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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210603/mishustin-1735415635.html
Мишустин призвал россиян вакцинироваться от коронавируса
Мишустин призвал россиян вакцинироваться от коронавируса - РИА Новости, 03.06.2021
Мишустин призвал россиян вакцинироваться от коронавируса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян вакцинироваться от коронавируса. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T13:15
2021-06-03T13:15
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
ульяновск
общество
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УЛЬЯНОВСК, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян вакцинироваться от коронавируса."Все вакцины эффективны российские. Это подтверждено всеми протоколами, испытаниями... Абсолютно точно, что вакцинированный человек, даже в случае, если - очень маленький процент ещё может (после вакцинации), - заразиться, это совершенно другая история. Как человек, сам лично перенёсший ковид, я могу только пожелать всем, особенно людям постарше, точно абсолютно сделать прививку. Это очень важно. Пожалуйста, дорогие друзья, я хочу всем пожелать здоровья, и обязательно надо вакцинироваться", - сказал Мишустин, который в рамках своей поездки в Ульяновск посетил кабинет вакцинации в одной из городских поликлиник.В ходе посещения его заверили, что люди на вакцинацию "идут хорошо": пропускная способность кабинета - 300 человек в день.В рамках посещения поликлиники Мишустин также посетил кабинет диспансеризации, отметив ее важность для сохранения здоровья и выявления заболеваний на ранней стадии. Он также пообещал решить вопрос о выделении средств для дооснащения этого кабинета современным оборудованием.
https://ria.ru/20210603/vaktsinatsiya-1735395688.html
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вакцинация россиян от covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин, ульяновск, общество

Мишустин призвал россиян вакцинироваться от коронавируса

13:15 03.06.2021
 
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин во время переговоров с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в доме правительства Белоруссии в Минске
Михаил Мишустин во время переговоров с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в доме правительства Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Виктор Толочко
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УЛЬЯНОВСК, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян вакцинироваться от коронавируса.
"Все вакцины эффективны российские. Это подтверждено всеми протоколами, испытаниями... Абсолютно точно, что вакцинированный человек, даже в случае, если - очень маленький процент ещё может (после вакцинации), - заразиться, это совершенно другая история. Как человек, сам лично перенёсший ковид, я могу только пожелать всем, особенно людям постарше, точно абсолютно сделать прививку. Это очень важно. Пожалуйста, дорогие друзья, я хочу всем пожелать здоровья, и обязательно надо вакцинироваться", - сказал Мишустин, который в рамках своей поездки в Ульяновск посетил кабинет вакцинации в одной из городских поликлиник.
Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
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В ходе посещения его заверили, что люди на вакцинацию "идут хорошо": пропускная способность кабинета - 300 человек в день.
В рамках посещения поликлиники Мишустин также посетил кабинет диспансеризации, отметив ее важность для сохранения здоровья и выявления заболеваний на ранней стадии. Он также пообещал решить вопрос о выделении средств для дооснащения этого кабинета современным оборудованием.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинУльяновскОбщество
 
 
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