https://ria.ru/20210603/murashko-1735407377.html

Мурашко ответил на публикацию Times о смертности от COVID-19 в России

Мурашко ответил на публикацию Times о смертности от COVID-19 в России - РИА Новости, 03.06.2021

Мурашко ответил на публикацию Times о смертности от COVID-19 в России

Система информирования по смертности четко выстроена в России, это одна из лучших систем, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в кулуарах ПМЭФ,... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T12:46

2021-06-03T12:46

2021-06-03T13:33

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Система информирования по смертности четко выстроена в России, это одна из лучших систем, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в кулуарах ПМЭФ, отвечая на вопрос о статье Times с утверждениями, что Россия якобы занизила уровень смертности от коронавируса.Ранее в Кремле не стали комментировать публикацию Times: на чем основаны выводы газеты, непонятно, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Как написала Times, согласно новому анализу, Россия якобы входит в число стран, которые значительно занизили уровень смертности от коронавируса. Анализ проводился после того, как Перу пересмотрела свои данные, чтобы показать, что она самая пострадавшая страна. Как пишет газета, так называемый избыточный уровень смертности в России намного выше, чем в большинстве других стран, и значительно превышает зарегистрированные показатели смертности от COVID-19, свидетельствуют статистические данные, собранные The Economist.

https://ria.ru/20210602/koronavirus-1735298407.html

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2021

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петербургский международный экономический форум (фонд), здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, россия, михаил мурашко