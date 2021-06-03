https://ria.ru/20210603/koronavirus-1735453678.html

Николаев: уровень заболеваемости коронавирусом в Якутии вышел на плато

Николаев: уровень заболеваемости коронавирусом в Якутии вышел на плато - РИА Новости, 03.06.2021

Николаев: уровень заболеваемости коронавирусом в Якутии вышел на плато

Уровень заболеваемости коронавирусом в Якутии вышел на плато, снижению способствует вакцинация, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава Якутии Айсен... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T15:39

2021-06-03T15:39

2021-06-03T15:39

республика саха (якутия)

айсен николаев

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Уровень заболеваемости коронавирусом в Якутии вышел на плато, снижению способствует вакцинация, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава Якутии Айсен Николаев."Мы сейчас после достаточно серьезного роста заболеваемости, который наблюдался в апреле, мы сейчас вышли на плато. У нас уже несколько недель число заболевших в районе 100-110 человек (регистрируется в сутки – ред.). Есть уверенность, что в ближайшие недели начнется сокращение заболеваемости", - сообщил Николаев.Он отметил, что снижению заболеваемости в Якутии способствует вакцинация от коронавируса. По данным Николаева, в регионе обе дозы вакцины получили более 120 тысяч человек, в день прививку делают 3-5 тысяч человек.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210603/sotrudnichestvo-1735453112.html

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2021

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айсен николаев, пмэф