https://ria.ru/20210603/luna-1735484840.html

Рогозин допустил перенос запуска российской лунной миссии

Рогозин допустил перенос запуска российской лунной миссии - РИА Новости, 03.06.2021

Рогозин допустил перенос запуска российской лунной миссии

Запуск первой за 45 лет отечественной межпланетной станции на Луну "Луна-25" может быть отложен из-за задержки с поставкой приборов, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T17:47

2021-06-03T17:47

2021-06-03T17:47

петербургский международный экономический форум

луна

петербургский международный экономический форум (фонд)

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Запуск первой за 45 лет отечественной межпланетной станции на Луну "Луна-25" может быть отложен из-за задержки с поставкой приборов, сообщил РИА Новости в четверг глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.В настоящее время пуск планируется на октябрь нынешнего года."Мы ждем от концерна "Вега" поставки ключевых приборов. В августе НПО Лавочкина должно мне подтвердить, успеваем ли мы с окончательными этапами испытаний в пусковое октябрьское окно и какие есть резервные варианты", - сказал Рогозин в ходе ПМЭФ-21.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20210603/raketa-1735349655.html

луна

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луна, петербургский международный экономический форум (фонд), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин