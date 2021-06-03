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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/koronavirus-1735499784.html
Собянин оценил необходимость дополнительных мер по COVID-19 в Москве
Собянин оценил необходимость дополнительных мер по COVID-19 в Москве - РИА Новости, 03.06.2021
Собянин оценил необходимость дополнительных мер по COVID-19 в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не планирует вводить дополнительные меры из-за ситуации с COVID-19 в Москве. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T18:50
2021-06-03T19:02
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
петербургский международный экономический форум
коронавирус в россии
петербургский международный экономический форум (фонд)
москва
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не планирует вводить дополнительные меры из-за ситуации с COVID-19 в Москве."Нет, никаких дополнительных мер не планируем, достаточно стабильная работа системы здравоохранения", - сказал Собянин журналистам на полях ПМЭФ-2021.По его словам, работы системы здравоохранения достаточно, чтобы "обеспечить все проблемы, связанные с пандемией"."Вы видите, мы целый год практически не вводим никаких серьёзных локдаунов, ограничительных мер. Вся экономика работает. Будем продолжать в таком же духе", - сказал мэр.Он также назвал главным достоинством Москвы умение преодолевать все проблемы, в том числе связанные с пандемией.
https://ria.ru/20210530/zabolevaemost-1734779844.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, коронавирус в россии, петербургский международный экономический форум (фонд), москва

Собянин оценил необходимость дополнительных мер по COVID-19 в Москве

18:50 03.06.2021 (обновлено: 19:02 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на просветительском марафоне "Новое знание"
Мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на просветительском марафоне Новое знание - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не планирует вводить дополнительные меры из-за ситуации с COVID-19 в Москве.
"Нет, никаких дополнительных мер не планируем, достаточно стабильная работа системы здравоохранения", - сказал Собянин журналистам на полях ПМЭФ-2021.
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"Вы видите, мы целый год практически не вводим никаких серьёзных локдаунов, ограничительных мер. Вся экономика работает. Будем продолжать в таком же духе", - сказал мэр.
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Петербургский международный экономический форумКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей СобянинКоронавирус в РоссииПетербургский международный экономический форум (фонд)Москва
 
 
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