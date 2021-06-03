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Рубль укрепился к доллару и евро
Рубль укрепился к доллару и евро - РИА Новости, 03.06.2021
Рубль укрепился к доллару и евро
Рубль слегка укрепился к доллару и евро на дорожающей нефти в начале торгов в четверг. Об этом свидетельствует информация Московской биржи. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T07:32
2021-06-03T07:32
2021-06-03T07:41
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Рубль слегка укрепился к доллару и евро на дорожающей нефти в начале торгов в четверг. Об этом свидетельствует информация Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск снизился на пять копеек — до 73,11 рубля.Евро ослабел на восемь копеек и достиг цены 89,26 рубля.Нефть марки Brent подорожала на 0,6 процента — до 71,8 доллара за баррель.
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курс рубля, московская биржа, евро, доллар, экономика