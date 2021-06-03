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"Коллекторы — не бандиты". В Госдуме ответили на предложение Милонова
"Коллекторы — не бандиты". В Госдуме ответили на предложение Милонова - РИА Новости, 03.06.2021
"Коллекторы — не бандиты". В Госдуме ответили на предложение Милонова
Бандитизм и коллекторство нельзя путать, это разные вещи, заявил член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, депутат от "Единой России" Илья Осипов,... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T10:22
2021-06-03T10:22
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Бандитизм и коллекторство нельзя путать, это разные вещи, заявил член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, депутат от "Единой России" Илья Осипов, комментируя призыв депутата ГД Виталия Милонова лишать пенсии граждан, занимающихся коллекторской деятельностью.Ранее Милонов в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил о необходимости ввести ограничения для граждан, занимающихся коллекторской деятельностью: лишать их пенсии, а также на законодательном уровне запретить бывшим коллекторам занимать любую должность.Он добавил, что деятельность коллекторов должна быть жестко урегулирована и иметь четкие ограничения, и она "ни в коем случае не должна ущемлять права человека, потому что, даже если он должник, он еще не преступник"."Поэтому здесь все-таки мы придерживаемся последовательно этого пути – и деятельность коллекторов регулируем, некие ограничения на их деятельность накладываем, но, еще раз повторюсь, прежде всего, не надо путать коллекторов и бандитов – это разные вещи", - заключил депутат.
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россия, виталий милонов, госдума рф, единая россия, общество

"Коллекторы — не бандиты". В Госдуме ответили на предложение Милонова

10:22 03.06.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМужчина в здании Государственной думы РФ
Мужчина в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Бандитизм и коллекторство нельзя путать, это разные вещи, заявил член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, депутат от "Единой России" Илья Осипов, комментируя призыв депутата ГД Виталия Милонова лишать пенсии граждан, занимающихся коллекторской деятельностью.
Ранее Милонов в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил о необходимости ввести ограничения для граждан, занимающихся коллекторской деятельностью: лишать их пенсии, а также на законодательном уровне запретить бывшим коллекторам занимать любую должность.
"Коллекторы – это взыскание долгов. С должниками, с просроченной задолженностью нужно бороться. Другое дело, что не надо путать коллекторство и бандитизм попросту, когда люди, которые занимаются выколачиванием долгов незаконными способами, называют себя коллекторами, они тем самым дискредитируют эту профессию. Поэтому, конечно же, я не могу поддержать любую дискредитацию по профессиональному принципу", - сказал РИА Новости Осипов.
Он добавил, что деятельность коллекторов должна быть жестко урегулирована и иметь четкие ограничения, и она "ни в коем случае не должна ущемлять права человека, потому что, даже если он должник, он еще не преступник".
"Поэтому здесь все-таки мы придерживаемся последовательно этого пути – и деятельность коллекторов регулируем, некие ограничения на их деятельность накладываем, но, еще раз повторюсь, прежде всего, не надо путать коллекторов и бандитов – это разные вещи", - заключил депутат.
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