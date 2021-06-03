https://ria.ru/20210603/neft-1735409089.html

В Росприроднадзоре оценили ущерб от нефтеразлива в Коми

В Росприроднадзоре оценили ущерб от нефтеразлива в Коми - РИА Новости, 03.06.2021

В Росприроднадзоре оценили ущерб от нефтеразлива в Коми

Объем ущерба природе из-за аварии на трубопроводе "Лукойла" в Коми, по предварительным оценкам, превысил 300 миллионов рублей, заявила глава Росприроднадзора... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T12:51

2021-06-03T12:51

2021-06-03T16:09

республика коми

светлана радионова

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

лукойл

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Объем ущерба природе из-за аварии на трубопроводе "Лукойла" в Коми, по предварительным оценкам, превысил 300 миллионов рублей, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в кулуарах ПМЭФ.Она подчеркнула, что окончательного расчета еще нет.Сумму ущерба, как рассказала глава ведомства, могут уточнить после завершения работ по устранению загрязнения.Авария в Коми произошла в середине мая: тогда региональное управление МЧС сообщило о радужной пленке в Колве. В "Лукойле" заявили, что на место утечки направили специалистов, а перекачку нефтесодержащей жидкости по трубопроводу остановили.Объем разлива составил примерно 100 тонн, а в реку попало не более девяти тонн, жидкость на 80 процентов состояла из воды. СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ".Ростехнадзор по итогам проверки приостановил на 60 дней действие нефтеколлектора, к которому относится трубопровод. Росприроднадзор также внепланово проинспектировал объекты компании "Лукойл-Коми", результаты опубликуют позднее.

https://ria.ru/20210527/grifon-1734424710.html

https://ria.ru/20210529/razliv-1734740455.html

республика коми

россия

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республика коми, светлана радионова, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), лукойл