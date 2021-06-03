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Республика Саха (Якутия)
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Николаев: уровень заболеваемости коронавирусом в Якутии вышел на плато
Николаев: уровень заболеваемости коронавирусом в Якутии вышел на плато - РИА Новости, 03.06.2021
Николаев: уровень заболеваемости коронавирусом в Якутии вышел на плато
Уровень заболеваемости коронавирусом в Якутии вышел на плато, снижению способствует вакцинация, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава Якутии Айсен... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T15:39
2021-06-03T15:39
республика саха (якутия)
айсен николаев
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Уровень заболеваемости коронавирусом в Якутии вышел на плато, снижению способствует вакцинация, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава Якутии Айсен Николаев."Мы сейчас после достаточно серьезного роста заболеваемости, который наблюдался в апреле, мы сейчас вышли на плато. У нас уже несколько недель число заболевших в районе 100-110 человек (регистрируется в сутки – ред.). Есть уверенность, что в ближайшие недели начнется сокращение заболеваемости", - сообщил Николаев.Он отметил, что снижению заболеваемости в Якутии способствует вакцинация от коронавируса. По данным Николаева, в регионе обе дозы вакцины получили более 120 тысяч человек, в день прививку делают 3-5 тысяч человек.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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айсен николаев, пмэф

Николаев: уровень заболеваемости коронавирусом в Якутии вышел на плато

15:39 03.06.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой Главы ЯкутииГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Главы Якутии
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Уровень заболеваемости коронавирусом в Якутии вышел на плато, снижению способствует вакцинация, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава Якутии Айсен Николаев.
"Мы сейчас после достаточно серьезного роста заболеваемости, который наблюдался в апреле, мы сейчас вышли на плато. У нас уже несколько недель число заболевших в районе 100-110 человек (регистрируется в сутки – ред.). Есть уверенность, что в ближайшие недели начнется сокращение заболеваемости", - сообщил Николаев.
Глава Якутии Айсен Николаев во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
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Он отметил, что снижению заболеваемости в Якутии способствует вакцинация от коронавируса. По данным Николаева, в регионе обе дозы вакцины получили более 120 тысяч человек, в день прививку делают 3-5 тысяч человек.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевПМЭФ
 
 
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