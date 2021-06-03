https://ria.ru/20210603/katar-1735368026.html

Катар обсуждает создание прямого морского маршрута с Россией

Катар обсуждает создание прямого морского маршрута с Россией - РИА Новости, 03.06.2021

Катар обсуждает создание прямого морского маршрута с Россией

Управление портов Катара Mwani Qatar обсуждает с российской стороной на Петербургском экономическом форуме возможность установления прямого морского пути между... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T10:02

2021-06-03T10:02

2021-06-03T11:07

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

катар

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735213063_0:284:2466:1671_1920x0_80_0_0_5f3846e3e384a39961ecb821030e5654.jpg

ДОХА, 3 июн - РИА Новости, Юлия Троицкая. Управление портов Катара Mwani Qatar обсуждает с российской стороной на Петербургском экономическом форуме возможность установления прямого морского пути между портами России и портом Хамада в Катаре для оживления торговли между двумя странами, сообщил РИА Новости главный исполнительный директор Управления портов Катара Mwani Qatar Абдалла аль-Ханджи.Mwani Qatar принимает участие в ПМЭФ в составе делегации от министерства транспорта и коммуникаций Катара и представляет порт Хамада, который является одним из крупнейших портов Ближнего Востока."Несколько тем, которые касаются портов, морского транспорта и логистики, обсуждаются во время форума, включая возможность установления прямого морского маршрута между портами России и портом Хамада в Катаре для наращивания взаимной торговли. Я убежден в наличии отличной возможности для дальнейшего развития и активизации сотрудничества между двумя странами, включая такие важные отрасли, как морской транспорт и порты", - отметил аль-Ханджи.Он рассказал, что Управление портов Катара предлагает много услуг, связанных с портами и логистикой для компаний, которые хотят работать с Катаром, включая компании из России.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

россия

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), катар, в мире