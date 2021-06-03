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Ростуризм будет развивать новый межрегиональный маршрут
Ростуризм будет развивать новый межрегиональный маршрут - РИА Новости, 03.06.2021
Ростуризм будет развивать новый межрегиональный маршрут
Ростуризм совместно с девятью регионами РФ будет развивать новый межрегиональный маршрут под названием "Большое золотое кольцо", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T23:05
2021-06-03T23:05
2021-06-03T23:05
петербургский международный экономический форум
зарина догузова
петербургский международный экономический форум (фонд)
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
москва
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Ростуризм совместно с девятью регионами РФ будет развивать новый межрегиональный маршрут под названием "Большое золотое кольцо", передает корреспондент РИА Новости.Ростуризм, а также губернаторы Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, Рязанской, Тульской, Ярославской и Тверской областей подписали во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соглашение о реализации проекта "Большое золотое кольцо"."Мы сегодня свидетели рождения нового межрегионального маршрута, который создается вокруг Москвы, главного "донора" внутренних и въездных туристов. По поручению президента и премьер-министра мы начали работу по мастер-плану, в рамках которого выстроим грамотную и удобную для туристов логистику, условия для бизнеса и создания современных отелей на протяжении всего маршрута. Мастер-план будет подчеркивать уникальность каждого региона", - сказала глава Ростуризма Зарина Догузова.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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зарина догузова, петербургский международный экономический форум (фонд), новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), москва