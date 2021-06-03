https://ria.ru/20210603/islam-1735475941.html

Муфтий рассказал о надеждах всего исламского мира на Россию

Муфтий рассказал о надеждах всего исламского мира на Россию - РИА Новости, 03.06.2021

Муфтий рассказал о надеждах всего исламского мира на Россию

Многие богословы в исламском мире считают российскую мусульманскую мысль единственной, способной привнести новые идеи в повестку ислама в XXI веке, заявил в... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T17:04

2021-06-03T17:04

2021-06-03T17:04

религия и мировоззрение

россия

дамир мухетдинов

возрождение

санкт-петербургский государственный университет

владимир путин

алжир (республика)

тунис (страна)

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Многие богословы в исламском мире считают российскую мусульманскую мысль единственной, способной привнести новые идеи в повестку ислама в XXI веке, заявил в четверг ректор Московского исламского института (МИИ), первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов.Он рассказал, что к 2025 году ДУМ РФ планирует издать собрания сочинений трех видных богословов-выходцев из Российской империи. "Надеемся, что к 2025 году мы полное эпистолярное наследие Мусы Бигиева – а это более 60 работ - издадим на трех языках: на современном татарском, русском и на языке оригинала, на котором писал автор. Также соответствующая работа ведется по Резе Фахретдину, и надеюсь, что направим такую работу и по Шигабутдину Марджани. Поэтому: президент сказал, что надо осмыслять отечественное богословское наследие – мы говорим "сделаем!", - добавил Мухетдинов.В январе 2018 года президент России Владимир Путин на встрече с муфтиями централизованных религиозных организаций мусульман России и руководителями Болгарской исламской академии в Казани отметил важность развития отечественной исламской богословской школы, в том числе для подготовки смены для действующих муфтиев. Традиционный ислам, отметил он тогда, является важнейшей частью российского культурного кода, а мусульманская умма – важной частью российского многонационального народа. Возрождение богословского исламского образования в России, подчеркнул президент, необходимо.Книжная серия "Возрождение и обновление" состоит из трех подсерий, собранных по хронологическому принципу: "Мыслители XIX века", "Мыслители XX века" и "Мыслители XXI века" по десять книг в каждой. Большинство авторов, представленных в серии, издаются на русском языке впервые, отметили в пресс-службе ДУМ РФ. В серии представлены авторы из Австралии, Алжира, Афганистана, Египта, Индии, Индонезии, Ирана, Марокко, Туниса, Турции. Над серией работают Центр исламских исследований Санкт-Петербургского государственного университета и Московский исламский институт совместно с издательским домом "Медина".

https://ria.ru/20171009/1506446616.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дамир мухетдинов, возрождение, санкт-петербургский государственный университет, владимир путин, алжир (республика), тунис (страна)