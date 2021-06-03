В РПЦ рассказали о наказаниях для священников за педофилию
11:30 03.06.2021 (обновлено: 14:02 03.06.2021)
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Сексуальное насилие несовместимо с саном священнослужителя, оно может повлечь высшую форму наказания – лишение сана, рассказал РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
В мае папа Римский Франциск подписал апостольскую конституцию Pascite gregem Dei в целях изменения системы наказаний в Римско-католической церкви в духе "милосердия и исправления". Среди ее нововведений — то, что сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних отнесены не к преступлениям "против особых обязательств священнослужителей", а к "преступлениям против жизни и достоинства человека".
Проблема сексуального насилия в отношении несовершеннолетних в Римско-католической церкви стала предметом серьезной озабоченности папы Франциска. В июне 2016 года он упростил процедуру отставки епископов за игнорирование случаев педофилии. В августе 2018 года понтифик обнародовал специальное "Послание народу Божию", в котором призвал представителей духовенства к покаянию и искоренению из жизни церкви этого позорного явления, которое он назвал "зверством".
"Система церковных наказаний в Римско-католической церкви всегда было более подробной и юридически детализированной, чем в Православной церкви. И терминология у нас различается. Но очевидно, что подобное деяние несовместимо с пребыванием в священном сане. А извержение из сана - это высшая форма наказания для священнослужителя", - прокомментировал это епископ Савва.
Ранее пленум Межсоборного присутствия Русской православной церкви одобрил "Положение о канонических прещениях и дисциплинарных наказаниях священнослужителей". В дальнейшем документ будет направлен на утверждение Архиерейскому собору РПЦ.
Последний громкий случай, связанный с сексуальным насилием в Русской церкви - дело бывшего директора Свято-Иннокентьевской православной гимназии иеромонаха Мелетия (Андрея Ткаченко), которого суд приговорил к 17 годам строгого режима за изнасилования мальчиков. Ему вменялось в вину 87 эпизодов, но из них на суде смогли доказать лишь 46. Кроме того, иеромонаха обязали выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей и, несмотря на вменяемость, пройти лечение у психиатра. После вынесения приговора в декабре 2018 года решением Якутской и Ленской епархий Ткаченко был лишен церковного сана.