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Пермские полицейские помогли заблудившимся подросткам выбраться из леса

Пермские полицейские помогли заблудившимся подросткам выбраться из леса - РИА Новости, 03.06.2021

Пермские полицейские помогли заблудившимся подросткам выбраться из леса

Пермские полицейские помогли выбраться из леса двум заблудившимся подросткам, сообщила пресс-служба краевого управления МВД. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T14:29

2021-06-03T14:29

2021-06-03T14:50

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ПЕРМЬ, 3 июн — РИА Новости. Пермские полицейские помогли выбраться из леса двум заблудившимся подросткам, сообщила пресс-служба краевого управления МВД.Мальчики 12 и 14 лет из деревни Киприно пошли через лес в гости к друзьям в соседнюю деревню Нововознесенск. Им нужно было пройти 14 километров, но они сбились с пути. Некоторое время мальчики блуждали, с собой у них были вода и немного продуктов. Им удалось дозвониться с мобильного телефона в полицию и сообщить, что попали в беду.Для поиска быстро сформировали разыскные группы. С детьми по телефону связался госавтоинспектор Андрей Морозов — охотник со стажем. Он успокоил их, попросил встать лицом к солнцу и точно описать местность, а затем подсказал, в каком направлении идти, и корректировал маршрут, пока они не вышли из леса."Ребятам <…> повезло, что они смогли выйти на связь. Часто бываю в тех краях на охоте, места глухие. Когда позвонил одному из мальчишек, понял, что они сильно напуганы, по заданным вопросам они смогли назвать ориентиры — мачту газораспределительной станции, поле — тогда стало понятно, где их искать", — рассказал Морозов.В МВД добавили, что родители детей поблагодарили полицейских за спасение сыновей.

https://ria.ru/20210515/pensionerka-1732468899.html

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россия, очерский район, пермский край, происшествия