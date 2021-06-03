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В Москве нашли тело младенца рядом с многоэтажкой
В Москве нашли тело младенца рядом с многоэтажкой - РИА Новости, 03.06.2021
В Москве нашли тело младенца рядом с многоэтажкой
Под окнами многоэтажки на юге Москвы нашли тело маленького ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной прокуратуры. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T12:38
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россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Под окнами многоэтажки на юге Москвы нашли тело маленького ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной прокуратуры.ЧП произошло на улице Маршала Захарова, где малыш 2019 года рождения жил с родителями в квартире на 14-м этаже. Прокуроры проводят проверку, в ходе которой планируют выяснить все обстоятельства случившегося, а также оценить действия родителей.На месте также работают следователи и криминалисты. По их данным, на теле обнаружили травмы, характерные для падения с высоты. В момент происшествия дома была мать ребенка, которая, по словам соседей, злоупотребляет алкоголем.Столичный главк СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Максимальная санкция этой статьи — два года лишения свободы.
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россия, москва, происшествия

В Москве нашли тело младенца рядом с многоэтажкой

12:38 03.06.2021 (обновлено: 16:07 03.06.2021)
 
© Фото : СУСК РФ по городу МосквеНа улице Маршала Захарова младенец выпал из окна
На улице Маршала Захарова младенец выпал из окна - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Фото : СУСК РФ по городу Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Под окнами многоэтажки на юге Москвы нашли тело маленького ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной прокуратуры.
ЧП произошло на улице Маршала Захарова, где малыш 2019 года рождения жил с родителями в квартире на 14-м этаже.
Прокуроры проводят проверку, в ходе которой планируют выяснить все обстоятельства случившегося, а также оценить действия родителей.
На месте также работают следователи и криминалисты. По их данным, на теле обнаружили травмы, характерные для падения с высоты. В момент происшествия дома была мать ребенка, которая, по словам соседей, злоупотребляет алкоголем.
Столичный главк СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Максимальная санкция этой статьи — два года лишения свободы.
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