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Песков высказался о краже у ветерана, сидевшего с Путиным на параде Победы
Песков высказался о краже у ветерана, сидевшего с Путиным на параде Победы - РИА Новости, 03.06.2021
Песков высказался о краже у ветерана, сидевшего с Путиным на параде Победы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "чудовищной ситуацией" кражу у ветерана Василия Пронина, сидевшего с Владимиром Путиным на параде Победы. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T13:57
2021-06-03T18:32
россия
ирина волк
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
дмитрий песков
москва
происшествия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "чудовищной ситуацией" кражу у ветерана Василия Пронина, сидевшего с Владимиром Путиным на параде Победы.Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что на домашний телефон ветерана поступил звонок от лжеправоохранителя, который обманом убедил его снять с банковского счета 400 тысяч рублей и передать их третьему лицу. Это якобы было необходимо "для поиска мошенника". Было заведено дело. По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлии Ивановой, по факту обмана мужчины организована доследственная проверка. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по этому делу.Василий Гаврилович Пронин - участник битвы на Курской дуге. Во время прошедшего в Москве парада Победы 9 мая 2021 года Пронин сидел рядом с президентом России Владимиром Путиным, президент укрыл Пронина курткой от холода.
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россия, ирина волк, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, дмитрий песков, москва, происшествия

Песков высказался о краже у ветерана, сидевшего с Путиным на параде Победы

13:57 03.06.2021 (обновлено: 18:32 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "чудовищной ситуацией" кражу у ветерана Василия Пронина, сидевшего с Владимиром Путиным на параде Победы.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что на домашний телефон ветерана поступил звонок от лжеправоохранителя, который обманом убедил его снять с банковского счета 400 тысяч рублей и передать их третьему лицу. Это якобы было необходимо "для поиска мошенника". Было заведено дело. По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлии Ивановой, по факту обмана мужчины организована доследственная проверка. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по этому делу.

"Чудовищная ситуация, и мы знаем, что полиция работает. Конечно, хочется верить, что все-таки этих подонков найдут", - сказал Песков, отвечая на вопрос, в курсе ли Кремль ситуации с ветераном.

Василий Гаврилович Пронин - участник битвы на Курской дуге. Во время прошедшего в Москве парада Победы 9 мая 2021 года Пронин сидел рядом с президентом России Владимиром Путиным, президент укрыл Пронина курткой от холода.
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РоссияИрина ВолкЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинДмитрий ПесковМоскваПроисшествия
 
 
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