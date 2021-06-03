https://ria.ru/20210603/lekarstva-1735524381.html

"Такеда" направит 2,3 миллиарда рублей на выпуск лекарств в Ярославле

"Такеда" направит 2,3 миллиарда рублей на выпуск лекарств в Ярославле - РИА Новости, 03.06.2021

"Такеда" направит 2,3 миллиарда рублей на выпуск лекарств в Ярославле

Фармацевтическая компания "Такеда Россия" до конца 2027 года планирует инвестировать 2,3 миллиарда рублей в создание производства по выпуску препаратов против... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T22:31

2021-06-03T22:31

2021-06-03T22:31

ярославская область

россия

дмитрий миронов

петербургский международный экономический форум (фонд)

ярославская область

ярославль

экономика

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Фармацевтическая компания "Такеда Россия" до конца 2027 года планирует инвестировать 2,3 миллиарда рублей в создание производства по выпуску препаратов против редких заболеваний на заводе в Ярославле, соответствующее соглашение подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщило правительство Ярославской области.В четверг в рамках ПМЭФ губернатор Дмитрий Миронов и директор завода "Такеда" в Ярославле Крис Бутткус подписали соглашение. "Согласно документу, до конца 2027 года компания "Такеда Россия" инвестирует 2,3 миллиарда рублей в создание производства по выпуску препаратов против орфанных заболеваний на заводе в Ярославле", - говорится в сообщении.Губернатор отметил, что "Такеда" была одним из первых резидентов ярославского фармацевтического кластера и за время присутствия на территории России инвестировала в ярославскую производственную площадку порядка девяти миллиардов рублей."Такеда" создает инновационные лекарственные средства в таких терапевтических областях, как онкология, гематология, орфанные и генетические заболевания, гастроэнтерология и неврология. Реализация новой инвестиционной программы будет способствовать экономическому развитию Ярославской области", - подчеркнул Дмитрий Миронов.Президент "Такеда Россия" Елена Карташева отметила, что благодаря развитию современной медицины и инновационных технологий часть заболеваний удалось перевести из разряда смертельных в категорию хронических, поддающихся контролю и профилактике тяжелых осложнений, а также увеличить продолжительность жизни пациентов с редкими заболеваниями. "Ставя перед собой задачу повышать доступность инновационной терапии для пациентов, мы локализуем производство препаратов на территории России, в первую очередь - на нашем заводе в Ярославле", - подчеркнула Карташева.Takeda Pharmaceutical Company Limited - глобальная биофармацевтическая компания с фокусом на инновационные научные разработки. Она представлена в 80 странах мира и насчитывает более 50 тысяч сотрудников. Научно-исследовательская деятельность направлена на разработку новых препаратов в области онкологии, гастроэнтерологии, неврологии, гематологии, лечение редких и генетических заболеваний, а также на разработку вакцин и препаратов плазмы крови.

https://ria.ru/20210603/zavoda-1735524017.html

россия

ярославская область

ярославль

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россия, дмитрий миронов, петербургский международный экономический форум (фонд), ярославская область, ярославль, экономика