https://ria.ru/20210603/kanal-1735345063.html

В США заявили о попытке создать "канал российского влияния" в Болгарии

В США заявили о попытке создать "канал российского влияния" в Болгарии - РИА Новости, 03.06.2021

В США заявили о попытке создать "канал российского влияния" в Болгарии

Министерство финансов США утверждает, что болгарский бизнесмен Васил Божков пытался организовать в Болгарии "канал российского влияния". РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T00:19

2021-06-03T00:19

2021-06-03T00:19

россия

васил божков

министерство финансов сша

сша

болгария

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Министерство финансов США утверждает, что болгарский бизнесмен Васил Божков пытался организовать в Болгарии "канал российского влияния".Божков был в числе трех граждан Болгарии, против которых США ввели санкции по "закону Магнитского", заподозрив их в коррупции.Каких-либо подтверждений минфин не приводит, не называя также имена предполагаемых контрагентов Божкова.

https://ria.ru/20200221/1565053314.html

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болгария

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россия, васил божков, министерство финансов сша, сша, болгария, в мире