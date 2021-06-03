https://ria.ru/20210603/khod-1735451527.html

Самый массовый крестный ход в России пройдет в новом формате

Самый массовый крестный ход в России пройдет в новом формате - РИА Новости, 03.06.2021

Самый массовый крестный ход в России пройдет в новом формате

Торжества в честь обретения чудотворной Великорецкой иконы Николая Чудотворца начнутся в Вятской епархии в четверг, традиционный Великорецкий крестный ход при... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T15:30

2021-06-03T15:30

2021-06-03T15:30

религия и мировоззрение

россия

киров

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

кировская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/149592/76/1495927611_0:32:3405:1947_1920x0_80_0_0_7778cd4e1262f84eddb86181a65ec0c0.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Торжества в честь обретения чудотворной Великорецкой иконы Николая Чудотворца начнутся в Вятской епархии в четверг, традиционный Великорецкий крестный ход при этом будет проходить в новом формате с соблюдением ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, сообщил РИА Новости представитель епархии.Согласно опубликованному на сайте Вятской епархии расписанию, крестный ход начнется 3 июня в 10.00 из Свято-Успенского Трифонова мужского монастыря в Кирове. Паломников просят носить маски и соблюдать социальную дистанцию, а в случае признаков проблем со здоровьем и инфекционных заболеваний – оставаться дома. Заранее было сообщено и о том, что в связи с пандемией коронавируса паломникам в Кировской области придется самостоятельно организовать питание и ночлег, так как больших палаток и полевой кухни не будет организовано."Со стороны Вятской епархии мы говорим в этом году о торжествах в честь Великорецкого образа, в честь явления иконы. Именно о богослужениях: да, мы говорим, что они будут на территории Трифонова монастыря. Мы паломников, в принципе, не приглашали: это их воля. У нас в стране сейчас ограничений особенных нет, и люди не могут усидеть, хотят ехать – это их право", - рассказали агентству в епархиальной пресс-службе епархии.Вопросы обеспечения мер против распространения коронавируса были согласованы с правительством Кировской области и Роспотребнадзором. "Мы со стороны епархии организуем богослужения, икона перемещается по маршруту традиционному, но мы в новом формате празднуем именно торжества явления иконы", - подчеркнул представитель епархии.По церковному преданию, в 1383 году на высоком берегу реки Великой крестьянину Агалакову явился чудотворный образ святителя Николая. В 1392 году икона из выстроенной для нее часовни была перенесена в город Хлынов, жители которого дали обет ежегодно приносить икону на место явления. Так появилась традиция крестного хода.Крестный ход с почитаемой Великорецкой чудотворной иконой Николая Чудотворца - один из самых продолжительных, многолюдных и древних крестных ходов в России, который собирает в Кировской области десятки тысяч паломников со всей страны и из ближнего зарубежья. Он традиционно проходит в июне. Обычно паломники три дня идут из Кирова к месту явления чудотворного образа - селу Великорецкое - и два дня обратно. Каждый день в пути они преодолевают более 30 километров.В 2020 году из-за пандемии коронавируса было принято решение провести Великорецкий крестный ход без паломников, однако многие верующие проигнорировали рекомендации.

https://ria.ru/20170608/1496119263.html

https://ria.ru/20210529/volga-1734738565.html

россия

киров

кировская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, киров, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), кировская область