Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210603/les-1735436216.html
Пермские полицейские помогли заблудившимся подросткам выбраться из леса
Пермские полицейские помогли заблудившимся подросткам выбраться из леса - РИА Новости, 03.06.2021
Пермские полицейские помогли заблудившимся подросткам выбраться из леса
Пермские полицейские помогли выбраться из леса двум заблудившимся подросткам, сообщила пресс-служба краевого управления МВД. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T14:29
2021-06-03T14:50
хорошие новости
россия
очерский район
пермский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735439248_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_0e8198b47a9e1f3715a9c3013735c1db.jpg
ПЕРМЬ, 3 июн — РИА Новости. Пермские полицейские помогли выбраться из леса двум заблудившимся подросткам, сообщила пресс-служба краевого управления МВД.Мальчики 12 и 14 лет из деревни Киприно пошли через лес в гости к друзьям в соседнюю деревню Нововознесенск. Им нужно было пройти 14 километров, но они сбились с пути. Некоторое время мальчики блуждали, с собой у них были вода и немного продуктов. Им удалось дозвониться с мобильного телефона в полицию и сообщить, что попали в беду.Для поиска быстро сформировали разыскные группы. С детьми по телефону связался госавтоинспектор Андрей Морозов — охотник со стажем. Он успокоил их, попросил встать лицом к солнцу и точно описать местность, а затем подсказал, в каком направлении идти, и корректировал маршрут, пока они не вышли из леса."Ребятам &lt;…&gt; повезло, что они смогли выйти на связь. Часто бываю в тех краях на охоте, места глухие. Когда позвонил одному из мальчишек, понял, что они сильно напуганы, по заданным вопросам они смогли назвать ориентиры — мачту газораспределительной станции, поле — тогда стало понятно, где их искать", — рассказал Морозов.В МВД добавили, что родители детей поблагодарили полицейских за спасение сыновей.
https://ria.ru/20210515/pensionerka-1732468899.html
https://ria.ru/20210425/ldina-1729877676.html
россия
очерский район
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735439248_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_d60b5a37a9fd602101d03b2ab88d822d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, очерский район, пермский край, происшествия

Пермские полицейские помогли заблудившимся подросткам выбраться из леса

14:29 03.06.2021 (обновлено: 14:50 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛес в Пермском крае.
Лес в Пермском крае. - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 3 июн — РИА Новости. Пермские полицейские помогли выбраться из леса двум заблудившимся подросткам, сообщила пресс-служба краевого управления МВД.
Мальчики 12 и 14 лет из деревни Киприно пошли через лес в гости к друзьям в соседнюю деревню Нововознесенск. Им нужно было пройти 14 километров, но они сбились с пути. Некоторое время мальчики блуждали, с собой у них были вода и немного продуктов. Им удалось дозвониться с мобильного телефона в полицию и сообщить, что попали в беду.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
15 мая, 19:07Хорошие новости
Пермские полицейские помогли заблудившейся пенсионерке выбраться из леса
Для поиска быстро сформировали разыскные группы. С детьми по телефону связался госавтоинспектор Андрей Морозов — охотник со стажем. Он успокоил их, попросил встать лицом к солнцу и точно описать местность, а затем подсказал, в каком направлении идти, и корректировал маршрут, пока они не вышли из леса.
"Ребятам <…> повезло, что они смогли выйти на связь. Часто бываю в тех краях на охоте, места глухие. Когда позвонил одному из мальчишек, понял, что они сильно напуганы, по заданным вопросам они смогли назвать ориентиры — мачту газораспределительной станции, поле — тогда стало понятно, где их искать", — рассказал Морозов.
В МВД добавили, что родители детей поблагодарили полицейских за спасение сыновей.
Спасатели на надувной лодке помогли детям выбраться с отколовшейся льдины
25 апреля, 18:55Хорошие новости
В Челябинской области спасли троих детей, оказавшихся на льдине
 
Хорошие новостиРоссияОчерский районПермский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Россиянам объяснили, как вернуть украденные с карты деньги
02:10В Роспотребнадзоре предупредили об опасных южных насекомых
01:49Россиянка устроила скандал на борту самолета из-за поведения ребенка
01:39Блинкен призвал Россию прекратить кибератаки со своей территории
01:32СМИ: правительство Чехии преодолело вотум недоверия
01:31Протасевич объяснил поддержку белорусской оппозиции от Польши и Литвы
01:17JBS полностью восстановила работу всех фабрик после кибератаки
01:15Финансист подсчитал, какой доход нужен, чтобы самому накопить на пенсию
01:03Рогозин попросит НАСА убедить Байдена угомонить сторонников санкций
00:46Минобороны напомнило Риге об обязательствах по сохранению памятников
00:33Протасевич заявил, что понимал возможную ответственность
00:23Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Латвии
23:59Протасевич заявил, что уважает Лукашенко
23:58В Мексике выявили "черную плесень" у пациента после COVID-19
23:46На северо-востоке Москвы погиб ребенок
23:44Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде
23:42Украинские пограничники заявили, что не пустили в страну россиянина
23:39В ГД объяснили, почему немецкие экологи критикуют "Северный поток — 2"
23:09Жительницу Кабардино-Балкарии заподозрили в убийстве мужа
22:48Греф назвал самый надежный и самый рискованный инструменты для инвестиций
Лента новостейМолния