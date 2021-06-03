Власти Крыма заявили, что полуостров обеспечен водой на год вперед
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Крым, благодаря комплексу выполненных мер, обеспечен водой минимум на год вперед, сообщил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что вопрос с обеспечением Крыма водой принципиально решен, сегодня она подается без ограничений.
"Можно с уверенностью заверить, что минимум на год Крым водой обеспечен. Помимо этого, сейчас выполняются ряд мероприятий, связанных со строительством новых водозаборов, которые дадут дополнительный объем воды в систему водоснабжения наших городов… При поддержке федерального центра вопрос с водоснабжением в текущем моменте решен", - сказал Кабанов журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.
Кроме того, по его словам, в Симферополе начат ремонт системы водоснабжения, что позволит снизить потери воды.
"Стоимость мероприятий - более 1,5 миллиарда рублей", - подчеркнул Кабанов.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма была введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.