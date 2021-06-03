https://ria.ru/20210603/moskva-1735507851.html

Собянин о Москве: "Мы строим город любви"

Собянин о Москве: "Мы строим город любви" - РИА Новости, 03.06.2021

Собянин о Москве: "Мы строим город любви"

Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что формируется другая парадигма города: "раньше строили... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T19:31

2021-06-03T19:31

2021-06-03T19:31

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

сергей собянин

москва

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что формируется другая парадигма города: "раньше строили коммунизм", город отдельных услуг, а сейчас в Москве строят "город любви"."Честно говоря, я тоже приверженец того, что определить, хороший город или плохой, можно по количеству прибывающих и убывающих жителей или по количеству жителей, которые подумывают отсюда убраться, или по количеству жителей, которые говорят, что это то место, где я хочу жить и где хочу, чтобы мои дети жили", - заявил мэр.По его словам, формируется другая парадигма города: "это уже не город каких-то отдельных услуг, а какой-то общей эмоции, это город, который мы любим или не любим"."Когда власть говорит, что "мы занимаемся любовью" в том смысле, что мы создаем город любви - это такая вершина всей идеологии, которой мы занимаемся, обобщенная идея и желание, как раньше строили коммунизм, сейчас мы строим город любви ", - рассказал Собянин в рамках сессии "Качество жизни – основной драйвер современного развития".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210526/moskva-1734328528.html

https://ria.ru/20210523/pandemiya-1733506351.html

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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), сергей собянин, москва, общество