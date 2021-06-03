В МИД ответили на заявления Праги о компенсации за взрывы во Врбетице
14:04 03.06.2021 (обновлено: 17:46 03.06.2021)
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАвтомобиль посла Чехии в РФ Витезслав Пивонька возле здания МИД РФ в Москве
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Попытки Праги перевалить ответственность за разрушение двусторонних отношений на Москву, задействовав абсурдные аргументы, выглядят неуклюже, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления Чехии о компенсации от России за взрывы во Врбетице.
"В последнее время из Праги применительно к российско-чешским отношениям продолжают звучать заявления, которым сложно найти рациональное объяснение. Договорились уже до того, что Россия якобы должна выплатить миллиардную компенсацию за последствия инцидента, расследование которого не завершено, а в версиях причин произошедшего в Праге сами не могут разобраться. Хотелось бы отметить, что попытки перевалить ответственность за разрушение двусторонних отношений на Москву, задействовав абсурдные аргументы, выглядят неуклюже", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на портале МИД.
Представитель МИД напомнила, что начало деструктивному действу было положено Прагой, которая в течение нескольких лет "планомерно осложняла работу российского посольства, изощряясь в изобретении всевозможных препон его нормальному функционированию". Захарова привела примеры ситуации со сносом памятника освободителю Праги маршалу Советского Союза Коневу в апреле 2020 года и высылкой двоих сотрудников российской дипмиссии, якобы планировавших отравление пражского мэра рицином, а также - про склады в Врбетицах.
"Чешская сторона окончательно запуталась в собственных измышлениях. Посмотрим, возобладает ли разум в конце концов у наших партнеров", - заключила представитель МИД.
Ранее первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек заявили о своих планах предложить правительству рассмотреть вопрос о способе компенсации ущерба, понесенного в результате взрывов в 2014 году на оружейных складах во Врбетице местными жителями.
Прага в середине апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения в адрес России являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.