https://ria.ru/20210603/koridor-1735376880.html

В России появится первый зеленый коридор для беспилотных грузовиков

В России появится первый зеленый коридор для беспилотных грузовиков - РИА Новости, 03.06.2021

В России появится первый зеленый коридор для беспилотных грузовиков

Первый высокоскоростной зеленый коридор для беспилотного грузового транспорта появится в России на трассе М-11. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T10:50

2021-06-03T10:50

2021-06-03T12:28

петербургский международный экономический форум

россия

алексей нащекин

петербургский международный экономический форум (фонд)

технологии

экономика

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С.-ПЕТЕБРУРГ, 3 июн — РИА Новости. Первый высокоскоростной зеленый коридор для беспилотного грузового транспорта появится в России на трассе М-11.Соответствующее соглашение подписали российский концерн "Национальные телематические системы" ("НТС") и Минтранс на полях Петербургского международного экономического форума.Замминистра транспорта Кирилл Богданов подчеркнул, что беспилотники должны перевозить грузы, а не тестировать "технологии ради технологий". Высокотехнологическая дорожная инфраструктура обеспечит безостановочное движение грузов и бесшовное прохождения границ.По его словам, важно, чтобы проект с самого начала строился на экономически эффективных бизнес-моделях для перевозчиков и грузоотправителей."Инфраструктура и технологическая сеть передачи данных должны обеспечивать проезд всех беспилотников, российских и иностранных, только в этом случае мы сможем проложить логистические коридоры для автономных перевозок между Азией и Европой", — пояснил замминистра.Гендиректор компании "НТС" Алексей Нащекин отметил, что в программах по созданию новых интеллектуальных транспортных систем они стараются переосмыслить традиционное управление дорожным движением, а также создать новую экосистему."Кроме традиционных подсистем управления, таких как табло и светофоры для обычных водителей, мы реализовали принципиально новые беспроводные системы взаимодействия с подключенными автомобилями и системы управления новейшими беспилотниками, у которых отсутствуют традиционные органы управления, такие как кабина, руль, педали и так далее", — добавил он.Специалисты таким образом, как подчеркнул Нащекин, решают ключевую проблему — обеспечение безопасности всех участников движения, в том числе с полностью беспилотными автомобилями.Он также выразил уверенность, что такие проекты российских ученых и инженеров лягут в основу масштабной работы по цифровой трансформации транспортной отрасли.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210320/bespilotniki-1602126193.html

https://ria.ru/20210602/avtotrassa-1735308806.html

https://ria.ru/20200924/torgovlya-1577705518.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей нащекин, петербургский международный экономический форум (фонд), технологии, экономика