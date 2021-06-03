https://ria.ru/20210603/mashina-1735518209.html
Названы эффективные способы охладить машину, не включая кондиционер
Названы эффективные способы охладить машину, не включая кондиционер - РИА Новости, 03.06.2021
Названы эффективные способы охладить машину, не включая кондиционер
Автомобильные эксперты рассказали британской газете Daily Express, как охладиться в нагревшемся на солнце автомобиле, не прибегая к кондиционеру. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T21:17
2021-06-03T21:17
2021-06-03T21:17
общество
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727194475_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_cf73e3a0ec69167c9f12cbaa8f0db597.jpg
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Автомобильные эксперты рассказали британской газете Daily Express, как охладиться в нагревшемся на солнце автомобиле, не прибегая к кондиционеру. Как отмечается в материале, в жаркий день можно обернуть бутылку с холодной водой в полотенце и прислонить ее к сиденью за шею. Такой способ спасет водителя от жары, а прохладную воду можно будет выпить после того, как лед в бутылке растает. В солнечную погоду автоэксперты посоветовали установить мини-вентилятор на солнечной батарее в салоне. Еще один эффективный способ по борьбе с высокой температурой заключается в закреплении мокрого полотенца над вентиляционным отверстием приборной панели. Это поможет охладить воздух, который дует через него, однако водителей предупредили о том, что в жаркую погоду влажная ткань быстро высыхает. Также авторы посоветовали надевать тканевые чехлы на руль и приборную панель, ездить с опущенными окнами и парковаться в тени.
https://ria.ru/20210317/avtomobili-1601573386.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727194475_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_6c9fdc9a2d426da5a2863181671854dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, в мире
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости.
Автомобильные эксперты рассказали британской газете Daily Express
, как охладиться в нагревшемся на солнце автомобиле, не прибегая к кондиционеру.
Как отмечается в материале, в жаркий день можно обернуть бутылку с холодной водой в полотенце и прислонить ее к сиденью за шею. Такой способ спасет водителя от жары, а прохладную воду можно будет выпить после того, как лед в бутылке растает.
В солнечную погоду автоэксперты посоветовали установить мини-вентилятор на солнечной батарее в салоне.
Еще один эффективный способ по борьбе с высокой температурой заключается в закреплении мокрого полотенца над вентиляционным отверстием приборной панели. Это поможет охладить воздух, который дует через него, однако водителей предупредили о том, что в жаркую погоду влажная ткань быстро высыхает.
Также авторы посоветовали надевать тканевые чехлы на руль и приборную панель, ездить с опущенными окнами и парковаться в тени.