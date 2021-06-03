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США объявили награду за данные о лидере "Аль-Каиды в исламском Магрибе"*
США объявили награду за данные о лидере "Аль-Каиды в исламском Магрибе"* - РИА Новости, 03.06.2021
США объявили награду за данные о лидере "Аль-Каиды в исламском Магрибе"*
США объявили награду в 7 миллионов долларов за информацию о главаре террористической группировки "Аль-Каида в исламском Магрибе"* Абу Убайде Юсуф аль-Анаби,... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T00:01
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аль-каида
африка
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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. США объявили награду в 7 миллионов долларов за информацию о главаре террористической группировки "Аль-Каида в исламском Магрибе"* Абу Убайде Юсуф аль-Анаби, сообщил госдепартамент.Алжирский боевик аль-Анаби, как считают американские власти, возглавил группировку после ликвидации ее первого "эмира" Абдельмалека Друкделя французским спецназом в Мали.Сам аль-Анаби находится в списках санкций США с 2015 года, а с 2016 года он фигурирует и в списках санкций ООН.Госдеп напоминает, что "Аль-Каида в исламском Магрибе"* взяла ответственность за целый ряд терактов, в том числе за похищение и убийство американцев. Группировка с 2006 года принадлежит к "франшизе" "Аль-Каиды"*, являясь ее филиалом в ряде стран Африки.Госдеп напоминает, что в рамках программы "Вознаграждение за справедливость" заплатил с 1984 года более 200 миллионов долларов за информацию более чем о 200 людях.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210330/terrorist-1603485106.html
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аль-каида, африка, оон, сша, мали, в мире

США объявили награду за данные о лидере "Аль-Каиды в исламском Магрибе"*

00:01 03.06.2021
 
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. США объявили награду в 7 миллионов долларов за информацию о главаре террористической группировки "Аль-Каида в исламском Магрибе"* Абу Убайде Юсуф аль-Анаби, сообщил госдепартамент.
Алжирский боевик аль-Анаби, как считают американские власти, возглавил группировку после ликвидации ее первого "эмира" Абдельмалека Друкделя французским спецназом в Мали.
Военнослужащие афганской национальной армии - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 16:41
В Афганистане ликвидировали высокопоставленного командира "Аль-Каиды"*
Сам аль-Анаби находится в списках санкций США с 2015 года, а с 2016 года он фигурирует и в списках санкций ООН.
Госдеп напоминает, что "Аль-Каида в исламском Магрибе"* взяла ответственность за целый ряд терактов, в том числе за похищение и убийство американцев. Группировка с 2006 года принадлежит к "франшизе" "Аль-Каиды"*, являясь ее филиалом в ряде стран Африки.
Спецпредставитель президента РФ в Афганистане, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов во время интервью - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 09:52
В МИД прокомментировали слова Помпео о связи Ирана с "Аль-Каидой"*
Госдеп напоминает, что в рамках программы "Вознаграждение за справедливость" заплатил с 1984 года более 200 миллионов долларов за информацию более чем о 200 людях.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
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