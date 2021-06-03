https://ria.ru/20210603/kurs-1735354215.html

Рубль укрепился к доллару и евро

Рубль укрепился к доллару и евро - РИА Новости, 03.06.2021

Рубль укрепился к доллару и евро

Рубль слегка укрепился к доллару и евро на дорожающей нефти в начале торгов в четверг. Об этом свидетельствует информация Московской биржи. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T07:32

2021-06-03T07:32

2021-06-03T07:41

курс рубля

московская биржа

евро

доллар

экономика

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Рубль слегка укрепился к доллару и евро на дорожающей нефти в начале торгов в четверг. Об этом свидетельствует информация Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск снизился на пять копеек — до 73,11 рубля.Евро ослабел на восемь копеек и достиг цены 89,26 рубля.Нефть марки Brent подорожала на 0,6 процента — до 71,8 доллара за баррель.

https://ria.ru/20210601/dollar-1735126479.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курс рубля, московская биржа, евро, доллар, экономика