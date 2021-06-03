https://ria.ru/20210603/mishustin-1735469117.html

Мишустин попробовал себя в роли рабочего в цеху "Камаза"

Мишустин попробовал себя в роли рабочего в цеху "Камаза" - РИА Новости, 03.06.2021

Мишустин попробовал себя в роли рабочего в цеху "Камаза"

Премьер-министр России Михаил Мишустин, посещающий завод двигателей ПАО "Камаз", ознакомился с возможностями современной конвейерной линии в сборочном цеху и... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T16:35

2021-06-03T16:35

2021-06-03T18:03

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НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин, посещающий завод двигателей ПАО "Камаз", ознакомился с возможностями современной конвейерной линии в сборочном цеху и собственноручно осуществил операции по установке головки блока цилиндров.Главная особенность линии в том, что она управляется операционной системой, которая регистрирует точность и последовательность выполнения всех операций, записывая данные в электронный паспорт двигателя и автомобиля. Таким образом система осуществляет статистическое управление качеством выпускаемой продукции и применяет защиту от непреднамеренных ошибок по безопасности и по качеству.Один из рабочих подробно объяснил Мишустину, как устроена система, и предложил ему попробовать самому установить головку блока цилиндров двигателя. Мишустин с большим интересом проделал все необходимые манипуляции. После этого он проверил по системе, хорошо ли справился с задачей, и явно остался доволен процессом.Другой рабочий показал премьеру, как устанавливается масляный картер. На этой линии оборудование было оснащено функцией позиционирования для обеспечения выполнения последовательности затяжки резьбовых соединений. Как объяснил сотрудник "Камаза", система не позволяет выполнять действия в произвольном порядке.Гендиректор "Камаза" Когогин предложил Мишустину лично опробовать этот вид экологически чистого городского транспорта. За пять минут Мишустин переехал по территории "Камаза" с завода двигателей на завод каркасов кабин.Правительственная делегация с комфортом расположилась в салоне электробуса. "Билеты все купили?" - пошутил Минниханов, обращаясь к своим гостям. "Рустам Нургалиевич, пробовали водить такой серьезный грузовой транспорт?" - в ответ парировал Мишустин, заметив, что глава Татарстана мастер в этом деле. "Конечно", - ответил Минниханов.Когогин рассказал, что Казань проявила интерес к закупке электробусов со следующего года. Гендиректор "Камаза" сообщил, что пока заказ для Казани составляет 50 штук, еще 350 электробусов получит Москва. Тем не менее, по его словам, другие города пока не проявляют интереса. "Сергей Викторович, нам надо поговорить на эту тему" - заметил Мишустин, обращаясь к главе "Ростеха".По дороге Мишустин обсудил со своими попутчиками влияние пандемии на бизнес "Камаза". "Вообще не повлияла", - заявил Когогин, заметив, что государственная поддержка помогла сохранить занятость.

https://ria.ru/20210522/mishustin-1733457207.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Мишустин за рулем электрокара на заводе "Камаз" Премьер-министр России Михаил Мишустин, посещающий завод двигателей ПАО "Камаз", ознакомился с возможностями современной конвейерной линии в сборочном цеху и сам сел за руль электрокара. 2021-06-03T16:35 true PT0M18S

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ростех, москва, казань, экономика, россия, михаил мишустин, технологии, безопасность