https://ria.ru/20210603/nalogi-1735449390.html

Силуанов призвал не повышать налоги для металлургов "в лоб"

Силуанов призвал не повышать налоги для металлургов "в лоб" - РИА Новости, 03.06.2021

Силуанов призвал не повышать налоги для металлургов "в лоб"

Власти РФ должны обсудить с металлургами меры по сверхмарже в отрасли, чтобы они были понятными и предсказуемыми, а не в лоб повышать фискальную нагрузку,... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T15:20

2021-06-03T15:20

2021-06-03T15:20

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

антон силуанов

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Власти РФ должны обсудить с металлургами меры по сверхмарже в отрасли, чтобы они были понятными и предсказуемыми, а не в лоб повышать фискальную нагрузку, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на брифинге в кулуарах ПМЭФ-2021."Что беспокоит государство - что реализуемость планов по строительству инфраструктуры и так далее поставлена под риск, потому что компоненты подросли в цене… С другой стороны, мы видим, что выручка металлургов выросла в два-три раза на фоне курсовых изменений, за счет не связанных с работой компаний факторов", - сказал министр."Что говорят металлурги - мы больше налогов заплатим. Но вложат ли они больше инвестиций - сомнительно. Что делать с этой свержмаржинальностью? Металлурги могли бы поделиться с государством… Тема есть, она возникла, вопрос - как ее дальше решить?" - отметил глава Минфина."На мой взгляд, может быть, не в лоб налог повышать, а надо с компаниями советоваться. Мы ведь так всегда и делали в той или иной степени. Поэтому, мне кажется, должен быть диалог с компаниями, по итогам которого и нужно будет принять решение", - добавил Силуанов.Он напомнил, что в периоды кризиса государство помогало компаниям, и если потребуется, подставит плечо, но нельзя забывать и о социальной ответственности бизнеса."У нас же нет административного ценообразования, мы же никого не заставляем продавать по фиксированной цене", - сказал министр. По его словам, другие страны так же поступают, например, вводят акцизы, чтобы подрегулировать сверхизбыточную доходность."Меры должны быть обсуждены, предсказуемы и понятны. У государства в голове не только фискальные меры", - заключил Силуанов. По его словам, в его графике пока этих встреч с металлургами нет, но "при необходимости - почему бы и нет".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210603/sverkhdokhody-1735438404.html

https://ria.ru/20210601/metallurgiya-1735157262.html

https://ria.ru/20210531/sverkhdokhody-1734953521.html

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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), антон силуанов, экономика