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Николаев: уровень заболеваемости коронавирусом в Якутии вышел на плато
Николаев: уровень заболеваемости коронавирусом в Якутии вышел на плато - РИА Новости, 03.06.2021
Николаев: уровень заболеваемости коронавирусом в Якутии вышел на плато
Уровень заболеваемости коронавирусом в Якутии вышел на плато, снижению способствует вакцинация, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава Якутии Айсен... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T15:39
2021-06-03T15:39
2021-06-03T15:39
республика саха (якутия)
айсен николаев
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Уровень заболеваемости коронавирусом в Якутии вышел на плато, снижению способствует вакцинация, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава Якутии Айсен Николаев."Мы сейчас после достаточно серьезного роста заболеваемости, который наблюдался в апреле, мы сейчас вышли на плато. У нас уже несколько недель число заболевших в районе 100-110 человек (регистрируется в сутки – ред.). Есть уверенность, что в ближайшие недели начнется сокращение заболеваемости", - сообщил Николаев.Он отметил, что снижению заболеваемости в Якутии способствует вакцинация от коронавируса. По данным Николаева, в регионе обе дозы вакцины получили более 120 тысяч человек, в день прививку делают 3-5 тысяч человек.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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айсен николаев, пмэф
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости
. Уровень заболеваемости коронавирусом в Якутии вышел на плато, снижению способствует вакцинация, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава Якутии Айсен Николаев
.
"Мы сейчас после достаточно серьезного роста заболеваемости, который наблюдался в апреле, мы сейчас вышли на плато. У нас уже несколько недель число заболевших в районе 100-110 человек (регистрируется в сутки – ред.). Есть уверенность, что в ближайшие недели начнется сокращение заболеваемости", - сообщил Николаев.
Он отметил, что снижению заболеваемости в Якутии способствует вакцинация от коронавируса. По данным Николаева, в регионе обе дозы вакцины получили более 120 тысяч человек, в день прививку делают 3-5 тысяч человек.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.