Папа Германики, внучка Копполы и Круэлла. Что нового идет в кино

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокате новая картина Валерии Гай Германики "Папа", которая никого не оставит равнодушным. Сатира "Мейнстрим" внучки Френсиса Форда Копполы расскажет о двуличии мира развлечений. Круэлла будет щеголять в гламурных платьях, а отпускники в "Итальянских каникулах" дадут хотя бы посмотреть, как надо отдыхать. Об интересных кинопремьерах — в материале РИА Новости.Документалка ГерманикиВалерия Гай Германика уже снимала картины про школу и женщин, а теперь вот — про мужчин. Ее новый — документальный — фильм называется "Папа".В определенном смысле это возвращение к корням: Валерия начинала карьеру именно с документального кино. Главный герой — ее 91-летний отчим Александр Браун.В картине, которая снята на любительскую камеру, беременная Валерия отправляется вместе с мужем, двумя дочками и папой в отпуск за границу. Александр тяжело переживает смерть супруги, и Германика решает, что отпуск поможет ему справиться с потерей.Фильм в формате домашнего видео доверительно и открыто показывает отношения между разными поколениями семьи. Как это бывает у Германики, личные разговоры — очень откровенные. Сцены дома у режиссера — смешные, забавные, а иногда и грустные. Но главное — диалоги кажутся знакомыми, ведь кто не спорил с родителями и не препирался с детьми или сестрами?Тема отпуска сменяется воспоминаниями главного героя о советских временах или жене, разборки из-за криков в гостиной следуют за шутливыми танцами на кухне. Герои обсуждают, где купить обувь для поездки, завещание и наследство, продажу дачи или старые фотографии. И все это предельно честно и без умиления.Германика рассказывает, что для нее резкость к людям — часто проявление любви.Наверное, такая любовь — типично российская.Злодейка ДиснейЭмма Стоун снова пробивается из низов в элиту (как в "Фаворитке") — на этот раз в картине "Круэлла".Гламурный и отчасти напоминающий "Дьявол носит Prada" фильм рассказывает о становлении легендарной бунтарки и модной злодейки Круэллы де Виль. Действие происходит в Лондоне семидесятых: сногсшибательные платья, элегантные манеры и атмосфера панк-рока. Круэлла (а вначале Эстелла) намерена сделать имя в мире моды. Помогает ей парочка карманников, которые тоже не против, если в британской столице их узнают.Эстелла начинает работать на шикарную и высокомерную баронессу фон Хельман (Эмма Томпсон). Но потом жажда власти молодой красавицы берет верх, и она становится собственным альтер эго, превращаясь в одержимую и мстительную Круэллу.Динамичная и стильная история разворачивается под звуки Florеnce + The Machine (они записали композицию специально для картины), Bee Gees, Queen, Blondie, Нины Симон. Смотрится она так же — быстро и ярко.Коппола и Человек-паукХештег #безделье — такой лейтмотив фильма "Мейнстрим" внучки Френсиса Форда Копполы Джии Копполы.Ее вторая полнометражная картина рассказывает про Фрэнки (Майя Хоук), которая мечтает о славе, но работает в баре. Однажды она снимает на видео фрика и чудака Линка (Эндрю Гарфилд). Ролик, как это бывает в эпоху интернета, буквально взрывает YouTube. Фрэнки хватается за возможность стать знаменитой и вместе с другом (Нат Вулф) и беспринципным продюсером (Джейсон Шварцман) начинает продвигать Линка в соцсетях. Один сюжет сменяет другой — и вот у фрика уже собственное шоу и целая армия фанатов, которые готовы поддержать любую его идею и следовать за его флешмобами.Сам Линк утверждает, что он обычный парень, не отличается от других, высмеивает интернет-звезд и их погоню за подписчиками. Но по мере того как популярность растет, сам начинает походить на героев собственных скетчей. А возможно, это и есть его настоящая сущность.Картина интересна тем, что не просто показывает двуличный мир блогеров. Фильм — сатира на индустрию развлечений, попытка показать, каково это — взрослеть и находить себя в эпоху соцсетей. И еще рассказ о том, как мнения и комментарии в интернете влияют на людей и восприятие себя."Мейнстрим" также затрагивает вопросы онлайн-травли, зависимости от социальных медиа.Не делая прямых выводов и не поучая, Джия Коппола как бы намекает: не все так однозначно и не все то золото, что блестит.Итальянская комедияТем, кто соскучился по отдыху, — "Итальянские каникулы" в помощь.Солнечная комедия рассказывает об отпуске в лучших традициях жанра. Три семьи решают провести лето на юге страны. Из-за технической ошибки агентства снимают один и тот же дом в одно и то же время. Высокий сезон, вариантов нет — приходится уживаться вместе, несмотря на разные планы, социальное положение и характеры. Не облегчают положение и недовольные подростки и шумная собака. Неудивительно, что отпуск превращается в настоящее испытание.Удовольствие от просмотра добавляют живописные пейзажи, Адриатическое море, танцевальная музыка и яркие краски летних шорт, купальников и платьев.Главные роли исполнило известное в Италии комическое трио Альдо, Джованни и Джакомо (Альдо Бальо, Джованни Сторти и Джакомо Поретти), а еще в камео можно заметить Микеле Плачидо и Массимо Раньери."Итальянские каникулы" — лучший выбор, когда хочется солнца, природы и хорошего юмора.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокате новая картина Валерии Гай Германики "Папа", которая никого не оставит равнодушным. Сатира "Мейнстрим" внучки Френсиса Форда Копполы расскажет о двуличии мира развлечений. Круэлла будет щеголять в гламурных платьях, а отпускники в "Итальянских каникулах" дадут хотя бы посмотреть, как надо отдыхать. Об интересных кинопремьерах — в материале РИА Новости.
