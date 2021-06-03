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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210603/nasilie-1735384966.html
В РПЦ рассказали о наказаниях для священников за педофилию
В РПЦ рассказали о наказаниях для священников за педофилию - РИА Новости, 03.06.2021
В РПЦ рассказали о наказаниях для священников за педофилию
Сексуальное насилие несовместимо с саном священнослужителя, оно может повлечь высшую форму наказания – лишение сана, рассказал РИА Новости заместитель... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T11:30
2021-06-03T14:02
религия и мировоззрение
римско-католическая церковь
франциск (хорхе марио бергольо)
русская православная церковь
московская патриархия
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Сексуальное насилие несовместимо с саном священнослужителя, оно может повлечь высшую форму наказания – лишение сана, рассказал РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).В мае папа Римский Франциск подписал апостольскую конституцию Pascite gregem Dei в целях изменения системы наказаний в Римско-католической церкви в духе "милосердия и исправления". Среди ее нововведений — то, что сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних отнесены не к преступлениям "против особых обязательств священнослужителей", а к "преступлениям против жизни и достоинства человека". Проблема сексуального насилия в отношении несовершеннолетних в Римско-католической церкви стала предметом серьезной озабоченности папы Франциска. В июне 2016 года он упростил процедуру отставки епископов за игнорирование случаев педофилии. В августе 2018 года понтифик обнародовал специальное "Послание народу Божию", в котором призвал представителей духовенства к покаянию и искоренению из жизни церкви этого позорного явления, которое он назвал "зверством". "Система церковных наказаний в Римско-католической церкви всегда было более подробной и юридически детализированной, чем в Православной церкви. И терминология у нас различается. Но очевидно, что подобное деяние несовместимо с пребыванием в священном сане. А извержение из сана - это высшая форма наказания для священнослужителя", - прокомментировал это епископ Савва.Ранее пленум Межсоборного присутствия Русской православной церкви одобрил "Положение о канонических прещениях и дисциплинарных наказаниях священнослужителей". В дальнейшем документ будет направлен на утверждение Архиерейскому собору РПЦ.Последний громкий случай, связанный с сексуальным насилием в Русской церкви - дело бывшего директора Свято-Иннокентьевской православной гимназии иеромонаха Мелетия (Андрея Ткаченко), которого суд приговорил к 17 годам строгого режима за изнасилования мальчиков. Ему вменялось в вину 87 эпизодов, но из них на суде смогли доказать лишь 46. Кроме того, иеромонаха обязали выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей и, несмотря на вменяемость, пройти лечение у психиатра. После вынесения приговора в декабре 2018 года решением Якутской и Ленской епархий Ткаченко был лишен церковного сана.
https://ria.ru/20210603/sud-1735427917.html
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римско-католическая церковь, франциск (хорхе марио бергольо), русская православная церковь, московская патриархия

В РПЦ рассказали о наказаниях для священников за педофилию

11:30 03.06.2021 (обновлено: 14:02 03.06.2021)
 
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Сексуальное насилие несовместимо с саном священнослужителя, оно может повлечь высшую форму наказания – лишение сана, рассказал РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
В мае папа Римский Франциск подписал апостольскую конституцию Pascite gregem Dei в целях изменения системы наказаний в Римско-католической церкви в духе "милосердия и исправления". Среди ее нововведений — то, что сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних отнесены не к преступлениям "против особых обязательств священнослужителей", а к "преступлениям против жизни и достоинства человека".
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
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Источник: в ЕАО священника и звонаря судят за растление 53 мальчиков
Проблема сексуального насилия в отношении несовершеннолетних в Римско-католической церкви стала предметом серьезной озабоченности папы Франциска. В июне 2016 года он упростил процедуру отставки епископов за игнорирование случаев педофилии. В августе 2018 года понтифик обнародовал специальное "Послание народу Божию", в котором призвал представителей духовенства к покаянию и искоренению из жизни церкви этого позорного явления, которое он назвал "зверством".
"Система церковных наказаний в Римско-католической церкви всегда было более подробной и юридически детализированной, чем в Православной церкви. И терминология у нас различается. Но очевидно, что подобное деяние несовместимо с пребыванием в священном сане. А извержение из сана - это высшая форма наказания для священнослужителя", - прокомментировал это епископ Савва.
Ранее пленум Межсоборного присутствия Русской православной церкви одобрил "Положение о канонических прещениях и дисциплинарных наказаниях священнослужителей". В дальнейшем документ будет направлен на утверждение Архиерейскому собору РПЦ.
Последний громкий случай, связанный с сексуальным насилием в Русской церкви - дело бывшего директора Свято-Иннокентьевской православной гимназии иеромонаха Мелетия (Андрея Ткаченко), которого суд приговорил к 17 годам строгого режима за изнасилования мальчиков. Ему вменялось в вину 87 эпизодов, но из них на суде смогли доказать лишь 46. Кроме того, иеромонаха обязали выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей и, несмотря на вменяемость, пройти лечение у психиатра. После вынесения приговора в декабре 2018 года решением Якутской и Ленской епархий Ткаченко был лишен церковного сана.
Заседание Церковного суда Русской Православной Церкви, 2 апреля 2012 года - РИА Новости, 1920, 12.02.2020
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Религия и мировоззрениеРимско-католическая церковьФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Русская православная церковьМосковская Патриархия
 
 
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