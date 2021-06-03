https://ria.ru/20210603/kost-1735349335.html

В России начался эксперимент по пересадке "космической" костной ткани

В России начался эксперимент по пересадке "космической" костной ткани - РИА Новости, 03.06.2021

В России начался эксперимент по пересадке "космической" костной ткани

Российские ученые начали эксперимент по пересадке крысам полученной в космосе костной ткани, сообщил в интервью РИА Новости управляющий партнер компании 3D... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T03:14

2021-06-03T03:14

2021-06-03T03:14

наука

земля

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734364657_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_dbdbf75cc8e8059a42b3a7ae7a0c963d.jpg

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Российские ученые начали эксперимент по пересадке крысам полученной в космосе костной ткани, сообщил в интервью РИА Новости управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.Сначала хирурги делают в черепе каждого животного отверстие диаметром порядка полутора миллиметров. Такой дефект ученые выбрали из-за того, что он является одним из наиболее трудно заживающих. Потом в дефект добавляются различные материалы - октакальцийфосфаты, полученные в космосе или на Земле, или трикальцийфосфаты. Одна группа животных не получает вообще никаких материалов."Одна из важнейших целей эксперимента - сравнить космические и земные материалы, чтобы понимать, насколько мы можем их применять в регенеративной медицине", - добавил Хесуани.Восстановление костной ткани у крыс будут проверять через месяц после операции, через три и через шесть. По словам Хесуани, постановщикам эксперимента важно убедиться, что ткань не только восстановилась, но и не разрослась больше, чем нужно, то есть не образовалась так называемая костная мозоль.Эксперимент должен был начаться еще в апреле 2020 года, когда материалы, напечатанные на 3D-биопринтере на Международной космической станции, были доставлены на Землю. Но тогда в планы ученых вмешалась пандемия, организовать больше количество операций и постоянное наблюдение за таким количеством животных было бы непросто.

https://radiosputnik.ria.ru/20210430/luna-1730661496.html

https://ria.ru/20190905/1558320612.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука