https://ria.ru/20210603/miet-1735227003.html

Уникальный материал для альтернативной энергетики создают в России

Уникальный материал для альтернативной энергетики создают в России - РИА Новости, 03.06.2021

Уникальный материал для альтернативной энергетики создают в России

Ученые Национального исследовательского университета "МИЭТ" (НИУ МИЭТ) приступили к разработке уникальных наноматериалов, которые позволят эффективно получать... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T09:00

2021-06-03T09:00

2021-06-03T09:00

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

национальный исследовательский университет «миэт»

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Ученые Национального исследовательского университета "МИЭТ" (НИУ МИЭТ) приступили к разработке уникальных наноматериалов, которые позволят эффективно получать электроэнергию, используя перепад температур. По их словам, проект, рассчитанный до 2023 года, может радикально расширить возможности этого направления альтернативной энергетики. О старте проекта сообщили в пресс-службе вуза.Термоэлектрические генераторы – простые и надежные источники электроэнергии, не требующие обслуживания. Применяются такие системы, по словам специалистов, для питания метеостанций, маяков, сейсмических сканеров, автоматики на космических кораблях, субмаринах и буровых скважинах, а также для катодной защиты трубопроводов.Энергию такие системы черпают из перепада температур между горячим и холодным концами термоэлемента: в их основе лежит эффект Зеебека, то есть возникновение тока между двумя ветвями электрической цепи, имеющими разный химический состав и разную температуру в месте контакта. Недостаток подобных генераторов – низкий КПД, порядка 6-8%, и высокая стоимость энергии, около 30 долларов за 1 Ватт.Ключ к созданию термоэлектрогенераторов следующего поколения – новые материалы с низкой теплопроводностью и высокой электропроводностью, объяснили ученые. Традиционно используют предложенные советским академиком Иоффе твердые растворы полупроводников. В этих материалах атомы разных элементов выстраиваются в общую кристаллическую решетку с переменной структурой, что, по словам ученых, позволяет снизить теплопроводность без больших потерь в электропроводности.Специалисты НИУ МИЭТ предложили за счет применения нанотехнологий усовершенствовать устаревший подход Иоффе. Цель нового проекта ученых университета – всесторонне изучить проблемы и преимущества различных типов наноструктур, которые можно создать на основе твердых растворов полупроводников.Новые термоэлектрические генераторы, как считают ученые, смогут стать отличной альтернативой ветрякам и солнечным батареям, которые требуют целый ряд условий для эффективной работы. Планируемый предел рабочих температур новых материалов – более 900 °С."Для управления составом, структурой и параметрами обработки новых материалов нужно детально изучить их тепло- и электрофизические параметры. Наноструктура не является равновесным состоянием материала, поэтому сделать ее устойчивой – например, к регулярному нагреву почти до тысячи градусов – непростая задача", – отметил профессор Института перспективных материалов и технологий НИУ МИЭТ Юрий Штерн.Работы над технологией получения новых термоэлектрических материалов планируется завершить в 2023 году. В проекте, поддержанном грантом РНФ № 21-19-00312, принимают активное участие аспиранты и молодые ученые НИУ МИЭТ.

https://ria.ru/20200416/1570082977.html

https://ria.ru/20210212/misis-1596967761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, национальный исследовательский университет «миэт»