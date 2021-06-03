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Правительство расширило программу детского туристического кешбэка
Правительство расширило программу детского туристического кешбэка - РИА Новости, 03.06.2021
Правительство расширило программу детского туристического кешбэка
Правительство расширит период отдыха детей в лагерях, за который можно будет вернуть половину стоимости путевки, заявил РИА Новости вице-премьер Дмитрий... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T12:23
2021-06-03T12:23
2021-06-03T13:38
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Правительство расширит период отдыха детей в лагерях, за который можно будет вернуть половину стоимости путевки, заявил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко."Компенсация будет осуществляться за период отдыха детей с 10 мая по 20 сентября", — сказал Чернышенко. Он напомнил, что родители, которые приобрели путевки на поездки детей до 25 мая, могут с 15 июня через портал госуслуг заполнить форму и предоставить подтверждающие документы.Вице-премьер добавил, что основная программа детского кешбэка действует с 25 мая, ознакомиться с ней можно на сайте мирпутешествий.рф.Она позволяет вернуть половину стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Правительство уже выделило на нее пять миллиардов рублей, всего потребуется около 12 миллиардов. В общей сложности возмещение смогут получить около 357 тысяч человек.
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социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых, дмитрий чернышенко, общество, россия