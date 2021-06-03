В Москве назвали избыточными ограничения по въезду трудовых мигрантов
07:04 03.06.2021 (обновлено: 11:37 03.06.2021)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Существующие ограничения по въезду трудовых мигрантов в Россию избыточны, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных связей Владимир Ефимов, выразив надежду, что в ближайшее время механизмы получения разрешений будут упрощены.
Он отметил, что в Москве наблюдается нехватка трудовых мигрантов.
"Мы считаем, что ограничения по въезду трудовых мигрантов, которые до сих пор действуют, в текущей ситуации избыточны. Тот разрешительный порядок, который принят на федеральном уровне, очень сложный. Об этом говорят все работодатели и в первую очередь строители. Все это привело к тому, что стоимость работы трудовых мигрантов на сегодня увеличилась на 30%, кроме того, сохраняется нехватка трудовых ресурсов. Мы надеемся, что в ближайшее время эти механизмы будут упрощены", — сказал Ефимов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.