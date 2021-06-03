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В МЧС допустили подтопление Красноярска
В МЧС допустили подтопление Красноярска - РИА Новости, 03.06.2021
В МЧС допустили подтопление Красноярска
Уровень воды в Енисее в черте Красноярска в ближайшие сутки может достигнуть отметки 440 сантиметров из-за увеличения сброса на Красноярской ГЭС, что грозит... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T15:46
2021-06-03T15:52
саяно-шушенская гэс
красноярский край
красноярская гэс
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярск
происшествия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Уровень воды в Енисее в черте Красноярска в ближайшие сутки может достигнуть отметки 440 сантиметров из-за увеличения сброса на Красноярской ГЭС, что грозит подтоплением низменностей, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Ситуация связана с дождями и активным таянием снега в Саянах, который идет в реки, впадающие в Енисей. Согласно прогнозам, на которые уже ссылались в ведомстве, приток воды в Красноярское водохранилище ожидается выше нормы на 60-70% - за последние 10 лет такого не было.Это в свою очередь ведет к необходимости повышенного сброса на Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС, что и может привести к подтоплениям. В МЧС РФ прогнозировали такое развитие событий в пяти районах Красноярского края. Сейчас снега в Саянах втрое больше, чем обычно."В ближайшие сутки прогнозируются неблагоприятные гидрологические явления, это связано с увеличением сброса воды на Красноярской ГЭС. Ожидается, что уровень воды на реке Енисей в городе Красноярска будет в пределах 400-440 сантиметров", - говорится в релизе.По данным МЧС РФ, в краевом центре и его окрестностях ожидается "подтопление пониженных участков местности". Сейчас эти места обследуются. В готовности к реагированию находятся около 500 человек и 100 единиц техники.
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саяно-шушенская гэс, красноярский край, красноярская гэс, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярск, происшествия

В МЧС допустили подтопление Красноярска

15:46 03.06.2021 (обновлено: 15:52 03.06.2021)
 
© Фото : пресс-служба администрации КрасноярскаЗатопленная набережная Енисея в Красноярске
Затопленная набережная Енисея в Красноярске - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Фото : пресс-служба администрации Красноярска
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Уровень воды в Енисее в черте Красноярска в ближайшие сутки может достигнуть отметки 440 сантиметров из-за увеличения сброса на Красноярской ГЭС, что грозит подтоплением низменностей, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Ситуация связана с дождями и активным таянием снега в Саянах, который идет в реки, впадающие в Енисей. Согласно прогнозам, на которые уже ссылались в ведомстве, приток воды в Красноярское водохранилище ожидается выше нормы на 60-70% - за последние 10 лет такого не было.
Это в свою очередь ведет к необходимости повышенного сброса на Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС, что и может привести к подтоплениям. В МЧС РФ прогнозировали такое развитие событий в пяти районах Красноярского края. Сейчас снега в Саянах втрое больше, чем обычно.
"В ближайшие сутки прогнозируются неблагоприятные гидрологические явления, это связано с увеличением сброса воды на Красноярской ГЭС. Ожидается, что уровень воды на реке Енисей в городе Красноярска будет в пределах 400-440 сантиметров", - говорится в релизе.
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По данным МЧС РФ, в краевом центре и его окрестностях ожидается "подтопление пониженных участков местности". Сейчас эти места обследуются. В готовности к реагированию находятся около 500 человек и 100 единиц техники.
 
Саяно-Шушенская ГЭСКрасноярский крайКрасноярская ГЭСРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КрасноярскПроисшествия
 
 
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