https://ria.ru/20210603/lenoblast-1735409177.html

Комплекс по производству порошка для пожаротушения построят в Ленобласти

Комплекс по производству порошка для пожаротушения построят в Ленобласти - РИА Новости, 03.06.2021

Комплекс по производству порошка для пожаротушения построят в Ленобласти

На площадке недействующего завода ЖБИ в Пикалево разместится комплекс по производству порошка для пожаротушения, соответствующее соглашение подписал губернатор... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T12:51

2021-06-03T12:51

2021-06-03T12:51

ленинградская область

петербургский международный экономический форум (фонд)

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. На площадке недействующего завода ЖБИ в Пикалево разместится комплекс по производству порошка для пожаротушения, соответствующее соглашение подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ООО "БлокФайер технологии пожаротушения" Александр Бурмистров а рамках Петербургского международного экономического форума.Как сообщил глава региона, порошок широко применяется в огнетушителях и модульных системах пожаротушения, а также в устройствах автономного пожаротушения. Планируемый объем инвестиций в проект составит 138 миллионов рублей, на заводе будут созданы 75 рабочих мест. Новое производство предполагает выпуск 15 тысяч штук готовых изделий и 120 тонн пожаротушащего порошка ежемесячно. Общий планируемый объем производства составляет 180 000 изделий и 1 440 тонн порошка в год.Совокупные отчисления в бюджеты разных уровней составят более 24 миллиона рублей в год, а после окончания программы резидентства в ТОСЭР отчисления превысят 35 миллионов рублей в год. Проект предполагает также развитие экспорта продукции в страны ЕврАзЭС, Евросоюза, на рынки Северной и Латинской Америки, где главным поставщиком аналогичной продукции на данный момент являются КНР и королевство Тайланд.

https://ria.ru/20210603/investitsii-1735374566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), александр дрозденко