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В Москве нашли тело младенца рядом с многоэтажкой
В Москве нашли тело младенца рядом с многоэтажкой - РИА Новости, 03.06.2021
В Москве нашли тело младенца рядом с многоэтажкой
Под окнами многоэтажки на юге Москвы нашли тело маленького ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной прокуратуры. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T12:38
2021-06-03T12:38
2021-06-03T16:07
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Под окнами многоэтажки на юге Москвы нашли тело маленького ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной прокуратуры.ЧП произошло на улице Маршала Захарова, где малыш 2019 года рождения жил с родителями в квартире на 14-м этаже. Прокуроры проводят проверку, в ходе которой планируют выяснить все обстоятельства случившегося, а также оценить действия родителей.На месте также работают следователи и криминалисты. По их данным, на теле обнаружили травмы, характерные для падения с высоты. В момент происшествия дома была мать ребенка, которая, по словам соседей, злоупотребляет алкоголем.Столичный главк СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Максимальная санкция этой статьи — два года лишения свободы.
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россия, москва, происшествия
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости.
Под окнами многоэтажки на юге Москвы
нашли тело маленького ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной прокуратуры.
ЧП произошло на улице Маршала Захарова, где малыш 2019 года рождения жил с родителями в квартире на 14-м этаже.
Прокуроры проводят проверку, в ходе которой планируют выяснить все обстоятельства случившегося, а также оценить действия родителей.
На месте также работают следователи и криминалисты. По их данным, на теле обнаружили травмы, характерные для падения с высоты. В момент происшествия дома была мать ребенка, которая, по словам соседей, злоупотребляет алкоголем.
Столичный главк СК
возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Максимальная санкция этой статьи — два года лишения свободы.