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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/murashko-1735407377.html
Мурашко ответил на публикацию Times о смертности от COVID-19 в России
Мурашко ответил на публикацию Times о смертности от COVID-19 в России - РИА Новости, 03.06.2021
Мурашко ответил на публикацию Times о смертности от COVID-19 в России
Система информирования по смертности четко выстроена в России, это одна из лучших систем, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в кулуарах ПМЭФ,... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T12:46
2021-06-03T13:33
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
здоровье - общество
общество
коронавирус в россии
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Система информирования по смертности четко выстроена в России, это одна из лучших систем, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в кулуарах ПМЭФ, отвечая на вопрос о статье Times с утверждениями, что Россия якобы занизила уровень смертности от коронавируса.Ранее в Кремле не стали комментировать публикацию Times: на чем основаны выводы газеты, непонятно, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Как написала Times, согласно новому анализу, Россия якобы входит в число стран, которые значительно занизили уровень смертности от коронавируса. Анализ проводился после того, как Перу пересмотрела свои данные, чтобы показать, что она самая пострадавшая страна. Как пишет газета, так называемый избыточный уровень смертности в России намного выше, чем в большинстве других стран, и значительно превышает зарегистрированные показатели смертности от COVID-19, свидетельствуют статистические данные, собранные The Economist.
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петербургский международный экономический форум (фонд), здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, россия, михаил мурашко

Мурашко ответил на публикацию Times о смертности от COVID-19 в России

12:46 03.06.2021 (обновлено: 13:33 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Система информирования по смертности четко выстроена в России, это одна из лучших систем, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в кулуарах ПМЭФ, отвечая на вопрос о статье Times с утверждениями, что Россия якобы занизила уровень смертности от коронавируса.
"В России четко выстроена система информирования по смертности, это одна из лучших систем, построенная на основе очень быстрого доступа, практически онлайн",- сказал журналистам Мурашко, комментируя статью Times.
Ранее в Кремле не стали комментировать публикацию Times: на чем основаны выводы газеты, непонятно, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как написала Times, согласно новому анализу, Россия якобы входит в число стран, которые значительно занизили уровень смертности от коронавируса. Анализ проводился после того, как Перу пересмотрела свои данные, чтобы показать, что она самая пострадавшая страна. Как пишет газета, так называемый избыточный уровень смертности в России намного выше, чем в большинстве других стран, и значительно превышает зарегистрированные показатели смертности от COVID-19, свидетельствуют статистические данные, собранные The Economist.
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Вчера, 17:08Распространение коронавируса
В Кремле отреагировали на статью Times о смертности от COVID-19 в России
 
Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)Здоровье - ОбществоОбществоКоронавирус в РоссииРоссияМихаил Мурашко
 
 
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