Дания отозвала разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe
18:33 03.06.2021 (обновлено: 23:23 03.06.2021)
© AFP 2021 / Ritzau Scanpix / John Randeris HansenСтроительная площадка пирса для газопровода Baltic Pipe на западе Дании
"Двенадцатого июля 2019 года датское управление по охране окружающей среды выдало экологическое разрешение на строительство Baltic Pipe. Тридцать первого мая 2021 года Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов отказал в выдаче разрешения", — говорится в заявлении.
Основанием для такого решения стало то, что агентство по охране окружающей среды недостаточно изучило вопрос о защите дикой природы при прокладке трубопровода. Теперь же придется приостановить строительство Baltic Pipe.
Замдиректора и руководитель отдела строительных проектов Energinet Мариан Кааг, в свою очередь, заявила, что такой проект "не может не создавать неудобств" из-за своего масштаба.
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Газопровод Baltic Pipe между Данией и Польшей планировалось запустить в 2022 году, его емкость пока не разглашается, но ранее оговаривалось, что она составит не менее пяти миллиардов кубометров в год. Польские власти продвигают его в качестве замены российско-немецкого проекта "Северный поток — 2", проходящего по дну Балтийского моря и имеющего пропускную способность 55 миллиардов кубометров в год.
В Москве не раз призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Вашингтона. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект преследует исключительно экономические цели, а транзит топлива через Украину продолжится в соответствии с заключенными соглашениями.
Позднее США отказались от новых санкций против "Северного потока — 2", объяснив это национальными интересами. Однако затем Вашингтон ввел ограничительные меры против российских организаций и 13 судов по проекту магистрали.
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