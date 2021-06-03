В России начался эксперимент по пересадке "космической" костной ткани
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Российские ученые начали эксперимент по пересадке крысам полученной в космосе костной ткани, сообщил в интервью РИА Новости управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.
"Первая группа уже прооперирована, им трансплантировали разные материалы, животные уже находятся в виварии", - сказал Хесуани, уточнив, что всего в эксперименте задействованы более 50 животных, которые поделены на группы.
Сначала хирурги делают в черепе каждого животного отверстие диаметром порядка полутора миллиметров. Такой дефект ученые выбрали из-за того, что он является одним из наиболее трудно заживающих. Потом в дефект добавляются различные материалы - октакальцийфосфаты, полученные в космосе или на Земле, или трикальцийфосфаты. Одна группа животных не получает вообще никаких материалов.
"Одна из важнейших целей эксперимента - сравнить космические и земные материалы, чтобы понимать, насколько мы можем их применять в регенеративной медицине", - добавил Хесуани.
Восстановление костной ткани у крыс будут проверять через месяц после операции, через три и через шесть. По словам Хесуани, постановщикам эксперимента важно убедиться, что ткань не только восстановилась, но и не разрослась больше, чем нужно, то есть не образовалась так называемая костная мозоль.
Эксперимент должен был начаться еще в апреле 2020 года, когда материалы, напечатанные на 3D-биопринтере на Международной космической станции, были доставлены на Землю. Но тогда в планы ученых вмешалась пандемия, организовать больше количество операций и постоянное наблюдение за таким количеством животных было бы непросто.