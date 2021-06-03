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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/manturov-1735455505.html
Мантуров назвал мощности для производства вакцин от COVID-10 достаточными
Мантуров назвал мощности для производства вакцин от COVID-10 достаточными - РИА Новости, 03.06.2021
Мантуров назвал мощности для производства вакцин от COVID-10 достаточными
Российских производственных мощностей для производства вакцин от коронавируса достаточно на текущий момент для покрытия спроса внутри страны, заявил министр... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T15:48
2021-06-03T15:48
петербургский международный экономический форум
коронавирус в россии
россия
денис мантуров
аргентина
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
сербия
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Российских производственных мощностей для производства вакцин от коронавируса достаточно на текущий момент для покрытия спроса внутри страны, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров."Если мы говорим про поставки внутри страны, то да... В целом, я считаю, по основной вакцине - "Спутник V" - мы сегодня сверстали балансы, и при наращивании мы будем активно использовать наших зарубежных коллег, зарубежных партнеров", - сказал глава ведомства в интервью телеканалу "Россия 24" на ПМЭФ, отвечая на вопрос, достаточно ли сегодня мощностей для производства вакцины от коронавируса.Мантуров отметил, что Россия должна активнее использовать иностранные партнерства для расширения поставок вакцины на зарубежные рынки."Если мы говорим о расширении поставок на зарубежные рынки - мы должны активнее использовать, в том числе, наши иностранные партнерства с теми странами, где уже коллеги договорились о кооперации, включая производство полного цикла, - Сербия, Аргентина, Индия и другие страны, которые заинтересованы в этом", - добавил он.Глава Минпромторга также сообщил, что сегодня поступают предложения от индустриальных компаний, которые готовы были бы наращивать объемы производства других вакцин, например, "КовиВак" Центра Чумакова, при этом заверил, что ведомство будет это направление поддерживать.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210603/sputnikv-1735403649.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210603/vaktsina-1735356858.html
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коронавирус в россии, россия, денис мантуров, аргентина, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), сербия, общество

Мантуров назвал мощности для производства вакцин от COVID-10 достаточными

15:48 03.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время брифинга
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время брифинга - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Российских производственных мощностей для производства вакцин от коронавируса достаточно на текущий момент для покрытия спроса внутри страны, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
"Если мы говорим про поставки внутри страны, то да... В целом, я считаю, по основной вакцине - "Спутник V" - мы сегодня сверстали балансы, и при наращивании мы будем активно использовать наших зарубежных коллег, зарубежных партнеров", - сказал глава ведомства в интервью телеканалу "Россия 24" на ПМЭФ, отвечая на вопрос, достаточно ли сегодня мощностей для производства вакцины от коронавируса.
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
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Россия договорилась о выпуске вакцины "Спутник V" в Бахрейне
Мантуров отметил, что Россия должна активнее использовать иностранные партнерства для расширения поставок вакцины на зарубежные рынки.
"Если мы говорим о расширении поставок на зарубежные рынки - мы должны активнее использовать, в том числе, наши иностранные партнерства с теми странами, где уже коллеги договорились о кооперации, включая производство полного цикла, - Сербия, Аргентина, Индия и другие страны, которые заинтересованы в этом", - добавил он.
Глава Минпромторга также сообщил, что сегодня поступают предложения от индустриальных компаний, которые готовы были бы наращивать объемы производства других вакцин, например, "КовиВак" Центра Чумакова, при этом заверил, что ведомство будет это направление поддерживать.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Первый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева на XI Гайдаровском форуме в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
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Петербургский международный экономический форумКоронавирус в РоссииРоссияДенис МантуровАргентинаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)СербияОбщество
 
 
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