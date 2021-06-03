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В Адыгее создадут курорт "Лагонаки"
В Адыгее создадут курорт "Лагонаки" - РИА Новости, 03.06.2021
В Адыгее создадут курорт "Лагонаки"
Власти Адыгеи и АНО "Красная поляна" подписали соглашение о создании экокурорта "Лагонаки", предусматривающего строительство на Лагонакском нагорье 36... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T22:39
2021-06-03T22:39
республика адыгея
россия
мурат кумпилов
александр ткачев
республика адыгея
экономика
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КРАСНОДАР, 3 июн – РИА Новости. Власти Адыгеи и АНО "Красная поляна" подписали соглашение о создании экокурорта "Лагонаки", предусматривающего строительство на Лагонакском нагорье 36 километров горнолыжных трасс и ряда других объектов рекреационной инфраструктуры, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова."В рамках Петербургского международного экономического форума заключено соглашение о намерениях между Кабинетом министров РА и НАО "Красная Поляна" по созданию на территории Республики Адыгея масштабного инвестиционного проекта (объекта регионального значения) "Всесезонный горный экокурорт "Лагонаки", - говорится в сообщении. Подписи под документом поставили глава Адыгеи Мурат Кумпилов и гендиректор "Красной Поляны" Андрей Круковский", в церемонии подписания приняли участие акционер НАО "Красная Поляна" Александр Ткачев и заместитель премьер-министра республики – официальный представитель Адыгея при президенте РФ Мурат Тхакушинов.Уточняется, что подписание соглашения стало возможным после создания на территории Лагонакского нагорья биосферного полигона, в конце мая республиканские власти придали проекту статус масштабного, что предполагает ряд преференций.Отмечается, что объем инвестиций составит 23 миллиарда рублей, проект будет реализован до 2025 года, ожидается, что посещаемость экокурорта будет составлять не менее 0,5 миллиона человек в год. "Учитывая наш рекреационный потенциал, есть заинтересованность в создании горнолыжного курорта и у инвесторов, которые уже имеют опыт реализации подобных проектов. Но мы, в свою очередь, всегда заявляли, что исходим из необходимости устойчивого развития территории без ущерба для природы, с сохранением экологического благополучия региона", – цитирует Кумпилова его пресс-служба.При реализации проекта будет установлен режим охраны биосферного полигона и определены конкретные участки для возможного их использования в рекреационных целях, реализовывать проект инвестор намерен в тесном взаимодействии с дирекцией Кавказского заповедника и общественностью.
https://ria.ru/20210422/maykop-1729523857.html
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россия, мурат кумпилов, александр ткачев, республика адыгея, экономика

В Адыгее создадут курорт "Лагонаки"

22:39 03.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на Лагонакское нагорье в Республике Адыгея
Вид на Лагонакское нагорье в Республике Адыгея - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 3 июн – РИА Новости. Власти Адыгеи и АНО "Красная поляна" подписали соглашение о создании экокурорта "Лагонаки", предусматривающего строительство на Лагонакском нагорье 36 километров горнолыжных трасс и ряда других объектов рекреационной инфраструктуры, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.
"В рамках Петербургского международного экономического форума заключено соглашение о намерениях между Кабинетом министров РА и НАО "Красная Поляна" по созданию на территории Республики Адыгея масштабного инвестиционного проекта (объекта регионального значения) "Всесезонный горный экокурорт "Лагонаки", - говорится в сообщении. Подписи под документом поставили глава Адыгеи Мурат Кумпилов и гендиректор "Красной Поляны" Андрей Круковский", в церемонии подписания приняли участие акционер НАО "Красная Поляна" Александр Ткачев и заместитель премьер-министра республики – официальный представитель Адыгея при президенте РФ Мурат Тхакушинов.
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Уточняется, что подписание соглашения стало возможным после создания на территории Лагонакского нагорья биосферного полигона, в конце мая республиканские власти придали проекту статус масштабного, что предполагает ряд преференций.

"Соглашением предусматривается использование Лагонакского нагорья только для строительства 36 километров горнолыжных трасс, сноу-парка с различными фигурами и трассой для беговых лыж. Гостиничная инфраструктура будет располагаться за пределами особо охраняемых природных территорий… Главный структурный компонент – Верхняя деревня, её создание запланировано вне Кавказского заповедника, в районе перевала Азишский", - добавляется в релизе.

Отмечается, что объем инвестиций составит 23 миллиарда рублей, проект будет реализован до 2025 года, ожидается, что посещаемость экокурорта будет составлять не менее 0,5 миллиона человек в год. "Учитывая наш рекреационный потенциал, есть заинтересованность в создании горнолыжного курорта и у инвесторов, которые уже имеют опыт реализации подобных проектов. Но мы, в свою очередь, всегда заявляли, что исходим из необходимости устойчивого развития территории без ущерба для природы, с сохранением экологического благополучия региона", – цитирует Кумпилова его пресс-служба.
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При реализации проекта будет установлен режим охраны биосферного полигона и определены конкретные участки для возможного их использования в рекреационных целях, реализовывать проект инвестор намерен в тесном взаимодействии с дирекцией Кавказского заповедника и общественностью.
 
Республика АдыгеяРоссияМурат КумпиловАлександр ТкачевРеспублика АдыгеяЭкономика
 
 
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