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В США заявили о попытке создать "канал российского влияния" в Болгарии
В США заявили о попытке создать "канал российского влияния" в Болгарии - РИА Новости, 03.06.2021
В США заявили о попытке создать "канал российского влияния" в Болгарии
Министерство финансов США утверждает, что болгарский бизнесмен Васил Божков пытался организовать в Болгарии "канал российского влияния". РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T00:19
2021-06-03T00:19
2021-06-03T00:19
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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Министерство финансов США утверждает, что болгарский бизнесмен Васил Божков пытался организовать в Болгарии "канал российского влияния".Божков был в числе трех граждан Болгарии, против которых США ввели санкции по "закону Магнитского", заподозрив их в коррупции.Каких-либо подтверждений минфин не приводит, не называя также имена предполагаемых контрагентов Божкова.
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