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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210603/khod-1735451527.html
Самый массовый крестный ход в России пройдет в новом формате
Самый массовый крестный ход в России пройдет в новом формате - РИА Новости, 03.06.2021
Самый массовый крестный ход в России пройдет в новом формате
Торжества в честь обретения чудотворной Великорецкой иконы Николая Чудотворца начнутся в Вятской епархии в четверг, традиционный Великорецкий крестный ход при... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T15:30
2021-06-03T15:30
религия и мировоззрение
россия
киров
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
кировская область
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Торжества в честь обретения чудотворной Великорецкой иконы Николая Чудотворца начнутся в Вятской епархии в четверг, традиционный Великорецкий крестный ход при этом будет проходить в новом формате с соблюдением ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, сообщил РИА Новости представитель епархии.Согласно опубликованному на сайте Вятской епархии расписанию, крестный ход начнется 3 июня в 10.00 из Свято-Успенского Трифонова мужского монастыря в Кирове. Паломников просят носить маски и соблюдать социальную дистанцию, а в случае признаков проблем со здоровьем и инфекционных заболеваний – оставаться дома. Заранее было сообщено и о том, что в связи с пандемией коронавируса паломникам в Кировской области придется самостоятельно организовать питание и ночлег, так как больших палаток и полевой кухни не будет организовано."Со стороны Вятской епархии мы говорим в этом году о торжествах в честь Великорецкого образа, в честь явления иконы. Именно о богослужениях: да, мы говорим, что они будут на территории Трифонова монастыря. Мы паломников, в принципе, не приглашали: это их воля. У нас в стране сейчас ограничений особенных нет, и люди не могут усидеть, хотят ехать – это их право", - рассказали агентству в епархиальной пресс-службе епархии.Вопросы обеспечения мер против распространения коронавируса были согласованы с правительством Кировской области и Роспотребнадзором. "Мы со стороны епархии организуем богослужения, икона перемещается по маршруту традиционному, но мы в новом формате празднуем именно торжества явления иконы", - подчеркнул представитель епархии.По церковному преданию, в 1383 году на высоком берегу реки Великой крестьянину Агалакову явился чудотворный образ святителя Николая. В 1392 году икона из выстроенной для нее часовни была перенесена в город Хлынов, жители которого дали обет ежегодно приносить икону на место явления. Так появилась традиция крестного хода.Крестный ход с почитаемой Великорецкой чудотворной иконой Николая Чудотворца - один из самых продолжительных, многолюдных и древних крестных ходов в России, который собирает в Кировской области десятки тысяч паломников со всей страны и из ближнего зарубежья. Он традиционно проходит в июне. Обычно паломники три дня идут из Кирова к месту явления чудотворного образа - селу Великорецкое - и два дня обратно. Каждый день в пути они преодолевают более 30 километров.В 2020 году из-за пандемии коронавируса было принято решение провести Великорецкий крестный ход без паломников, однако многие верующие проигнорировали рекомендации.
https://ria.ru/20170608/1496119263.html
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россия, киров, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), кировская область

Самый массовый крестный ход в России пройдет в новом формате

15:30 03.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВеликорецкий крестный ход в Кировской области
Великорецкий крестный ход в Кировской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Торжества в честь обретения чудотворной Великорецкой иконы Николая Чудотворца начнутся в Вятской епархии в четверг, традиционный Великорецкий крестный ход при этом будет проходить в новом формате с соблюдением ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, сообщил РИА Новости представитель епархии.
Согласно опубликованному на сайте Вятской епархии расписанию, крестный ход начнется 3 июня в 10.00 из Свято-Успенского Трифонова мужского монастыря в Кирове. Паломников просят носить маски и соблюдать социальную дистанцию, а в случае признаков проблем со здоровьем и инфекционных заболеваний – оставаться дома. Заранее было сообщено и о том, что в связи с пандемией коронавируса паломникам в Кировской области придется самостоятельно организовать питание и ночлег, так как больших палаток и полевой кухни не будет организовано.
Великорецкий крестный ход - РИА Новости, 1920, 08.06.2017
8 июня 2017, 18:14Религия и мировоззрение
Великорецкий крестный ход – самое массовое в России шествие верующих
"Со стороны Вятской епархии мы говорим в этом году о торжествах в честь Великорецкого образа, в честь явления иконы. Именно о богослужениях: да, мы говорим, что они будут на территории Трифонова монастыря. Мы паломников, в принципе, не приглашали: это их воля. У нас в стране сейчас ограничений особенных нет, и люди не могут усидеть, хотят ехать – это их право", - рассказали агентству в епархиальной пресс-службе епархии.
Вопросы обеспечения мер против распространения коронавируса были согласованы с правительством Кировской области и Роспотребнадзором. "Мы со стороны епархии организуем богослужения, икона перемещается по маршруту традиционному, но мы в новом формате празднуем именно торжества явления иконы", - подчеркнул представитель епархии.
По церковному преданию, в 1383 году на высоком берегу реки Великой крестьянину Агалакову явился чудотворный образ святителя Николая. В 1392 году икона из выстроенной для нее часовни была перенесена в город Хлынов, жители которого дали обет ежегодно приносить икону на место явления. Так появилась традиция крестного хода.
Крестный ход с почитаемой Великорецкой чудотворной иконой Николая Чудотворца - один из самых продолжительных, многолюдных и древних крестных ходов в России, который собирает в Кировской области десятки тысяч паломников со всей страны и из ближнего зарубежья. Он традиционно проходит в июне. Обычно паломники три дня идут из Кирова к месту явления чудотворного образа - селу Великорецкое - и два дня обратно. Каждый день в пути они преодолевают более 30 километров.
В 2020 году из-за пандемии коронавируса было принято решение провести Великорецкий крестный ход без паломников, однако многие верующие проигнорировали рекомендации.
Волжский крестный ход - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
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