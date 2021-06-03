https://ria.ru/20210603/konkurent-1735494834.html

Дания отозвала разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe

Дания отозвала разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe - РИА Новости, 03.06.2021

Дания отозвала разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe

Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отозвал разрешение, выданное управлением по охране окружающей среды на строительство... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T18:33

2021-06-03T18:33

2021-06-03T23:23

baltic pipe

северный поток — 2

балтийское море

польша

дания

в мире

экономика

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Дания отозвала разрешение на прокладку "конкурента Северного потока — 2"

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отозвал разрешение, выданное управлением по охране окружающей среды на строительство газопровода Baltic Pipe, сообщается на сайте оператора транспортной системы королевства Energinet."Двенадцатого июля 2019 года датское управление по охране окружающей среды выдало экологическое разрешение на строительство Baltic Pipe. Тридцать первого мая 2021 года Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов отказал в выдаче разрешения", — говорится в заявлении.Основанием для такого решения стало то, что агентство по охране окружающей среды недостаточно изучило вопрос о защите дикой природы при прокладке трубопровода. Теперь же придется приостановить строительство Baltic Pipe. Замдиректора и руководитель отдела строительных проектов Energinet Мариан Кааг, в свою очередь, заявила, что такой проект "не может не создавать неудобств" из-за своего масштаба. Газопровод Baltic Pipe между Данией и Польшей планировалось запустить в 2022 году, его емкость пока не разглашается, но ранее оговаривалось, что она составит не менее пяти миллиардов кубометров в год. Польские власти продвигают его в качестве замены российско-немецкого проекта "Северный поток — 2", проходящего по дну Балтийского моря и имеющего пропускную способность 55 миллиардов кубометров в год. Против "Северного потока — 2", помимо Польши, активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. Тем не менее он реализован на 95 процентов, осталось проложить всего несколько десятков километров труб. В Москве не раз призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Вашингтона. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект преследует исключительно экономические цели, а транзит топлива через Украину продолжится в соответствии с заключенными соглашениями.Позднее США отказались от новых санкций против "Северного потока — 2", объяснив это национальными интересами. Однако затем Вашингтон ввел ограничительные меры против российских организаций и 13 судов по проекту магистрали.

https://ria.ru/20210603/sanktsii-1735327212.html

https://ria.ru/20200910/germaniya-1577004754.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200909/gazoprovod-1576983492.html

балтийское море

польша

дания

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baltic pipe, северный поток — 2, балтийское море, польша, дания, в мире, экономика