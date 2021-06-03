https://ria.ru/20210603/makeeva-1735440161.html
Обморок и кровоизлияние: у Макеевой начались проблемы со здоровьем
Обморок и кровоизлияние: у Макеевой начались проблемы со здоровьем - РИА Новости, 03.06.2021
Обморок и кровоизлияние: у Макеевой начались проблемы со здоровьем
У Анастасии Макеевой начались проблемы со здоровьем. Об этом актриса рассказала на своей странице в Instagram. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T15:16
2021-06-03T15:16
2021-06-03T15:16
шоубиз
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. У Анастасии Макеевой начались проблемы со здоровьем. Об этом актриса рассказала на своей странице в Instagram. Артистка призналась, что у нее пропал голос. По ее мнению, это произошло на нервной почве и из-за усталости. Макеева поделилась, что последние пару недель мало спала и плохо ела — подготовка к свадьбе отняла у нее много сил. Фониатр поставил ей диагноз "кровоизлияние в левой голосовой связке". В больнице Анастасия потеряла сознание. "Очнулась я не сразу, и бедные врачи, перепуганные до смерти, дергали меня за ноги вверх, давили над верхней губой сильно на зубы и после давили голову вниз, заставляя меня поднимать ее наверх", — вспоминает Макеева.Несмотря на плохое самочувствие, актриса в тот вечер отыграла спектакль. "В театре закон, ты не вышел на сцену только, если ты умер", — делится Анастасия.После случившегося артистка пообещала, что отныне будет относиться к себе бережнее."Девочка наша, так нельзя. Береги себя. Все будет хорошо. Жизнь продолжается", "Здоровья вам. Держитесь!", "Настя, на вас сейчас очень много отрицательной энергии льется, зависти и тому подобного", — отреагировали пользователи. Анастасия Макеева и предприниматель Роман Мальков сыграли свадьбу в Крыму в субботу, 29 мая. На следующий день пара обвенчалась. Их отношения широко обсуждались в Сети, так как предложение мужчина сделал, когда был женат. Официально Мальков развелся только 12 апреля. Бывшая жена бизнесмена подала на Макееву заявление в прокуратуру и утверждала, что актриса ее "преследует" и наносит вред репутации. В мае стало известно, что экс-супруга Малькова выиграла суд по алиментам.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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шоу-бизнес, знаменитости, звезды, здоровье, анастасия макеева, республика крым, свадьба
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости.
У Анастасии Макеевой начались проблемы со здоровьем. Об этом актриса рассказала
на своей странице в Instagram.
Артистка призналась, что у нее пропал голос. По ее мнению, это произошло на нервной почве и из-за усталости. Макеева поделилась, что последние пару недель мало спала и плохо ела — подготовка к свадьбе отняла у нее много сил. Фониатр поставил ей диагноз "кровоизлияние в левой голосовой связке".
В больнице Анастасия потеряла сознание.
"Очнулась я не сразу, и бедные врачи, перепуганные до смерти, дергали меня за ноги вверх, давили над верхней губой сильно на зубы и после давили голову вниз, заставляя меня поднимать ее наверх", — вспоминает Макеева.
Несмотря на плохое самочувствие, актриса в тот вечер отыграла спектакль. "В театре закон, ты не вышел на сцену только, если ты умер", — делится Анастасия.
После случившегося артистка пообещала, что отныне будет относиться к себе бережнее.
"Девочка наша, так нельзя. Береги себя. Все будет хорошо. Жизнь продолжается", "Здоровья вам. Держитесь!", "Настя, на вас сейчас очень много отрицательной энергии льется, зависти и тому подобного", — отреагировали пользователи.
Анастасия Макеева и предприниматель Роман Мальков сыграли свадьбу в Крыму в субботу, 29 мая. На следующий день пара обвенчалась
. Их отношения широко обсуждались в Сети, так как предложение мужчина сделал, когда был женат. Официально Мальков развелся только 12 апреля.
Бывшая жена бизнесмена подала
на Макееву заявление в прокуратуру и утверждала, что актриса ее "преследует" и наносит вред репутации. В мае стало известно, что экс-супруга Малькова выиграла
суд по алиментам.