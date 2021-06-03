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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210603/islam-1735475941.html
Муфтий рассказал о надеждах всего исламского мира на Россию
Муфтий рассказал о надеждах всего исламского мира на Россию - РИА Новости, 03.06.2021
Муфтий рассказал о надеждах всего исламского мира на Россию
Многие богословы в исламском мире считают российскую мусульманскую мысль единственной, способной привнести новые идеи в повестку ислама в XXI веке, заявил в... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T17:04
2021-06-03T17:04
религия и мировоззрение
россия
дамир мухетдинов
возрождение
санкт-петербургский государственный университет
владимир путин
алжир (республика)
тунис (страна)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Многие богословы в исламском мире считают российскую мусульманскую мысль единственной, способной привнести новые идеи в повестку ислама в XXI веке, заявил в четверг ректор Московского исламского института (МИИ), первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов.Он рассказал, что к 2025 году ДУМ РФ планирует издать собрания сочинений трех видных богословов-выходцев из Российской империи. "Надеемся, что к 2025 году мы полное эпистолярное наследие Мусы Бигиева – а это более 60 работ - издадим на трех языках: на современном татарском, русском и на языке оригинала, на котором писал автор. Также соответствующая работа ведется по Резе Фахретдину, и надеюсь, что направим такую работу и по Шигабутдину Марджани. Поэтому: президент сказал, что надо осмыслять отечественное богословское наследие – мы говорим "сделаем!", - добавил Мухетдинов.В январе 2018 года президент России Владимир Путин на встрече с муфтиями централизованных религиозных организаций мусульман России и руководителями Болгарской исламской академии в Казани отметил важность развития отечественной исламской богословской школы, в том числе для подготовки смены для действующих муфтиев. Традиционный ислам, отметил он тогда, является важнейшей частью российского культурного кода, а мусульманская умма – важной частью российского многонационального народа. Возрождение богословского исламского образования в России, подчеркнул президент, необходимо.Книжная серия "Возрождение и обновление" состоит из трех подсерий, собранных по хронологическому принципу: "Мыслители XIX века", "Мыслители XX века" и "Мыслители XXI века" по десять книг в каждой. Большинство авторов, представленных в серии, издаются на русском языке впервые, отметили в пресс-службе ДУМ РФ. В серии представлены авторы из Австралии, Алжира, Афганистана, Египта, Индии, Индонезии, Ирана, Марокко, Туниса, Турции. Над серией работают Центр исламских исследований Санкт-Петербургского государственного университета и Московский исламский институт совместно с издательским домом "Медина".
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россия, дамир мухетдинов, возрождение, санкт-петербургский государственный университет, владимир путин, алжир (республика), тунис (страна)

Муфтий рассказал о надеждах всего исламского мира на Россию

17:04 03.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Духовного управления мусульман России муфтий Дамир Мухетдинов на богослужении в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечет
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России муфтий Дамир Мухетдинов на богослужении в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечет - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Многие богословы в исламском мире считают российскую мусульманскую мысль единственной, способной привнести новые идеи в повестку ислама в XXI веке, заявил в четверг ректор Московского исламского института (МИИ), первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов.
"Многие профессора говорят: если кто и может спасти ислам в XXI веке, привнести что-то новое в мировую повестку дня – то это только российские мусульмане, которые уже имеют рефлексию свою, выработанную, апробированную и отработанную на территории Российской империи", - сказал он на презентации книжной серии "Ал-ислах ва-т-тадждид" ("Возрождение и обновление") в Казанском федеральном университете (КФУ). Трансляция мероприятия велась в YouTube.
Он рассказал, что к 2025 году ДУМ РФ планирует издать собрания сочинений трех видных богословов-выходцев из Российской империи. "Надеемся, что к 2025 году мы полное эпистолярное наследие Мусы Бигиева – а это более 60 работ - издадим на трех языках: на современном татарском, русском и на языке оригинала, на котором писал автор. Также соответствующая работа ведется по Резе Фахретдину, и надеюсь, что направим такую работу и по Шигабутдину Марджани. Поэтому: президент сказал, что надо осмыслять отечественное богословское наследие – мы говорим "сделаем!", - добавил Мухетдинов.
В январе 2018 года президент России Владимир Путин на встрече с муфтиями централизованных религиозных организаций мусульман России и руководителями Болгарской исламской академии в Казани отметил важность развития отечественной исламской богословской школы, в том числе для подготовки смены для действующих муфтиев. Традиционный ислам, отметил он тогда, является важнейшей частью российского культурного кода, а мусульманская умма – важной частью российского многонационального народа. Возрождение богословского исламского образования в России, подчеркнул президент, необходимо.
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Книжная серия "Возрождение и обновление" состоит из трех подсерий, собранных по хронологическому принципу: "Мыслители XIX века", "Мыслители XX века" и "Мыслители XXI века" по десять книг в каждой. Большинство авторов, представленных в серии, издаются на русском языке впервые, отметили в пресс-службе ДУМ РФ. В серии представлены авторы из Австралии, Алжира, Афганистана, Египта, Индии, Индонезии, Ирана, Марокко, Туниса, Турции. Над серией работают Центр исламских исследований Санкт-Петербургского государственного университета и Московский исламский институт совместно с издательским домом "Медина".
 
Религия и мировоззрениеРоссияДамир МухетдиновВозрождениеСанкт-Петербургский государственный университетВладимир ПутинАлжир (республика)Тунис (страна)
 
 
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