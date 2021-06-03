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Петербургский международный экономический форум
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Депутат рассказал, когда примут закон о налогообложении криптовалют
Депутат рассказал, когда примут закон о налогообложении криптовалют - РИА Новости, 03.06.2021
Депутат рассказал, когда примут закон о налогообложении криптовалют
Госдума осенью примет законопроект о налогообложении цифровых финансовых активов в России, рассчитывает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T16:18
2021-06-03T16:18
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
госдума рф
анатолий аксаков
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Госдума осенью примет законопроект о налогообложении цифровых финансовых активов в России, рассчитывает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков."С налогообложением (криптовалют - ред.) я рассчитываю, что мы осенью примем закон", - сказал Аксаков, выступая на ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), госдума рф, анатолий аксаков, экономика

Депутат рассказал, когда примут закон о налогообложении криптовалют

16:18 03.06.2021
 
© Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета по финансовому рынку Государственной Думы Российской Федерации Анатолий Аксаков на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Председатель Комитета по финансовому рынку Государственной Думы Российской Федерации Анатолий Аксаков на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© Пресс-служба Государственной Думы РФ
Перейти в фотобанк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Госдума осенью примет законопроект о налогообложении цифровых финансовых активов в России, рассчитывает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
"С налогообложением (криптовалют - ред.) я рассчитываю, что мы осенью примем закон", - сказал Аксаков, выступая на ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Госдума РФАнатолий АксаковЭкономика
 
 
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