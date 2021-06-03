В Москве назвали избыточными ограничения по въезду трудовых мигрантов

"Мы считаем, что ограничения по въезду трудовых мигрантов, которые до сих пор действуют, в текущей ситуации избыточны. Тот разрешительный порядок, который принят на федеральном уровне, очень сложный. Об этом говорят все работодатели и в первую очередь строители. Все это привело к тому, что стоимость работы трудовых мигрантов на сегодня увеличилась на 30%, кроме того, сохраняется нехватка трудовых ресурсов. Мы надеемся, что в ближайшее время эти механизмы будут упрощены", — сказал Ефимов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.