премьер. По его словам, выработка электроэнергии АЭС по своему "углеродному следу" самая низкая - 6 граммов на 1 Квт/ч в эквиваленте СО2.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210527/rossiya-1734412522.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), александр новак, атомная энергетика, экономика