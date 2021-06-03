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Названы эффективные способы охладить машину, не включая кондиционер
Названы эффективные способы охладить машину, не включая кондиционер - РИА Новости, 03.06.2021
Названы эффективные способы охладить машину, не включая кондиционер
Автомобильные эксперты рассказали британской газете Daily Express, как охладиться в нагревшемся на солнце автомобиле, не прибегая к кондиционеру. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T21:17
2021-06-03T21:17
общество
в мире
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Автомобильные эксперты рассказали британской газете Daily Express, как охладиться в нагревшемся на солнце автомобиле, не прибегая к кондиционеру. Как отмечается в материале, в жаркий день можно обернуть бутылку с холодной водой в полотенце и прислонить ее к сиденью за шею. Такой способ спасет водителя от жары, а прохладную воду можно будет выпить после того, как лед в бутылке растает. В солнечную погоду автоэксперты посоветовали установить мини-вентилятор на солнечной батарее в салоне. Еще один эффективный способ по борьбе с высокой температурой заключается в закреплении мокрого полотенца над вентиляционным отверстием приборной панели. Это поможет охладить воздух, который дует через него, однако водителей предупредили о том, что в жаркую погоду влажная ткань быстро высыхает. Также авторы посоветовали надевать тканевые чехлы на руль и приборную панель, ездить с опущенными окнами и парковаться в тени.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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общество, в мире

Названы эффективные способы охладить машину, не включая кондиционер

21:17 03.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на МКАДе
Автомобильное движение на МКАДе - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Автомобильные эксперты рассказали британской газете Daily Express, как охладиться в нагревшемся на солнце автомобиле, не прибегая к кондиционеру.
Как отмечается в материале, в жаркий день можно обернуть бутылку с холодной водой в полотенце и прислонить ее к сиденью за шею. Такой способ спасет водителя от жары, а прохладную воду можно будет выпить после того, как лед в бутылке растает.
Приборная панель автомобиля - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
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Эксперты дали советы автомобилистам, как снизить расход бензина
В солнечную погоду автоэксперты посоветовали установить мини-вентилятор на солнечной батарее в салоне.
Еще один эффективный способ по борьбе с высокой температурой заключается в закреплении мокрого полотенца над вентиляционным отверстием приборной панели. Это поможет охладить воздух, который дует через него, однако водителей предупредили о том, что в жаркую погоду влажная ткань быстро высыхает.
Также авторы посоветовали надевать тканевые чехлы на руль и приборную панель, ездить с опущенными окнами и парковаться в тени.
 
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