https://ria.ru/20210603/mashina-1735518209.html

Названы эффективные способы охладить машину, не включая кондиционер

Названы эффективные способы охладить машину, не включая кондиционер - РИА Новости, 03.06.2021

Названы эффективные способы охладить машину, не включая кондиционер

Автомобильные эксперты рассказали британской газете Daily Express, как охладиться в нагревшемся на солнце автомобиле, не прибегая к кондиционеру. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T21:17

2021-06-03T21:17

2021-06-03T21:17

общество

в мире

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Автомобильные эксперты рассказали британской газете Daily Express, как охладиться в нагревшемся на солнце автомобиле, не прибегая к кондиционеру. Как отмечается в материале, в жаркий день можно обернуть бутылку с холодной водой в полотенце и прислонить ее к сиденью за шею. Такой способ спасет водителя от жары, а прохладную воду можно будет выпить после того, как лед в бутылке растает. В солнечную погоду автоэксперты посоветовали установить мини-вентилятор на солнечной батарее в салоне. Еще один эффективный способ по борьбе с высокой температурой заключается в закреплении мокрого полотенца над вентиляционным отверстием приборной панели. Это поможет охладить воздух, который дует через него, однако водителей предупредили о том, что в жаркую погоду влажная ткань быстро высыхает. Также авторы посоветовали надевать тканевые чехлы на руль и приборную панель, ездить с опущенными окнами и парковаться в тени.

https://ria.ru/20210317/avtomobili-1601573386.html

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