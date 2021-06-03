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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/komi-1735346960.html
Власти Коми и "Лузалес" договорились о реализации инвестпроекта
Власти Коми и "Лузалес" договорились о реализации инвестпроекта - РИА Новости, 03.06.2021
Власти Коми и "Лузалес" договорились о реализации инвестпроекта
Правительство Республики Коми и компания "Лузалес" подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о намерениях построить завод... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T01:03
2021-06-03T01:09
петербургский международный экономический форум
республика коми
петербургский международный экономический форум (фонд)
сыктывдинский район
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Правительство Республики Коми и компания "Лузалес" подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о намерениях построить завод по производству плит МДФ мощностью 1 миллион кубометров в год, сообщает пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, соглашение касается намерений компании по строительству в Сыктывдинском районе завода по производству плит МДФ мощностью 1 миллион кубометров готовой продукции в год. Объем капитальных вложений составляет 32 миллиарда рублей, планируется создание свыше 1200 рабочих мест.ООО "Лузалес" – одно из крупнейших лесозаготовительных предприятий Республики Коми, которой предстоит стать якорным резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ), отметили в пресс-службе.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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республика коми
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республика коми, петербургский международный экономический форум (фонд), сыктывдинский район, экономика

Власти Коми и "Лузалес" договорились о реализации инвестпроекта

01:03 03.06.2021 (обновлено: 01:09 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкЦентр города Сыктывкар
Центр города Сыктывкар - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Сергей Субботин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Правительство Республики Коми и компания "Лузалес" подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о намерениях построить завод по производству плит МДФ мощностью 1 миллион кубометров в год, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Правительство Республики Коми и компания "Лузалес" подписали соглашение о намерениях по реализации инвестпроекта. Подписи в документе поставили глава республики Владимир Уйба и председатель Совета директоров ООО "Лузалес" Руслан Семенюк. Церемония состоялась 2 июня в рамках Петербургского международного экономического форума", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, соглашение касается намерений компании по строительству в Сыктывдинском районе завода по производству плит МДФ мощностью 1 миллион кубометров готовой продукции в год. Объем капитальных вложений составляет 32 миллиарда рублей, планируется создание свыше 1200 рабочих мест.
ООО "Лузалес" – одно из крупнейших лесозаготовительных предприятий Республики Коми, которой предстоит стать якорным резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ), отметили в пресс-службе.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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