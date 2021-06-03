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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/krym-1735473917.html
Власти Крыма заявили, что полуостров обеспечен водой на год вперед
Власти Крыма заявили, что полуостров обеспечен водой на год вперед - РИА Новости, 03.06.2021
Власти Крыма заявили, что полуостров обеспечен водой на год вперед
Крым, благодаря комплексу выполненных мер, обеспечен водой минимум на год вперед, сообщил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T16:55
2021-06-03T16:55
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
республика крым
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Крым, благодаря комплексу выполненных мер, обеспечен водой минимум на год вперед, сообщил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что вопрос с обеспечением Крыма водой принципиально решен, сегодня она подается без ограничений."Можно с уверенностью заверить, что минимум на год Крым водой обеспечен. Помимо этого, сейчас выполняются ряд мероприятий, связанных со строительством новых водозаборов, которые дадут дополнительный объем воды в систему водоснабжения наших городов… При поддержке федерального центра вопрос с водоснабжением в текущем моменте решен", - сказал Кабанов журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.Кроме того, по его словам, в Симферополе начат ремонт системы водоснабжения, что позволит снизить потери воды."Стоимость&nbsp;мероприятий - более 1,5 миллиарда рублей", - подчеркнул Кабанов.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма была введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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петербургский международный экономический форум (фонд), республика крым, экономика

Власти Крыма заявили, что полуостров обеспечен водой на год вперед

16:55 03.06.2021
 
© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Крым, благодаря комплексу выполненных мер, обеспечен водой минимум на год вперед, сообщил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что вопрос с обеспечением Крыма водой принципиально решен, сегодня она подается без ограничений.
"Можно с уверенностью заверить, что минимум на год Крым водой обеспечен. Помимо этого, сейчас выполняются ряд мероприятий, связанных со строительством новых водозаборов, которые дадут дополнительный объем воды в систему водоснабжения наших городов… При поддержке федерального центра вопрос с водоснабжением в текущем моменте решен", - сказал Кабанов журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.
Кроме того, по его словам, в Симферополе начат ремонт системы водоснабжения, что позволит снизить потери воды.
"Стоимость мероприятий - более 1,5 миллиарда рублей", - подчеркнул Кабанов.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма была введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)Республика КрымЭкономика
 
 
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