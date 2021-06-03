https://ria.ru/20210603/mishustin-1735415635.html
Мишустин призвал россиян вакцинироваться от коронавируса
Мишустин призвал россиян вакцинироваться от коронавируса - РИА Новости, 03.06.2021
Мишустин призвал россиян вакцинироваться от коронавируса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян вакцинироваться от коронавируса. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T13:15
2021-06-03T13:15
2021-06-03T13:15
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
ульяновск
общество
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УЛЬЯНОВСК, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян вакцинироваться от коронавируса."Все вакцины эффективны российские. Это подтверждено всеми протоколами, испытаниями... Абсолютно точно, что вакцинированный человек, даже в случае, если - очень маленький процент ещё может (после вакцинации), - заразиться, это совершенно другая история. Как человек, сам лично перенёсший ковид, я могу только пожелать всем, особенно людям постарше, точно абсолютно сделать прививку. Это очень важно. Пожалуйста, дорогие друзья, я хочу всем пожелать здоровья, и обязательно надо вакцинироваться", - сказал Мишустин, который в рамках своей поездки в Ульяновск посетил кабинет вакцинации в одной из городских поликлиник.В ходе посещения его заверили, что люди на вакцинацию "идут хорошо": пропускная способность кабинета - 300 человек в день.В рамках посещения поликлиники Мишустин также посетил кабинет диспансеризации, отметив ее важность для сохранения здоровья и выявления заболеваний на ранней стадии. Он также пообещал решить вопрос о выделении средств для дооснащения этого кабинета современным оборудованием.
https://ria.ru/20210603/vaktsinatsiya-1735395688.html
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вакцинация россиян от covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин, ульяновск, общество