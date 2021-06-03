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Депутат рассказал, когда примут закон о налогообложении криптовалют
Депутат рассказал, когда примут закон о налогообложении криптовалют - РИА Новости, 03.06.2021
Депутат рассказал, когда примут закон о налогообложении криптовалют
Госдума осенью примет законопроект о налогообложении цифровых финансовых активов в России, рассчитывает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T16:18
2021-06-03T16:18
2021-06-03T16:18
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
госдума рф
анатолий аксаков
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Госдума осенью примет законопроект о налогообложении цифровых финансовых активов в России, рассчитывает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков."С налогообложением (криптовалют - ред.) я рассчитываю, что мы осенью примем закон", - сказал Аксаков, выступая на ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), госдума рф, анатолий аксаков, экономика