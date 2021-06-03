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Петербургский международный экономический форум
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В России появится первый зеленый коридор для беспилотных грузовиков
В России появится первый зеленый коридор для беспилотных грузовиков - РИА Новости, 03.06.2021
В России появится первый зеленый коридор для беспилотных грузовиков
Первый высокоскоростной зеленый коридор для беспилотного грузового транспорта появится в России на трассе М-11. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T10:50
2021-06-03T12:28
петербургский международный экономический форум
россия
алексей нащекин
петербургский международный экономический форум (фонд)
технологии
экономика
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С.-ПЕТЕБРУРГ, 3 июн — РИА Новости. Первый высокоскоростной зеленый коридор для беспилотного грузового транспорта появится в России на трассе М-11.Соответствующее соглашение подписали российский концерн "Национальные телематические системы" ("НТС") и Минтранс на полях Петербургского международного экономического форума.Замминистра транспорта Кирилл Богданов подчеркнул, что беспилотники должны перевозить грузы, а не тестировать "технологии ради технологий". Высокотехнологическая дорожная инфраструктура обеспечит безостановочное движение грузов и бесшовное прохождения границ.По его словам, важно, чтобы проект с самого начала строился на экономически эффективных бизнес-моделях для перевозчиков и грузоотправителей."Инфраструктура и технологическая сеть передачи данных должны обеспечивать проезд всех беспилотников, российских и иностранных, только в этом случае мы сможем проложить логистические коридоры для автономных перевозок между Азией и Европой", — пояснил замминистра.Гендиректор компании "НТС" Алексей Нащекин отметил, что в программах по созданию новых интеллектуальных транспортных систем они стараются переосмыслить традиционное управление дорожным движением, а также создать новую экосистему."Кроме традиционных подсистем управления, таких как табло и светофоры для обычных водителей, мы реализовали принципиально новые беспроводные системы взаимодействия с подключенными автомобилями и системы управления новейшими беспилотниками, у которых отсутствуют традиционные органы управления, такие как кабина, руль, педали и так далее", — добавил он.Специалисты таким образом, как подчеркнул Нащекин, решают ключевую проблему — обеспечение безопасности всех участников движения, в том числе с полностью беспилотными автомобилями.Он также выразил уверенность, что такие проекты российских ученых и инженеров лягут в основу масштабной работы по цифровой трансформации транспортной отрасли.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210320/bespilotniki-1602126193.html
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россия, алексей нащекин, петербургский международный экономический форум (фонд), технологии, экономика

В России появится первый зеленый коридор для беспилотных грузовиков

10:50 03.06.2021 (обновлено: 12:28 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБеспилотные грузовики Evocargo перед началом запуска движения по самому длинному участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-3) протяженностью 105 км
Беспилотные грузовики Evocargo перед началом запуска движения по самому длинному участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-3) протяженностью 105 км - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕБРУРГ, 3 июн — РИА Новости. Первый высокоскоростной зеленый коридор для беспилотного грузового транспорта появится в России на трассе М-11.
Соответствующее соглашение подписали российский концерн "Национальные телематические системы" ("НТС") и Минтранс на полях Петербургского международного экономического форума.
Замминистра транспорта Кирилл Богданов подчеркнул, что беспилотники должны перевозить грузы, а не тестировать "технологии ради технологий". Высокотехнологическая дорожная инфраструктура обеспечит безостановочное движение грузов и бесшовное прохождения границ.
По его словам, важно, чтобы проект с самого начала строился на экономически эффективных бизнес-моделях для перевозчиков и грузоотправителей.
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"Инфраструктура и технологическая сеть передачи данных должны обеспечивать проезд всех беспилотников, российских и иностранных, только в этом случае мы сможем проложить логистические коридоры для автономных перевозок между Азией и Европой", — пояснил замминистра.
Гендиректор компании "НТС" Алексей Нащекин отметил, что в программах по созданию новых интеллектуальных транспортных систем они стараются переосмыслить традиционное управление дорожным движением, а также создать новую экосистему.
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"Кроме традиционных подсистем управления, таких как табло и светофоры для обычных водителей, мы реализовали принципиально новые беспроводные системы взаимодействия с подключенными автомобилями и системы управления новейшими беспилотниками, у которых отсутствуют традиционные органы управления, такие как кабина, руль, педали и так далее", — добавил он.
Специалисты таким образом, как подчеркнул Нащекин, решают ключевую проблему — обеспечение безопасности всех участников движения, в том числе с полностью беспилотными автомобилями.
Он также выразил уверенность, что такие проекты российских ученых и инженеров лягут в основу масштабной работы по цифровой трансформации транспортной отрасли.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумРоссияАлексей НащекинПетербургский международный экономический форум (фонд)ТехнологииЭкономика
 
 
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