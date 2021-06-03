https://ria.ru/20210603/migranty-1735363667.html
Мигрантов обязали знать русский язык и историю
Мигрантов обязали знать русский язык и историю - РИА Новости, 03.06.2021
Мигрантов обязали знать русский язык и историю
Правительство утвердило требования к минимальному уровню знаний русского языка, истории и основ российского законодательства для иностранных рабочих. Документ... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T09:30
2021-06-03T09:30
2021-06-03T10:20
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общество
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Правительство утвердило требования к минимальному уровню знаний русского языка, истории и основ российского законодательства для иностранных рабочих. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Так, мигранты должны свободно говорить на социально-бытовые и некоторые профессиональные темы. В частности, это касается приема на работу, консультаций в больнице и обращения в полицию. Также их обязали уметь заполнять необходимые документы и заявления.При сдаче экзамена по истории России у соискателей из-за рубежа проверяют знание ключевых событий, названий крупнейших городов и главных государственных праздников. Кроме того, им следует ознакомиться со своими основными правами, свободами и обязанностями при пребывании на территории страны.Эти требования, за некоторым исключением, касаются и тех, кто планирует только временно жить в России.Ранее МВД потребовало от нелегальных мигрантов из стран СНГ покинуть территорию Российской Федерации до 15 июня 2021 года.
https://ria.ru/20210408/migranty-1727310702.html
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