https://ria.ru/20210603/nalogi-1735447714.html

Силуанов оценил размер поступлений от повышенной ставки НДФЛ

Силуанов оценил размер поступлений от повышенной ставки НДФЛ - РИА Новости, 03.06.2021

Силуанов оценил размер поступлений от повышенной ставки НДФЛ

Правительство РФ не рассматривает новых изменений по НДФЛ, при этом повышенная до 15% ставка для высоких доходов принесет в этом году больше, чем планировалось, РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T15:10

2021-06-03T15:10

2021-06-03T15:10

петербургский международный экономический форум

фонд "круг добра"

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

антон силуанов

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Правительство РФ не рассматривает новых изменений по НДФЛ, при этом повышенная до 15% ставка для высоких доходов принесет в этом году больше, чем планировалось, - может быть под 100 миллиардов рублей вместо 60 миллиардов, заявил министр финансов Антон Силуанов в рамках Петербургского международного экономического форума."По НДФЛ мы не рассматриваем (новых изменений - ред.). Мы действительно приняли решение о направлении повышенного НДФЛ на сложные детские болезни. Кстати говоря, в этом году будут больше поступления, чем 60 миллиардов, мы оцениваем может даже под 100", - сказал он журналистам на брифинге.По его словам, эти дополнительные средства пойдут на те же цели.Россия с 2021 года отказалась от плоской шкалы налога на доходы физических лиц, повысив до 15% с привычных 13% ставку для доходов свыше 5 миллионов рублей в год.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210522/pravitelstvo-1733429345.html

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фонд "круг добра", россия, петербургский международный экономический форум (фонд), антон силуанов, экономика