https://ria.ru/20210603/kriptovalyuta-1735463851.html

Депутат рассказал, когда примут закон о налогообложении криптовалют

Депутат рассказал, когда примут закон о налогообложении криптовалют - РИА Новости, 03.06.2021

Депутат рассказал, когда примут закон о налогообложении криптовалют

Госдума осенью примет законопроект о налогообложении цифровых финансовых активов в России, рассчитывает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T16:18

2021-06-03T16:18

2021-06-03T16:18

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

госдума рф

анатолий аксаков

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Госдума осенью примет законопроект о налогообложении цифровых финансовых активов в России, рассчитывает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков."С налогообложением (криптовалют - ред.) я рассчитываю, что мы осенью примем закон", - сказал Аксаков, выступая на ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210522/kriptovalyuta-1733421673.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), госдума рф, анатолий аксаков, экономика