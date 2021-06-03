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В США заявили о попытке создать "канал российского влияния" в Болгарии
В США заявили о попытке создать "канал российского влияния" в Болгарии - РИА Новости, 03.06.2021
В США заявили о попытке создать "канал российского влияния" в Болгарии
Министерство финансов США утверждает, что болгарский бизнесмен Васил Божков пытался организовать в Болгарии "канал российского влияния". РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T00:19
2021-06-03T00:19
россия
васил божков
министерство финансов сша
сша
болгария
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Министерство финансов США утверждает, что болгарский бизнесмен Васил Божков пытался организовать в Болгарии "канал российского влияния".Божков был в числе трех граждан Болгарии, против которых США ввели санкции по "закону Магнитского", заподозрив их в коррупции.Каких-либо подтверждений минфин не приводит, не называя также имена предполагаемых контрагентов Божкова.
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россия, васил божков, министерство финансов сша, сша, болгария, в мире

В США заявили о попытке создать "канал российского влияния" в Болгарии

00:19 03.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Министерство финансов США утверждает, что болгарский бизнесмен Васил Божков пытался организовать в Болгарии "канал российского влияния".
Божков был в числе трех граждан Болгарии, против которых США ввели санкции по "закону Магнитского", заподозрив их в коррупции.
"Божков в ряде случаев подкупал официальные лица в правительстве … он также планировал предоставить в этом году определенную сумму денег бывшему болгарскому чиновнику и болгарскому политику, что должно было помочь Божкову создать канал для влияния на болгарских чиновников со стороны российских политических лидеров", - говорится в релизе минфина.
Каких-либо подтверждений минфин не приводит, не называя также имена предполагаемых контрагентов Божкова.
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РоссияВасил БожковМинистерство финансов СШАСШАБолгарияВ мире
 
 
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