Власти Коми и "Лузалес" договорились о реализации инвестпроекта
01:03 03.06.2021 (обновлено: 01:09 03.06.2021)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Правительство Республики Коми и компания "Лузалес" подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о намерениях построить завод по производству плит МДФ мощностью 1 миллион кубометров в год, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Правительство Республики Коми и компания "Лузалес" подписали соглашение о намерениях по реализации инвестпроекта. Подписи в документе поставили глава республики Владимир Уйба и председатель Совета директоров ООО "Лузалес" Руслан Семенюк. Церемония состоялась 2 июня в рамках Петербургского международного экономического форума", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, соглашение касается намерений компании по строительству в Сыктывдинском районе завода по производству плит МДФ мощностью 1 миллион кубометров готовой продукции в год. Объем капитальных вложений составляет 32 миллиарда рублей, планируется создание свыше 1200 рабочих мест.
ООО "Лузалес" – одно из крупнейших лесозаготовительных предприятий Республики Коми, которой предстоит стать якорным резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ), отметили в пресс-службе.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.