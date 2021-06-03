https://ria.ru/20210603/koronavirus-1735499784.html

Собянин оценил необходимость дополнительных мер по COVID-19 в Москве

Собянин оценил необходимость дополнительных мер по COVID-19 в Москве - РИА Новости, 03.06.2021

Собянин оценил необходимость дополнительных мер по COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не планирует вводить дополнительные меры из-за ситуации с COVID-19 в Москве. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T18:50

2021-06-03T18:50

2021-06-03T19:02

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

петербургский международный экономический форум

коронавирус в россии

петербургский международный экономический форум (фонд)

москва

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не планирует вводить дополнительные меры из-за ситуации с COVID-19 в Москве."Нет, никаких дополнительных мер не планируем, достаточно стабильная работа системы здравоохранения", - сказал Собянин журналистам на полях ПМЭФ-2021.По его словам, работы системы здравоохранения достаточно, чтобы "обеспечить все проблемы, связанные с пандемией"."Вы видите, мы целый год практически не вводим никаких серьёзных локдаунов, ограничительных мер. Вся экономика работает. Будем продолжать в таком же духе", - сказал мэр.Он также назвал главным достоинством Москвы умение преодолевать все проблемы, в том числе связанные с пандемией.

https://ria.ru/20210530/zabolevaemost-1734779844.html

https://ria.ru/20210527/reyting-1734421875.html

москва

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2021

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, коронавирус в россии, петербургский международный экономический форум (фонд), москва