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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20210603/lekarstva-1735524381.html
"Такеда" направит 2,3 миллиарда рублей на выпуск лекарств в Ярославле
"Такеда" направит 2,3 миллиарда рублей на выпуск лекарств в Ярославле - РИА Новости, 03.06.2021
"Такеда" направит 2,3 миллиарда рублей на выпуск лекарств в Ярославле
Фармацевтическая компания "Такеда Россия" до конца 2027 года планирует инвестировать 2,3 миллиарда рублей в создание производства по выпуску препаратов против... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T22:31
2021-06-03T22:31
ярославская область
россия
дмитрий миронов
петербургский международный экономический форум (фонд)
ярославская область
ярославль
экономика
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Фармацевтическая компания "Такеда Россия" до конца 2027 года планирует инвестировать 2,3 миллиарда рублей в создание производства по выпуску препаратов против редких заболеваний на заводе в Ярославле, соответствующее соглашение подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщило правительство Ярославской области.В четверг в рамках ПМЭФ губернатор Дмитрий Миронов и директор завода "Такеда" в Ярославле Крис Бутткус подписали соглашение. "Согласно документу, до конца 2027 года компания "Такеда Россия" инвестирует 2,3 миллиарда рублей в создание производства по выпуску препаратов против орфанных заболеваний на заводе в Ярославле", - говорится в сообщении.Губернатор отметил, что "Такеда" была одним из первых резидентов ярославского фармацевтического кластера и за время присутствия на территории России инвестировала в ярославскую производственную площадку порядка девяти миллиардов рублей."Такеда" создает инновационные лекарственные средства в таких терапевтических областях, как онкология, гематология, орфанные и генетические заболевания, гастроэнтерология и неврология. Реализация новой инвестиционной программы будет способствовать экономическому развитию Ярославской области", - подчеркнул Дмитрий Миронов.Президент "Такеда Россия" Елена Карташева отметила, что благодаря развитию современной медицины и инновационных технологий часть заболеваний удалось перевести из разряда смертельных в категорию хронических, поддающихся контролю и профилактике тяжелых осложнений, а также увеличить продолжительность жизни пациентов с редкими заболеваниями. "Ставя перед собой задачу повышать доступность инновационной терапии для пациентов, мы локализуем производство препаратов на территории России, в первую очередь - на нашем заводе в Ярославле", - подчеркнула Карташева.Takeda Pharmaceutical Company Limited - глобальная биофармацевтическая компания с фокусом на инновационные научные разработки. Она представлена в 80 странах мира и насчитывает более 50 тысяч сотрудников. Научно-исследовательская деятельность направлена на разработку новых препаратов в области онкологии, гастроэнтерологии, неврологии, гематологии, лечение редких и генетических заболеваний, а также на разработку вакцин и препаратов плазмы крови.
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россия, дмитрий миронов, петербургский международный экономический форум (фонд), ярославская область, ярославль, экономика

"Такеда" направит 2,3 миллиарда рублей на выпуск лекарств в Ярославле

22:31 03.06.2021
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкТаблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Фармацевтическая компания "Такеда Россия" до конца 2027 года планирует инвестировать 2,3 миллиарда рублей в создание производства по выпуску препаратов против редких заболеваний на заводе в Ярославле, соответствующее соглашение подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщило правительство Ярославской области.
В четверг в рамках ПМЭФ губернатор Дмитрий Миронов и директор завода "Такеда" в Ярославле Крис Бутткус подписали соглашение. "Согласно документу, до конца 2027 года компания "Такеда Россия" инвестирует 2,3 миллиарда рублей в создание производства по выпуску препаратов против орфанных заболеваний на заводе в Ярославле", - говорится в сообщении.
Губернатор отметил, что "Такеда" была одним из первых резидентов ярославского фармацевтического кластера и за время присутствия на территории России инвестировала в ярославскую производственную площадку порядка девяти миллиардов рублей.
"Такеда" создает инновационные лекарственные средства в таких терапевтических областях, как онкология, гематология, орфанные и генетические заболевания, гастроэнтерология и неврология. Реализация новой инвестиционной программы будет способствовать экономическому развитию Ярославской области", - подчеркнул Дмитрий Миронов.
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
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Президент "Такеда Россия" Елена Карташева отметила, что благодаря развитию современной медицины и инновационных технологий часть заболеваний удалось перевести из разряда смертельных в категорию хронических, поддающихся контролю и профилактике тяжелых осложнений, а также увеличить продолжительность жизни пациентов с редкими заболеваниями. "Ставя перед собой задачу повышать доступность инновационной терапии для пациентов, мы локализуем производство препаратов на территории России, в первую очередь - на нашем заводе в Ярославле", - подчеркнула Карташева.
Takeda Pharmaceutical Company Limited - глобальная биофармацевтическая компания с фокусом на инновационные научные разработки. Она представлена в 80 странах мира и насчитывает более 50 тысяч сотрудников. Научно-исследовательская деятельность направлена на разработку новых препаратов в области онкологии, гастроэнтерологии, неврологии, гематологии, лечение редких и генетических заболеваний, а также на разработку вакцин и препаратов плазмы крови.
 
Ярославская областьРоссияДмитрий МироновПетербургский международный экономический форум (фонд)Ярославская областьЯрославльЭкономика
 
 
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