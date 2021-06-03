Комплекс по производству порошка для пожаротушения построят в Ленобласти
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. На площадке недействующего завода ЖБИ в Пикалево разместится комплекс по производству порошка для пожаротушения, соответствующее соглашение подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ООО "БлокФайер технологии пожаротушения" Александр Бурмистров а рамках Петербургского международного экономического форума.
Как сообщил глава региона, порошок широко применяется в огнетушителях и модульных системах пожаротушения, а также в устройствах автономного пожаротушения. Планируемый объем инвестиций в проект составит 138 миллионов рублей, на заводе будут созданы 75 рабочих мест. Новое производство предполагает выпуск 15 тысяч штук готовых изделий и 120 тонн пожаротушащего порошка ежемесячно. Общий планируемый объем производства составляет 180 000 изделий и 1 440 тонн порошка в год.
Совокупные отчисления в бюджеты разных уровней составят более 24 миллиона рублей в год, а после окончания программы резидентства в ТОСЭР отчисления превысят 35 миллионов рублей в год. Проект предполагает также развитие экспорта продукции в страны ЕврАзЭС, Евросоюза, на рынки Северной и Латинской Америки, где главным поставщиком аналогичной продукции на данный момент являются КНР и королевство Тайланд.
"На территории особой территории уже созданы несколько производств и это еще одно. Мы сможем иметь через небольшой промежуток времени современный технологичный завод, который будет не только работать на внутренний рынок, но и экспортоориентированный",— отметил Дрозденко.