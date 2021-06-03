https://ria.ru/20210603/komi-1735346960.html

Власти Коми и "Лузалес" договорились о реализации инвестпроекта

Власти Коми и "Лузалес" договорились о реализации инвестпроекта - РИА Новости, 03.06.2021

Власти Коми и "Лузалес" договорились о реализации инвестпроекта

Правительство Республики Коми и компания "Лузалес" подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о намерениях построить завод... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T01:03

2021-06-03T01:03

2021-06-03T01:09

петербургский международный экономический форум

республика коми

петербургский международный экономический форум (фонд)

сыктывдинский район

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Правительство Республики Коми и компания "Лузалес" подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о намерениях построить завод по производству плит МДФ мощностью 1 миллион кубометров в год, сообщает пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, соглашение касается намерений компании по строительству в Сыктывдинском районе завода по производству плит МДФ мощностью 1 миллион кубометров готовой продукции в год. Объем капитальных вложений составляет 32 миллиарда рублей, планируется создание свыше 1200 рабочих мест.ООО "Лузалес" – одно из крупнейших лесозаготовительных предприятий Республики Коми, которой предстоит стать якорным резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ), отметили в пресс-службе.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20201118/resurs-1584960792.html

республика коми

сыктывдинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика коми, петербургский международный экономический форум (фонд), сыктывдинский район, экономика