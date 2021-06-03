https://ria.ru/20210603/nalogi-1735354792.html

РБК: россияне готовы оплачивать поддержку бедных более высокими налогами

РБК: россияне готовы оплачивать поддержку бедных более высокими налогами - РИА Новости, 03.06.2021

РБК: россияне готовы оплачивать поддержку бедных более высокими налогами

Большая часть россиян готова платить высокие налоги при условии, что государство окажет малоимущим более значительную поддержку. Об этом свидетельствуют... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T07:57

2021-06-03T07:57

2021-06-03T12:19

россия

налоги

вциом

рбк (медиагруппа)

общество

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Большая часть россиян готова платить высокие налоги при условии, что государство окажет малоимущим более значительную поддержку. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, пишет РБК.Такой вариант ответа выбрали 54 процента респондентов. Подчеркивается, что под поддержкой понимается предоставление большего числа бесплатных услуг, в том числе в сфере безопасности, здравоохранения и образования.При этом 28 процентов предпочли вариант с низкими налогами. По их мнению, это позволит каждому человеку распоряжаться деньгами наилучшим образом.Подавляющее большинство опрошенных (83 процента) выступают за прогрессивную шкалу налогообложения, и лишь 13 процентов — за одинаковую ставку вне зависимости от дохода.Всего в исследовании приняли участие более полутора тысяч человек старше 18 лет.

https://ria.ru/20210504/zakonoproekt-1731099205.html

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россия, налоги, вциом, рбк (медиагруппа), общество