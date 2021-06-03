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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/klimat-1735378427.html
Чубайс призвал реструктурировать экономику из-за изменения климата
Чубайс призвал реструктурировать экономику из-за изменения климата - РИА Новости, 03.06.2021
Чубайс призвал реструктурировать экономику из-за изменения климата
Реструктуризация до 100% российского бизнеса во всех отраслях экономики потребуется в связи с отказом мира от углеводородов в качестве энергоносителей, заявил... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T10:59
2021-06-03T11:07
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
анатолий чубайс
экономика
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Реструктуризация до 100% российского бизнеса во всех отраслях экономики потребуется в связи с отказом мира от углеводородов в качестве энергоносителей, заявил специальный представитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс на сессии "Устойчивое развитие повестка многосторонних институтов" на ПМЭФ в четверг.Как пояснил Чубайс, США, ЕС и Китай в прошлом году объявили о своих планах по значительному снижению выбросов парниковых газов и отказу от углеводородов, цель этих действий - снижение темпов глобального потепления, которые учёные связывают с эмиссией парниковых газов от сжигания ископаемого топлива, и эти действия необратимо меняют глобальную экономическую политику."За последний год произошло три крупномасштабных геополитических события, которые необратимо изменили карту мира... Первое: ЕС принял решение о пересмотре своей цели на 2030 год. Исходная цель была - снижение объема (выбросов) CO₂ на 40%, принято решение снизить на 55%… Второе событие - это победа Байдена на выборах (президента США), вслед за которой США немедленно вернулись в Парижское соглашение... объявили, что в 2030 году объемы выбросов будут на 50% ниже, чем в 1990-м… Третье событие - это Китай, который провозгласил цель по выходу на углеродную нейтральность в 2060 году. И для экономики с такими темпами роста это фантастически", - сказал Чубайс, выступая на сессии "Устойчивое развитие - повестка многосторонних институтов" в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ).По словам Чубайса, данные решения Вашингтона, Брюсселя и Пекина говорят о том, что "мир принял радикальное решение об изменении всей экономической политики"."Распространена точка зрения о том, что все это (изменение климата и связанная с ним перестройка глобальных экономических процессов - ред.) придумал Запад. Она полностью, на 100% неадекватна, устарела и искажает реальность. Те, кто с этой точкой зрения выступают, не понимают, что происходит", - сказал Чубайс на сессии "Устойчивое развитие - повестка многосторонних институтов" в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ), комментируя слова модератора о том, что Запад является драйвером преобразований в экономике в связи с изменением климата."Глобальные вызовы очень сложные, острые для всех, а для российского бизнеса будет еще более острым и тяжёлым, просто в силу структуры нашей экономики... С углеводородами все понятно, даже не хочу обсуждать (мир откажется от них - ред.). О том, что переход этот (связанный с сокращением выбросов - ред.) - это пока еще не все поняли, и отраслей, которые к углеводородами вообще никакого отношения не имеют… Перед нашим бизнесом стоит сложнейшая проблема, которая потребует глубокой реструктуризации. В моем понимании, до 100%", - сказал Чубайс.Он отметил, что изменения коснутся, в том числе, черной металлургии и сельского хозяйства, металлургам придётся научиться восстанавливать железо из руды с помощью водорода, а сельскому хозяйству - отказаться от транспорта с двигателями внутреннего сгорания.Деятельность человека и связанные со сжиганием ископаемого топлива выбросы парниковых газов ускоряют темпы глобального потепления. Остановить этот процесс можно снижением объемов выбросов усилиями всех стран. Парижское соглашение является международным инструментом для выполнения этого намерения. Россия является одной из стран, присоединившихся к этому соглашению.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210531/ekologiya-1734877054.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), анатолий чубайс, экономика

Чубайс призвал реструктурировать экономику из-за изменения климата

10:59 03.06.2021 (обновлено: 11:07 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс
Специальный представитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Реструктуризация до 100% российского бизнеса во всех отраслях экономики потребуется в связи с отказом мира от углеводородов в качестве энергоносителей, заявил специальный представитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс на сессии "Устойчивое развитие повестка многосторонних институтов" на ПМЭФ в четверг.
Как пояснил Чубайс, США, ЕС и Китай в прошлом году объявили о своих планах по значительному снижению выбросов парниковых газов и отказу от углеводородов, цель этих действий - снижение темпов глобального потепления, которые учёные связывают с эмиссией парниковых газов от сжигания ископаемого топлива, и эти действия необратимо меняют глобальную экономическую политику.
"За последний год произошло три крупномасштабных геополитических события, которые необратимо изменили карту мира... Первое: ЕС принял решение о пересмотре своей цели на 2030 год. Исходная цель была - снижение объема (выбросов) CO₂ на 40%, принято решение снизить на 55%… Второе событие - это победа Байдена на выборах (президента США), вслед за которой США немедленно вернулись в Парижское соглашение... объявили, что в 2030 году объемы выбросов будут на 50% ниже, чем в 1990-м… Третье событие - это Китай, который провозгласил цель по выходу на углеродную нейтральность в 2060 году. И для экономики с такими темпами роста это фантастически", - сказал Чубайс, выступая на сессии "Устойчивое развитие - повестка многосторонних институтов" в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ).
По словам Чубайса, данные решения Вашингтона, Брюсселя и Пекина говорят о том, что "мир принял радикальное решение об изменении всей экономической политики".
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"Распространена точка зрения о том, что все это (изменение климата и связанная с ним перестройка глобальных экономических процессов - ред.) придумал Запад. Она полностью, на 100% неадекватна, устарела и искажает реальность. Те, кто с этой точкой зрения выступают, не понимают, что происходит", - сказал Чубайс на сессии "Устойчивое развитие - повестка многосторонних институтов" в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ), комментируя слова модератора о том, что Запад является драйвером преобразований в экономике в связи с изменением климата.
"Глобальные вызовы очень сложные, острые для всех, а для российского бизнеса будет еще более острым и тяжёлым, просто в силу структуры нашей экономики... С углеводородами все понятно, даже не хочу обсуждать (мир откажется от них - ред.). О том, что переход этот (связанный с сокращением выбросов - ред.) - это пока еще не все поняли, и отраслей, которые к углеводородами вообще никакого отношения не имеют… Перед нашим бизнесом стоит сложнейшая проблема, которая потребует глубокой реструктуризации. В моем понимании, до 100%", - сказал Чубайс.
Он отметил, что изменения коснутся, в том числе, черной металлургии и сельского хозяйства, металлургам придётся научиться восстанавливать железо из руды с помощью водорода, а сельскому хозяйству - отказаться от транспорта с двигателями внутреннего сгорания.
Деятельность человека и связанные со сжиганием ископаемого топлива выбросы парниковых газов ускоряют темпы глобального потепления. Остановить этот процесс можно снижением объемов выбросов усилиями всех стран. Парижское соглашение является международным инструментом для выполнения этого намерения. Россия является одной из стран, присоединившихся к этому соглашению.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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