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Наука
https://ria.ru/20210603/kost-1735349335.html
В России начался эксперимент по пересадке "космической" костной ткани
В России начался эксперимент по пересадке "космической" костной ткани - РИА Новости, 03.06.2021
В России начался эксперимент по пересадке "космической" костной ткани
Российские ученые начали эксперимент по пересадке крысам полученной в космосе костной ткани, сообщил в интервью РИА Новости управляющий партнер компании 3D... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T03:14
2021-06-03T03:14
наука
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международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Российские ученые начали эксперимент по пересадке крысам полученной в космосе костной ткани, сообщил в интервью РИА Новости управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.Сначала хирурги делают в черепе каждого животного отверстие диаметром порядка полутора миллиметров. Такой дефект ученые выбрали из-за того, что он является одним из наиболее трудно заживающих. Потом в дефект добавляются различные материалы - октакальцийфосфаты, полученные в космосе или на Земле, или трикальцийфосфаты. Одна группа животных не получает вообще никаких материалов."Одна из важнейших целей эксперимента - сравнить космические и земные материалы, чтобы понимать, насколько мы можем их применять в регенеративной медицине", - добавил Хесуани.Восстановление костной ткани у крыс будут проверять через месяц после операции, через три и через шесть. По словам Хесуани, постановщикам эксперимента важно убедиться, что ткань не только восстановилась, но и не разрослась больше, чем нужно, то есть не образовалась так называемая костная мозоль.Эксперимент должен был начаться еще в апреле 2020 года, когда материалы, напечатанные на 3D-биопринтере на Международной космической станции, были доставлены на Землю. Но тогда в планы ученых вмешалась пандемия, организовать больше количество операций и постоянное наблюдение за таким количеством животных было бы непросто.
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земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

В России начался эксперимент по пересадке "космической" костной ткани

03:14 03.06.2021
 
© Depositphotos / depositedharУченые работают в лаборатории
Ученые работают в лаборатории - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Depositphotos / depositedhar
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Российские ученые начали эксперимент по пересадке крысам полученной в космосе костной ткани, сообщил в интервью РИА Новости управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.
"Первая группа уже прооперирована, им трансплантировали разные материалы, животные уже находятся в виварии", - сказал Хесуани, уточнив, что всего в эксперименте задействованы более 50 животных, которые поделены на группы.
Сначала хирурги делают в черепе каждого животного отверстие диаметром порядка полутора миллиметров. Такой дефект ученые выбрали из-за того, что он является одним из наиболее трудно заживающих. Потом в дефект добавляются различные материалы - октакальцийфосфаты, полученные в космосе или на Земле, или трикальцийфосфаты. Одна группа животных не получает вообще никаких материалов.
"Одна из важнейших целей эксперимента - сравнить космические и земные материалы, чтобы понимать, насколько мы можем их применять в регенеративной медицине", - добавил Хесуани.
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Восстановление костной ткани у крыс будут проверять через месяц после операции, через три и через шесть. По словам Хесуани, постановщикам эксперимента важно убедиться, что ткань не только восстановилась, но и не разрослась больше, чем нужно, то есть не образовалась так называемая костная мозоль.
Эксперимент должен был начаться еще в апреле 2020 года, когда материалы, напечатанные на 3D-биопринтере на Международной космической станции, были доставлены на Землю. Но тогда в планы ученых вмешалась пандемия, организовать больше количество операций и постоянное наблюдение за таким количеством животных было бы непросто.
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