https://ria.ru/20210603/lukashenko-1735396231.html

Лукашенко призвал "не париться" из-за экспорта энергии с АЭС

Лукашенко призвал "не париться" из-за экспорта энергии с АЭС - РИА Новости, 03.06.2021

Лукашенко призвал "не париться" из-за экспорта энергии с АЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не нужно "дергаться" и "париться" по поводу экспорта электроэнергии, вырабатываемой Белорусской АЭС: при... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T12:10

2021-06-03T12:10

2021-06-03T12:10

белорусская аэс

александр лукашенко

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

минск

белоруссия

атомстройэкспорт

в мире

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МИНСК, 3 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не нужно "дергаться" и "париться" по поводу экспорта электроэнергии, вырабатываемой Белорусской АЭС: при грамотном подходе страна сможет использовать ее всю."Хочу вас попросить, чтобы вы особо не дергались и не парились, как в народе говорят, по поводу "ах, экспорт, лишняя энергия, некуда девать". Если мы разумно развернемся, то нам еще мало будет этой электроэнергии", - сказал Лукашенко в четверг в Минске, принимая заместителя премьер-министра Юрия Назарова, помощника главы государства Александра Косинца и министра энергетики Виктора Каранкевича с докладом о состоянии и развитии энергетического комплекса страны. Слова главы Белоруссии приводит Sputnik Беларусь.Президент подчеркнул, что атомная энергия – "это суперчистый источник энергии, он нужен везде и во всем: начиная от жилья до промышленности и самой атомной станции".В свою очередь пресс-служба президента отмечает, что среди тем обсуждения – работа первого блока АЭС, перспективы использования вырабатываемой энергии. "Хотел бы прежде всего услышать, как функционирует первый энергоблок. Тем более что мы готовы принять его в эксплуатацию. Как испытана станция, насколько она готова к промышленной эксплуатации?" - спросил Лукашенко у докладчиков.Он также поинтересовался перспективами использования атомной энергии. "Мы много говорили, что с вводом новой станции у нас появится большое количество электрической энергии. Как обстоят дела: внутреннее потребление - перспективы по всем направлениям, от населения до промышленности, реального сектора экономики, что у нас с экспортом?" - поинтересовался президент.БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. В среду Белорусской АЭС была выдана лицензия на эксплуатацию первого энергоблока. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год.Главным противником строительства БелАЭС выступала Литва, власти которой критиковали будущую белорусскую станцию практически с момента принятия Минском решения о ее возведении и инициируют запрет импорта белорусской электроэнергии в ЕС. Парламент этой страны ранее постановил, что электростанция несет угрозу для национальной безопасности республики.

https://ria.ru/20210530/belaes-1734820253.html

минск

белоруссия

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белорусская аэс, александр лукашенко, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", минск, белоруссия, атомстройэкспорт, в мире