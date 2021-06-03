https://ria.ru/20210603/kravchuk-1735518464.html

Кравчук призвал переформатировать переговоры по Донбассу

Кравчук призвал переформатировать переговоры по Донбассу - РИА Новости, 03.06.2021

Кравчук призвал переформатировать переговоры по Донбассу

Первый президент Украины и глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук предложил изменить формат переговоров. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T21:21

2021-06-03T21:21

2021-06-03T21:56

алексей резников

луганская народная республика

донецкая народная республика

донбасс

леонид кравчук

минск

оон

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КИЕВ, 3 июн — РИА Новости. Первый президент Украины и глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук предложил изменить формат переговоров.По его словам, это можно будет сделать после того, как встречи перенесут из Минска на другую площадку.В середине апреля Кравчук сообщил о возможном переносе встреч Контактной группы из Минска в другую страну из-за протестов в Белоруссии. В свою очередь, вице-премьер Украины Алексей Резников объявил, что Киев больше не будет отправлять в Минск своих представителей.Комментируя эти заявления, пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики Мария Ковшарь подчеркнула, что решение о смене места переговоров при необходимости должны будут принять консенсусом все делегации.

https://ria.ru/20210527/kravchuk-1734487911.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

варшава

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алексей резников, луганская народная республика, донецкая народная республика, донбасс, леонид кравчук, минск, оон, варшава, в мире