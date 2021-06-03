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Кравчук призвал переформатировать переговоры по Донбассу
Кравчук призвал переформатировать переговоры по Донбассу - РИА Новости, 03.06.2021
Кравчук призвал переформатировать переговоры по Донбассу
Первый президент Украины и глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук предложил изменить формат переговоров. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T21:21
2021-06-03T21:56
алексей резников
луганская народная республика
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донбасс
леонид кравчук
минск
оон
варшава
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КИЕВ, 3 июн — РИА Новости. Первый президент Украины и глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук предложил изменить формат переговоров.По его словам, это можно будет сделать после того, как встречи перенесут из Минска на другую площадку.В середине апреля Кравчук сообщил о возможном переносе встреч Контактной группы из Минска в другую страну из-за протестов в Белоруссии. В свою очередь, вице-премьер Украины Алексей Резников объявил, что Киев больше не будет отправлять в Минск своих представителей.Комментируя эти заявления, пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики Мария Ковшарь подчеркнула, что решение о смене места переговоров при необходимости должны будут принять консенсусом все делегации.
https://ria.ru/20210527/kravchuk-1734487911.html
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алексей резников, луганская народная республика, донецкая народная республика, донбасс, леонид кравчук, минск, оон, варшава, в мире

Кравчук призвал переформатировать переговоры по Донбассу

21:21 03.06.2021 (обновлено: 21:56 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Кравчук
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 3 июн — РИА Новости. Первый президент Украины и глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук предложил изменить формат переговоров.
По его словам, это можно будет сделать после того, как встречи перенесут из Минска на другую площадку.
"Когда мы сделаем замену Минска на Варшаву или, скажем, на другую страну, Женеву, я условно говорю, то тогда можно будет говорить и о переформатировании самой минской площадки для того, чтобы она стала более широкой, предоставить ей более точные полномочия, потому что сейчас полномочий фактически нет. Мы, так сказать, консультативные вещи провозглашаем. А, я думаю, предоставить более широкие полномочия, и, может, я думаю, что это было бы даже правильно ввести в минский формат чиновников высокого ранга", — заявил политик в эфире телеканала "Украина 24".
В середине апреля Кравчук сообщил о возможном переносе встреч Контактной группы из Минска в другую страну из-за протестов в Белоруссии. В свою очередь, вице-премьер Украины Алексей Резников объявил, что Киев больше не будет отправлять в Минск своих представителей.
Комментируя эти заявления, пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики Мария Ковшарь подчеркнула, что решение о смене места переговоров при необходимости должны будут принять консенсусом все делегации.
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Алексей РезниковЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДонбассЛеонид КравчукМинскООНВаршаваВ мире
 
 
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