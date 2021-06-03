Супружеская пара открыла приют для больных лошадей

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Супруги Елена и Сергей Юмаевы открыли частный приют для старых и больных лошадей в Свердловской области. Приют отличается тем, что животные здесь содержатся не в загонах, а в условиях свободы — приближенных к природным. Сейчас здесь под опекой находятся 14 лошадей, многие из них попали в добрые руки, избежав убоя.