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Супружеская пара открыла приют для больных лошадей
Супружеская пара открыла приют для больных лошадей - РИА Новости, 03.06.2021
Супружеская пара открыла приют для больных лошадей
Супруги Елена и Сергей Юмаевы открыли частный приют для старых и больных лошадей в Свердловской области. Приют отличается тем, что животные здесь содержатся не в загонах, а в условиях свободы — приближенных к природным. Сейчас здесь под опекой находятся 14 лошадей, многие из них попали в добрые руки, избежав убоя.
2021-06-03T13:33
2021-06-03T13:33
2021-06-03T17:07
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Супружеская пара открыла приют для больных лошадей
Супруги Елена и Сергей Юмаевы открыли частный приют для старых и больных лошадей в Свердловской области. Приют отличатся тем, что животные здесь содержатся не в загонах, а в условиях свободы – приближенных к природным. Сейчас здесь под опекой находятся 14 лошадей, многие из них попали в добрые руки, избежав убоя.
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лошади, животные, видео
Супружеская пара открыла приют для больных лошадей
Супруги Елена и Сергей Юмаевы открыли частный приют для старых и больных лошадей в Свердловской области. Приют отличается тем, что животные здесь содержатся не в загонах, а в условиях свободы — приближенных к природным. Сейчас здесь под опекой находятся 14 лошадей, многие из них попали в добрые руки, избежав убоя.
2021-06-03T13:33
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Супружеская пара открыла приют для больных лошадей
13:33 03.06.2021 (обновлено: 17:07 03.06.2021)
Супруги Елена и Сергей Юмаевы открыли частный приют для старых и больных лошадей в Свердловской области. Приют отличается тем, что животные здесь содержатся не в загонах, а в условиях свободы — приближенных к природным. Сейчас здесь под опекой находятся 14 лошадей, многие из них попали в добрые руки, избежав убоя.