Документалка Германики
Валерия Гай Германика уже снимала картины про школу и женщин, а теперь вот — про мужчин. Ее новый — документальный — фильм называется "Папа".
В определенном смысле это возвращение к корням: Валерия начинала карьеру именно с документального кино. Главный герой — ее 91-летний отчим Александр Браун.
В картине, которая снята на любительскую камеру, беременная Валерия отправляется вместе с мужем, двумя дочками и папой в отпуск за границу. Александр тяжело переживает смерть супруги, и Германика решает, что отпуск поможет ему справиться с потерей.
Фильм в формате домашнего видео доверительно и открыто показывает отношения между разными поколениями семьи. Как это бывает у Германики, личные разговоры — очень откровенные. Сцены дома у режиссера — смешные, забавные, а иногда и грустные. Но главное — диалоги кажутся знакомыми, ведь кто не спорил с родителями и не препирался с детьми или сестрами?
Тема отпуска сменяется воспоминаниями главного героя о советских временах или жене, разборки из-за криков в гостиной следуют за шутливыми танцами на кухне. Герои обсуждают, где купить обувь для поездки, завещание и наследство, продажу дачи или старые фотографии. И все это предельно честно и без умиления.
Германика рассказывает, что для нее резкость к людям — часто проявление любви.
Эмма Стоун снова пробивается из низов в элиту (как в "Фаворитке") — на этот раз в картине "Круэлла".
Гламурный и отчасти напоминающий "Дьявол носит Prada" фильм рассказывает о становлении легендарной бунтарки и модной злодейки Круэллы де Виль. Действие происходит в Лондоне семидесятых: сногсшибательные платья, элегантные манеры и атмосфера панк-рока.
Круэлла (а вначале Эстелла) намерена сделать имя в мире моды. Помогает ей парочка карманников, которые тоже не против, если в британской столице их узнают.
Эстелла начинает работать на шикарную и высокомерную баронессу фон Хельман (Эмма Томпсон). Но потом жажда власти молодой красавицы берет верх, и она становится собственным альтер эго, превращаясь в одержимую и мстительную Круэллу.
"Эта история помогает понять, что в каждом человеке изначально существуют разные стороны личности и они проявляются в определенных условиях. Но сама героиня очень интересная, даже ошеломляющая", — цитируют Стоун прокатчики.
Динамичная и стильная история разворачивается под звуки Florеnce + The Machine (они записали композицию специально для картины), Bee Gees, Queen, Blondie, Нины Симон. Смотрится она так же — быстро и ярко.
Ее вторая полнометражная картина рассказывает про Фрэнки (Майя Хоук), которая мечтает о славе, но работает в баре. Однажды она снимает на видео фрика и чудака Линка (Эндрю Гарфилд). Ролик, как это бывает в эпоху интернета, буквально взрывает YouTube. Фрэнки хватается за возможность стать знаменитой и вместе с другом (Нат Вулф) и беспринципным продюсером (Джейсон Шварцман) начинает продвигать Линка в соцсетях. Один сюжет сменяет другой — и вот у фрика уже собственное шоу и целая армия фанатов, которые готовы поддержать любую его идею и следовать за его флешмобами.
Сам Линк утверждает, что он обычный парень, не отличается от других, высмеивает интернет-звезд и их погоню за подписчиками. Но по мере того как популярность растет, сам начинает походить на героев собственных скетчей. А возможно, это и есть его настоящая сущность.
Картина интересна тем, что не просто показывает двуличный мир блогеров. Фильм — сатира на индустрию развлечений, попытка показать, каково это — взрослеть и находить себя в эпоху соцсетей. И еще рассказ о том, как мнения и комментарии в интернете влияют на людей и восприятие себя.
Тем, кто соскучился по отдыху, — "Итальянские каникулы" в помощь.
Солнечная комедия рассказывает об отпуске в лучших традициях жанра. Три семьи решают провести лето на юге страны. Из-за технической ошибки агентства снимают один и тот же дом в одно и то же время. Высокий сезон, вариантов нет — приходится уживаться вместе, несмотря на разные планы, социальное положение и характеры. Не облегчают положение и недовольные подростки и шумная собака. Неудивительно, что отпуск превращается в настоящее испытание.
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