https://ria.ru/20210603/kino-1735484992.html
Глава Роскино: такого урожайного года у российских фильмов не было давно
Глава Роскино: такого урожайного года у российских фильмов не было давно - РИА Новости, 03.06.2021
Глава Роскино: такого урожайного года у российских фильмов не было давно
Российское кино, анимация и сериалы пользуются успехом за рубежом, подтверждение тому – шесть российских картин, которые будут представлены на Каннском... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T18:52
2021-06-03T18:52
2021-06-03T18:52
культура
евгения маркова
кино и сериалы
новости культуры
петербургский международный экономический форум (фонд)
роскино
каннский кинофестиваль
кирилл серебренников
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российское кино, анимация и сериалы пользуются успехом за рубежом, подтверждение тому – шесть российских картин, которые будут представлены на Каннском фестивале в этом году, заявила глава Роскино Евгения Маркова, отметив, что "такого урожайного года не было давно".Ранее было объявлено, что фильм режиссера Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" вошел в конкурсную программу 74-го Каннского фестиваля, картины режиссеров Алексея Германа-младшего и Киры Коваленко вошли в программу "Особый взгляд". Смотр мирового кино в Канне в этом году состоится с 6 по 17 июля.Она отметила, что российское кино, анимация и сериалы успешны за рубежом, а пандемия дала "качественный толчок" развитию отрасли."За счет пандемии, как это ни грустно звучит, российское кино вырвалось в лидеры. Последние пару лет спрос на российский контент рос на 20-30 процентов в год, на самом деле, российское кино является лидером экспорта отечественных креативных индустрий. Это очень приятно. Мы вошли в топ-10 с точки зрения сериальных продаж, в топ-10 на международном прокате, отечественное кино было на девятом месте", - подчеркнула Маркова.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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евгения маркова, кино и сериалы, новости культуры, петербургский международный экономический форум (фонд), роскино, каннский кинофестиваль, кирилл серебренников
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российское кино, анимация и сериалы пользуются успехом за рубежом, подтверждение тому – шесть российских картин, которые будут представлены на Каннском фестивале в этом году, заявила глава Роскино Евгения Маркова, отметив, что "такого урожайного года не было давно".
Ранее было объявлено, что фильм режиссера Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" вошел в конкурсную программу 74-го Каннского фестиваля, картины режиссеров Алексея Германа-младшего и Киры Коваленко вошли в программу "Особый взгляд". Смотр мирового кино в Канне в этом году состоится с 6 по 17 июля.
"Сегодня замечательный день, чтобы рассказать об успехах российского контента. Шесть российских картин – пять полнометражных фильмов, один анимационный сериал в формате VR – вошли в программу Каннского кинофестиваля. Такого урожайного года не было давно", - сказала Маркова на Петербургском международном экономическом форуме.
Она отметила, что российское кино, анимация и сериалы успешны за рубежом, а пандемия дала "качественный толчок" развитию отрасли.
"За счет пандемии, как это ни грустно звучит, российское кино вырвалось в лидеры. Последние пару лет спрос на российский контент рос на 20-30 процентов в год, на самом деле, российское кино является лидером экспорта отечественных креативных индустрий. Это очень приятно. Мы вошли в топ-10 с точки зрения сериальных продаж, в топ-10 на международном прокате, отечественное кино было на девятом месте", - подчеркнула Маркова.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.