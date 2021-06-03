https://ria.ru/20210603/nagrada-1735344566.html

США объявили награду за данные о лидере "Аль-Каиды в исламском Магрибе"*

США объявили награду за данные о лидере "Аль-Каиды в исламском Магрибе"* - РИА Новости, 03.06.2021

США объявили награду за данные о лидере "Аль-Каиды в исламском Магрибе"*

США объявили награду в 7 миллионов долларов за информацию о главаре террористической группировки "Аль-Каида в исламском Магрибе"* Абу Убайде Юсуф аль-Анаби,... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T00:01

2021-06-03T00:01

2021-06-03T00:01

аль-каида

африка

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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. США объявили награду в 7 миллионов долларов за информацию о главаре террористической группировки "Аль-Каида в исламском Магрибе"* Абу Убайде Юсуф аль-Анаби, сообщил госдепартамент.Алжирский боевик аль-Анаби, как считают американские власти, возглавил группировку после ликвидации ее первого "эмира" Абдельмалека Друкделя французским спецназом в Мали.Сам аль-Анаби находится в списках санкций США с 2015 года, а с 2016 года он фигурирует и в списках санкций ООН.Госдеп напоминает, что "Аль-Каида в исламском Магрибе"* взяла ответственность за целый ряд терактов, в том числе за похищение и убийство американцев. Группировка с 2006 года принадлежит к "франшизе" "Аль-Каиды"*, являясь ее филиалом в ряде стран Африки.Госдеп напоминает, что в рамках программы "Вознаграждение за справедливость" заплатил с 1984 года более 200 миллионов долларов за информацию более чем о 200 людях.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210330/terrorist-1603485106.html

https://ria.ru/20210113/iran-1592820418.html

африка

сша

мали

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аль-каида, африка, оон, сша, мали, в мире