https://ria.ru/20210603/luna-1735484840.html
Рогозин допустил перенос запуска российской лунной миссии
Рогозин допустил перенос запуска российской лунной миссии - РИА Новости, 03.06.2021
Рогозин допустил перенос запуска российской лунной миссии
Запуск первой за 45 лет отечественной межпланетной станции на Луну "Луна-25" может быть отложен из-за задержки с поставкой приборов, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T17:47
2021-06-03T17:47
2021-06-03T17:47
петербургский международный экономический форум
луна
петербургский международный экономический форум (фонд)
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Запуск первой за 45 лет отечественной межпланетной станции на Луну "Луна-25" может быть отложен из-за задержки с поставкой приборов, сообщил РИА Новости в четверг глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.В настоящее время пуск планируется на октябрь нынешнего года."Мы ждем от концерна "Вега" поставки ключевых приборов. В августе НПО Лавочкина должно мне подтвердить, успеваем ли мы с окончательными этапами испытаний в пусковое октябрьское окно и какие есть резервные варианты", - сказал Рогозин в ходе ПМЭФ-21.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20210603/raketa-1735349655.html
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луна, петербургский международный экономический форум (фонд), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин