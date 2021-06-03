https://ria.ru/20210603/moskva-1735507851.html
Собянин о Москве: "Мы строим город любви"
Собянин о Москве: "Мы строим город любви" - РИА Новости, 03.06.2021
Собянин о Москве: "Мы строим город любви"
Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что формируется другая парадигма города: "раньше строили... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T19:31
2021-06-03T19:31
2021-06-03T19:31
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
сергей собянин
москва
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что формируется другая парадигма города: "раньше строили коммунизм", город отдельных услуг, а сейчас в Москве строят "город любви"."Честно говоря, я тоже приверженец того, что определить, хороший город или плохой, можно по количеству прибывающих и убывающих жителей или по количеству жителей, которые подумывают отсюда убраться, или по количеству жителей, которые говорят, что это то место, где я хочу жить и где хочу, чтобы мои дети жили", - заявил мэр.По его словам, формируется другая парадигма города: "это уже не город каких-то отдельных услуг, а какой-то общей эмоции, это город, который мы любим или не любим"."Когда власть говорит, что "мы занимаемся любовью" в том смысле, что мы создаем город любви - это такая вершина всей идеологии, которой мы занимаемся, обобщенная идея и желание, как раньше строили коммунизм, сейчас мы строим город любви ", - рассказал Собянин в рамках сессии "Качество жизни – основной драйвер современного развития".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210526/moskva-1734328528.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), сергей собянин, москва, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин
в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ
) заявил, что формируется другая парадигма города: "раньше строили коммунизм", город отдельных услуг, а сейчас в Москве строят "город любви".
"Честно говоря, я тоже приверженец того, что определить, хороший город или плохой, можно по количеству прибывающих и убывающих жителей или по количеству жителей, которые подумывают отсюда убраться, или по количеству жителей, которые говорят, что это то место, где я хочу жить и где хочу, чтобы мои дети жили", - заявил мэр.
По его словам, формируется другая парадигма города: "это уже не город каких-то отдельных услуг, а какой-то общей эмоции, это город, который мы любим или не любим".
"Когда власть говорит, что "мы занимаемся любовью" в том смысле, что мы создаем город любви - это такая вершина всей идеологии, которой мы занимаемся, обобщенная идея и желание, как раньше строили коммунизм, сейчас мы строим город любви ", - рассказал Собянин в рамках сессии "Качество жизни – основной драйвер современного развития".
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.