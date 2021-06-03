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Дания отозвала разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe
Дания отозвала разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe - РИА Новости, 03.06.2021
Дания отозвала разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe
Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отозвал разрешение, выданное управлением по охране окружающей среды на строительство... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T18:33
2021-06-03T23:23
baltic pipe
северный поток — 2
балтийское море
польша
дания
в мире
экономика
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Дания отозвала разрешение на прокладку "конкурента Северного потока — 2"
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отозвал разрешение, выданное управлением по охране окружающей среды на строительство газопровода Baltic Pipe, сообщается на сайте оператора транспортной системы королевства Energinet."Двенадцатого июля 2019 года датское управление по охране окружающей среды выдало экологическое разрешение на строительство Baltic Pipe. Тридцать первого мая 2021 года Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов отказал в выдаче разрешения", — говорится в заявлении.Основанием для такого решения стало то, что агентство по охране окружающей среды недостаточно изучило вопрос о защите дикой природы при прокладке трубопровода. Теперь же придется приостановить строительство Baltic Pipe. Замдиректора и руководитель отдела строительных проектов Energinet Мариан Кааг, в свою очередь, заявила, что такой проект "не может не создавать неудобств" из-за своего масштаба. Газопровод Baltic Pipe между Данией и Польшей планировалось запустить в 2022 году, его емкость пока не разглашается, но ранее оговаривалось, что она составит не менее пяти миллиардов кубометров в год. Польские власти продвигают его в качестве замены российско-немецкого проекта "Северный поток — 2", проходящего по дну Балтийского моря и имеющего пропускную способность 55 миллиардов кубометров в год. Против "Северного потока — 2", помимо Польши, активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. Тем не менее он реализован на 95 процентов, осталось проложить всего несколько десятков километров труб. В Москве не раз призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Вашингтона. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект преследует исключительно экономические цели, а транзит топлива через Украину продолжится в соответствии с заключенными соглашениями.Позднее США отказались от новых санкций против "Северного потока — 2", объяснив это национальными интересами. Однако затем Вашингтон ввел ограничительные меры против российских организаций и 13 судов по проекту магистрали.
https://ria.ru/20210603/sanktsii-1735327212.html
https://ria.ru/20200910/germaniya-1577004754.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200909/gazoprovod-1576983492.html
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baltic pipe, северный поток — 2, балтийское море, польша, дания, в мире, экономика

Дания отозвала разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe

18:33 03.06.2021 (обновлено: 23:23 03.06.2021)
 
© AFP 2021 / Ritzau Scanpix / John Randeris HansenСтроительная площадка пирса для газопровода Baltic Pipe на западе Дании
Строительная площадка пирса для газопровода Baltic Pipe на западе Дании - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© AFP 2021 / Ritzau Scanpix / John Randeris Hansen
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отозвал разрешение, выданное управлением по охране окружающей среды на строительство газопровода Baltic Pipe, сообщается на сайте оператора транспортной системы королевства Energinet.
"Двенадцатого июля 2019 года датское управление по охране окружающей среды выдало экологическое разрешение на строительство Baltic Pipe. Тридцать первого мая 2021 года Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов отказал в выдаче разрешения", — говорится в заявлении.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
08:00
"Северному потоку — 2" объявлена последняя битва
Основанием для такого решения стало то, что агентство по охране окружающей среды недостаточно изучило вопрос о защите дикой природы при прокладке трубопровода. Теперь же придется приостановить строительство Baltic Pipe.
Замдиректора и руководитель отдела строительных проектов Energinet Мариан Кааг, в свою очередь, заявила, что такой проект "не может не создавать неудобств" из-за своего масштаба.
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября 2020, 08:00
Дело — труба: поляки сделали Меркель странное предложение
Газопровод Baltic Pipe между Данией и Польшей планировалось запустить в 2022 году, его емкость пока не разглашается, но ранее оговаривалось, что она составит не менее пяти миллиардов кубометров в год. Польские власти продвигают его в качестве замены российско-немецкого проекта "Северный поток — 2", проходящего по дну Балтийского моря и имеющего пропускную способность 55 миллиардов кубометров в год.
Против "Северного потока — 2", помимо Польши, активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. Тем не менее он реализован на 95 процентов, осталось проложить всего несколько десятков километров труб.
В Москве не раз призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Вашингтона. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект преследует исключительно экономические цели, а транзит топлива через Украину продолжится в соответствии с заключенными соглашениями.
Позднее США отказались от новых санкций против "Северного потока — 2", объяснив это национальными интересами. Однако затем Вашингтон ввел ограничительные меры против российских организаций и 13 судов по проекту магистрали.
Трубы для строительства газопровода Baltic Pipe - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября 2020, 13:37Сказано в эфире
Эксперт: как можно вообще сравнивать Baltic Pipe и "Севпоток-2"?!Польша готова предложить Германии альтернативу "Северному потоку-2", заявили в польском правительстве. В эфире радио Sputnik эксперт в области энергетической безопасности Игорь Юшков назвал это заявление лукавым, и объяснил почему.
 
Baltic PipeСеверный поток — 2Балтийское мореПольшаДанияВ миреЭкономика
 
 
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