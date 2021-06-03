https://ria.ru/20210603/lnr-1735415111.html

В ЛНР планируют признать СБ Украины террористической организацией

В ЛНР планируют признать СБ Украины террористической организацией - РИА Новости, 03.06.2021

В ЛНР планируют признать СБ Украины террористической организацией

Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики планирует обратится в Верховный суд ЛНР с исковым заявлением о признании Службы безопасности... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T13:13

2021-06-03T13:13

2021-06-03T13:25

луганская народная республика

донецкая народная республика

министерство обороны украины

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики планирует обратится в Верховный суд ЛНР с исковым заявлением о признании Службы безопасности Украины и Главного управления разведки министерства обороны Украины террористическими организациями, заявила на брифинге в четверг официальный представитель Генпрокуратуры ЛНР Инна Семенова.Она пояснила, что в Генпрокуратуру ЛНР поступили материалы из министерства государственной безопасности ЛНР, которые доказывают причастность Службы безопасности Украины и Главного управления разведки министерства обороны Украины к "геноциду, диверсионной деятельности и преступлениям против мира и безопасности человечества на территории Луганской народной республики".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

https://ria.ru/20210601/plan-1735025564.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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луганская народная республика, донецкая народная республика, министерство обороны украины, украина, в мире