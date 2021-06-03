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В Москве назвали избыточными ограничения по въезду трудовых мигрантов
В Москве назвали избыточными ограничения по въезду трудовых мигрантов - РИА Новости, 03.06.2021
В Москве назвали избыточными ограничения по въезду трудовых мигрантов
Существующие ограничения по въезду трудовых мигрантов в Россию избыточны, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T07:04
2021-06-03T11:37
петербургский международный экономический форум
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Существующие ограничения по въезду трудовых мигрантов в Россию избыточны, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных связей Владимир Ефимов, выразив надежду, что в ближайшее время механизмы получения разрешений будут упрощены.Он отметил, что в Москве наблюдается нехватка трудовых мигрантов.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир ефимов (политик), москва, общество

В Москве назвали избыточными ограничения по въезду трудовых мигрантов

07:04 03.06.2021 (обновлено: 11:37 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкТрудовые мигранты
Трудовые мигранты - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Существующие ограничения по въезду трудовых мигрантов в Россию избыточны, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных связей Владимир Ефимов, выразив надежду, что в ближайшее время механизмы получения разрешений будут упрощены.
Он отметил, что в Москве наблюдается нехватка трудовых мигрантов.

"Мы считаем, что ограничения по въезду трудовых мигрантов, которые до сих пор действуют, в текущей ситуации избыточны. Тот разрешительный порядок, который принят на федеральном уровне, очень сложный. Об этом говорят все работодатели и в первую очередь строители. Все это привело к тому, что стоимость работы трудовых мигрантов на сегодня увеличилась на 30%, кроме того, сохраняется нехватка трудовых ресурсов. Мы надеемся, что в ближайшее время эти механизмы будут упрощены", — сказал Ефимов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Владимир Ефимов (политик)МоскваОбщество
 
 
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