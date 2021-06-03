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Ленинградская область
https://ria.ru/20210603/lenoblast-1735409177.html
Комплекс по производству порошка для пожаротушения построят в Ленобласти
Комплекс по производству порошка для пожаротушения построят в Ленобласти - РИА Новости, 03.06.2021
Комплекс по производству порошка для пожаротушения построят в Ленобласти
На площадке недействующего завода ЖБИ в Пикалево разместится комплекс по производству порошка для пожаротушения, соответствующее соглашение подписал губернатор... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T12:51
2021-06-03T12:51
ленинградская область
петербургский международный экономический форум (фонд)
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. На площадке недействующего завода ЖБИ в Пикалево разместится комплекс по производству порошка для пожаротушения, соответствующее соглашение подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ООО "БлокФайер технологии пожаротушения" Александр Бурмистров а рамках Петербургского международного экономического форума.Как сообщил глава региона, порошок широко применяется в огнетушителях и модульных системах пожаротушения, а также в устройствах автономного пожаротушения. Планируемый объем инвестиций в проект составит 138 миллионов рублей, на заводе будут созданы 75 рабочих мест. Новое производство предполагает выпуск 15 тысяч штук готовых изделий и 120 тонн пожаротушащего порошка ежемесячно. Общий планируемый объем производства составляет 180 000 изделий и 1 440 тонн порошка в год.Совокупные отчисления в бюджеты разных уровней составят более 24 миллиона рублей в год, а после окончания программы резидентства в ТОСЭР отчисления превысят 35 миллионов рублей в год. Проект предполагает также развитие экспорта продукции в страны ЕврАзЭС, Евросоюза, на рынки Северной и Латинской Америки, где главным поставщиком аналогичной продукции на данный момент являются КНР и королевство Тайланд.
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петербургский международный экономический форум (фонд), александр дрозденко

Комплекс по производству порошка для пожаротушения построят в Ленобласти

12:51 03.06.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. На площадке недействующего завода ЖБИ в Пикалево разместится комплекс по производству порошка для пожаротушения, соответствующее соглашение подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ООО "БлокФайер технологии пожаротушения" Александр Бурмистров а рамках Петербургского международного экономического форума.
Как сообщил глава региона, порошок широко применяется в огнетушителях и модульных системах пожаротушения, а также в устройствах автономного пожаротушения. Планируемый объем инвестиций в проект составит 138 миллионов рублей, на заводе будут созданы 75 рабочих мест. Новое производство предполагает выпуск 15 тысяч штук готовых изделий и 120 тонн пожаротушащего порошка ежемесячно. Общий планируемый объем производства составляет 180 000 изделий и 1 440 тонн порошка в год.
Губернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
10:49Ленинградская область
Глава Ленобласти определил перспективы инвестиций в регион
Совокупные отчисления в бюджеты разных уровней составят более 24 миллиона рублей в год, а после окончания программы резидентства в ТОСЭР отчисления превысят 35 миллионов рублей в год. Проект предполагает также развитие экспорта продукции в страны ЕврАзЭС, Евросоюза, на рынки Северной и Латинской Америки, где главным поставщиком аналогичной продукции на данный момент являются КНР и королевство Тайланд.
"На территории особой территории уже созданы несколько производств и это еще одно. Мы сможем иметь через небольшой промежуток времени современный технологичный завод, который будет не только работать на внутренний рынок, но и экспортоориентированный",— отметил Дрозденко.
 
Ленинградская областьПетербургский международный экономический форум (фонд)Александр Дрозденко
 
 
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